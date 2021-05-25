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Новини Політика України
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Німеччина (4529) Північний потік (1369) Кулеба Дмитро (3171)

Кулеба - співголові німецької партії "Союз90/Зелені": "Північний потік - 2" несе численні загрози не тільки Україні, але і Європі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба - співголові німецької партії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі співголовою німецької партії "Союз90 / Зелені" Робертом Габеком протидію будівництву "Північного потоку- 2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

На думку українського міністра, завершення російського газопроводу несе загрозу не тільки Україні, але і всьому Євросоюзу.

"Найбільше нас непокоїть те, що Північний потік – 2 несе численні безпекові виклики. Немає жодних сумнівів у тому, що, у разі завершення будівництва, Росія буде використовувати цей проєкт як інструмент просування своїх геополітичних інтересів, у тому числі у контексті зусиль Нормандського формату та в Тристоронній контактній групі. І мова йде не лише про загрозу безпеці України, але й всієї Європи", - наголосив глава української дипломатії.

Він додав, що міжнародні партнери мають активізувати зусилля задля протидії завершенню будівництва Північного потоку – 2.

Підкреслюється також, що Габек висловив солідарність партії "Союз90 / Зелені" з Україною в цьому питанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба щодо припинення авіасполучення з Білоруссю: Якщо зараз спустити це з рук, то завтра Лукашенко піде далі

"Німецький політик заявив, що його політична сила усвідомлює ризики "Північного потоку - 2" для Німеччини і Європи в цілому і виступає проти його здійснення", - йдеться в повідомленні

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Убытки, угрозы. Бабушка Анжела на пенсии что делать будет? А достроит "СП-2" и будет в совете директоров в "Газпроме" у путлера. Чем она хуже (лучше) Шредера? Да и 7 лямов Евро на дороге не валяются
Кулеба - сопредседателю немецкой партии "Союз90/Зеленые": "Северный поток - 2" несет многочисленные угрозы не только Украине, но и Европе - Цензор.НЕТ 6190
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25.05.2021 11:39
+1
По утілізації України -- СП вже є... -- "Труба и Крышка", зветься.
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25.05.2021 12:05
+1
Україну не утилізують. Розривають на шматки.
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25.05.2021 12:13
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Северный поток - 2 надо просто заткнуть, когда он пересечет границу. Кулеба - сопредседателю немецкой партии "Союз90/Зеленые": "Северный поток - 2" несет многочисленные угрозы не только Украине, но и Европе - Цензор.НЕТ 3888
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25.05.2021 11:39 Відповісти
Убытки, угрозы. Бабушка Анжела на пенсии что делать будет? А достроит "СП-2" и будет в совете директоров в "Газпроме" у путлера. Чем она хуже (лучше) Шредера? Да и 7 лямов Евро на дороге не валяются
Кулеба - сопредседателю немецкой партии "Союз90/Зеленые": "Северный поток - 2" несет многочисленные угрозы не только Украине, но и Европе - Цензор.НЕТ 6190
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25.05.2021 11:39 Відповісти
Зелёные -- лепшие кореша Шрёдера, если шо...
А угроза Украине в том, что монопольный распил бабла на украинской трубе затруднится.
Из этого следует ожидать крупного шухера в украинских правящих Офисах... -- возможно, и с политическим последствиями.
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25.05.2021 11:41 Відповісти
Я не вважав би що все так буде погано. Після запуску ПП2, Україна зможе отримати прибуток від, наприклад, металобрухту на експорт, адже можна утилізувати непотрібні гілки української ГТС. Це десятки тисяч тон металопрокату, Китай підтримає нас, навіть можна сформувати спільне підприємство по утилізації.
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25.05.2021 11:57 Відповісти
По утілізації України -- СП вже є... -- "Труба и Крышка", зветься.
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25.05.2021 12:05 Відповісти
Україну не утилізують. Розривають на шматки.
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25.05.2021 12:13 Відповісти
А это не одно и то же... ...и не одни и те же?
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25.05.2021 12:25 Відповісти
Зеленые, они во всех странах одинаковые.
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25.05.2021 12:26 Відповісти
 
 