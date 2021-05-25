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Новини ПодіїСуспільство Окуповані території - Крим і Донбас
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Азовське море (1501) радіація (164) Донбас (21733) Керрі (131) Денис Шмигаль (2701)

Забруднена радіацією вода з ОРДЛО може потрапити в Азовське море, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Забруднена радіацією вода з ОРДЛО може потрапити в Азовське море, - Шмигаль

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вже закриті десятки вугільних шахт без дотримання екологічних процедур, що загрожує безпеці регіону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час розмови зі Спеціальним посланником Президента США з питань клімату Джоном Керрі.

Глава уряду підкреслив, що на деяких об'єктах є ризик потрапляння забрудненої радіацією води в питні горизонти, і через річкову систему - в Азовське море.

"Для обстеження цієї ділянки необхідно направити експертів МАГАТЕ. Організація такої спостережної місії — це внесок у безпеку регіону. Адже на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розташовувалось майже 1200 джерел іонізуючого випромінювання", — зазначив Денис Шмигаль.

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Також Шмигаль додав, що на східних територіях України є простір для створення нової економіки, заснованої на кліматичній нейтральності.

"Ця територія багата сировиною, там є кваліфіковані кадри. Там може бути створено кластер сучасних виробництв. В Уряді вже розробляють відповідну стратегію, метою якої є створення особливих стимулів для інвесторів", — підкреслив Прем’єр-міністр і додав, що участь США у цих проектах могла б стати прикладом для світу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Та "мать його так..."!!! Перед тим, як потрапить у Азовське море, її поп"ють кацапи в Ростовській області - половину води там з Сіверського Дінця беруть, а він у середній та нижній течії по території Ростовської області тече. І поїдять овочі з плантацій, які поливатимуться з Сіверського Дінця... Молочка поп"ють з радіацією, від корів, яких тією водою поїть будуть... Самі засрали - хай самі і сьорбають... Ми вже нічого не змінимо... А раз змінить не можемо - так чого "стогнать і плакать"?
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25.05.2021 11:43
+3
Яка сумна новина! Забруднена радіацією вода з ОРДЛО може потрапити в Азовське море, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8132
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25.05.2021 13:26
+2
Забруднена радіацією вода з ОРДЛО може потрапити в Азовське море, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4120
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25.05.2021 11:54
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Правила форума Рада форумчан
пусть бурят его дно скважинами для крыма
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25.05.2021 11:33 Відповісти
ШО ?! Загрязненная радиацией вода из ОРДЛО может попасть в Азовское море, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3091
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25.05.2021 11:43 Відповісти
мементо мори
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25.05.2021 12:07 Відповісти
рахат ибн лукум башка
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25.05.2021 12:10 Відповісти
АХАХАХАХААХА
Facebook прогнувся
Заклеймили? Facebook начал выделять российские СМИ специальной пометкой (фото)
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25.05.2021 11:42 Відповісти
Шельму метят Загрязненная радиацией вода из ОРДЛО может попасть в Азовское море, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 566
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25.05.2021 11:45 Відповісти
Та "мать його так..."!!! Перед тим, як потрапить у Азовське море, її поп"ють кацапи в Ростовській області - половину води там з Сіверського Дінця беруть, а він у середній та нижній течії по території Ростовської області тече. І поїдять овочі з плантацій, які поливатимуться з Сіверського Дінця... Молочка поп"ють з радіацією, від корів, яких тією водою поїть будуть... Самі засрали - хай самі і сьорбають... Ми вже нічого не змінимо... А раз змінить не можемо - так чого "стогнать і плакать"?
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25.05.2021 11:43 Відповісти
Треба чекати.
А коли потече, хайпити і притягувати москалів до відповідальності за злочини проти людства
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25.05.2021 11:57 Відповісти
А ти думаєш, чого кацапи "рогом упираються" і вже який рік відмовляють міднародній спільноті у допуску спеціалістів у той район? Там радіація ВЖЕ пішла... І, саме цікаве, що витікать та вода буде, через водоносні горизонти, в бік Росії - сток Сіверського Дінця йде з України на схід від Донецького кряжу...
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25.05.2021 12:14 Відповісти
Яка сумна новина! Забруднена радіацією вода з ОРДЛО може потрапити в Азовське море, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8132
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25.05.2021 13:26 Відповісти
А ти "в курсі", що "Чорнобиль" уже був? Тільки на Уралі. В 50-ті... Там теж реактор бахнув, на якому "збройний" плутоній виробляли... Однак, про це ніхто не знав, нікому не повідомляли... Продовжували жить і тихо вимирать від хвороб, викликаних підвищеним рівнем радіації... Так що кацапам не звикать...
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25.05.2021 13:38 Відповісти
Ніхто не заперечує що москалям не звикать здихать.
Навпаки, москалям тра допомагати реалізовувати звичне діло.
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25.05.2021 14:36 Відповісти
З іншої сторони це хреново для наших можновладців, замість Ростова тепер прийдеться "рвати когті" в Воронеж, а там і "бомбануть" можуть.
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25.05.2021 12:13 Відповісти
Забруднена радіацією вода з ОРДЛО може потрапити в Азовське море, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4120
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25.05.2021 11:54 Відповісти
У ОРДЛО єсть провєрєнний россійскій способ бороться с радіоактівной водой.
А імєнно, із нєйо будут дєлать водку.
Вода будєт вводіть нуклід в організм создавая новий кайф.
А молєкула спірта будєт связивать і виводіть нуклід із організма.
Шах і мат!
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25.05.2021 11:55 Відповісти
Привычная кацапская схема организации круговорота дерьма в природе. Раз... шахты на Донбассе и потом зараженной водичкой оттуда напоить крымчан.
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25.05.2021 12:00 Відповісти
крымчане выпьют...
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25.05.2021 12:15 Відповісти
Шмигаль ахметки мечтает о цветущем дамбасе.
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25.05.2021 12:16 Відповісти
а хметовская шобла нагадила в данбасе, сейчас гадит в Украине
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25.05.2021 12:55 Відповісти
То нехай іде вода з ОРДЛО в Азовське море. Тобі що їх шкода? Ви ж нічого не говорите за те, що кацапи хазяйнують в цім морі як в себе вдома? Що маленькі катера, які робила "Кузня" не змогли в малій кількості зупинити катери, які прийшли з Чорного і Каспійського морів? Де там Бенякриголами і Зеляавіаносці? Немає? А як дурили тупий нарід?
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25.05.2021 12:19 Відповісти
Северский Донец .пока дохдит до Ростова на Дону состоит из неоднократно фильтрованных по течению реки мочи и кала из разных городов .От Белгорода и ниже.Немного разбавленных из канала Днепр -Донбасс.Вода легко самоочищается зарослями тростника,но промышленные стоки из шахт и химпредприятий неподсильны тростниковым зарослям.Тому Ростов и ниже пьют самую грязную воду.
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25.05.2021 13:29 Відповісти
Шо.... ОПЯТЬ?
Я уже сколько лет жду обещаного вами радио и таксичного загрязнения луганды!!!!
А кроме пиз-жа на эту тему больше ничего нет.....
Может пора Украине что то для этого сделать?
Может какой то взрыв произвести, что бы все говно из шахт полезло?
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25.05.2021 14:09 Відповісти
А я и думаю - шо это дамбасы в последнее время все с рогами и капытами ходят, хвосты растут. А оно вон оно что - радиация это, оказывается на совков напала! Ахтунг!
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25.05.2021 17:35 Відповісти
 
 