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Польська авіакомпанія LOT скасувала рейси в Білорусь і польоти над країною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польська авіакомпанія LOT скасувала рейси в Білорусь і польоти над країною

Польські авіалінії LOT від сьогодні припиняють використання повітряного простору Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Крім того, LOT припиняє прямі рейси до Мінська. Якщо комусь потрібно буде дістатися з Мінська до Польщі або навпаки, то рейси будуть здійснюватися через Москву.

"Рішення LOT про припинення використання білоруського космосу буде також важливо для пасажирів, що летять в Росію і в Азію. Літаки, що прямують до Москви, Пекін, Сеул і Токіо, будуть виконуватися по обхідному маршруту, тобто не через Білорусь, а, наприклад, через країни Балтії, як-от Литва та Латвія. Це збільшить тривалість польотів за цими маршрутами", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У понеділок президент Зеленський доручив українському уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю з огляду на події, що відбулися в аеропорту Мінська 23 травня.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Анастасія Потіха
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МОЛОДЦЫ !
нечего летать в прокажённую местность...
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25.05.2021 11:51 Відповісти
В москву летать и дальше будут
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25.05.2021 12:15 Відповісти
LOT -- 31.05.2021. Пересадки -- на Минск в Варшаве, обратно в Риге.

Польська авіакомпанія LOT скасувала рейси в Білорусь і польоти над країною - Цензор.НЕТ 3657
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25.05.2021 12:42 Відповісти
Тут "хіпішь" підняли, в зв"язку з забороною авіасполучення України з Білоруссю - почали вимагать припинення залізничного сполучення. Зателефонував товаришу - у нього там теща живе. А він мені: "Так нема пасажирського сполучення! Ні залізничного, ні автомобільного... Лука заборонив, у зв"язку з коронавірусом, вже давно... Дозволено було лише транзитним "дальнобоям" і літакам...".
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25.05.2021 12:49 Відповісти
Понятно, теперь через Москву. Как и предполагалось, от всех этих запретов больше всего в выигрыше кацапы.
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25.05.2021 15:27 Відповісти
 
 