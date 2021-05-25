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Проєкт щодо промвикидів потрібно переглянути в частині кращих технологій і передбачити державне фінансування, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Проєкт щодо промвикидів потрібно переглянути в частині кращих технологій і передбачити державне фінансування, - нардеп

Законопроєкт про промислові викиди (4167) має бути серйозно доопрацьований з урахуванням можливостей української економіки, і передбачати механізми державного фінансування екомодернізації.

Про це заявив народний депутат Муса Магомедов.

"Коли ми говоримо про те, що беремо на себе зобов'язання досягти тих же норм викидів, які взяли на себе європейці, потрібно чітко оцінювати вартість зусиль, тобто яку кількість зусиль потрібно до цього докласти. Я маю на увазі не тільки організаційні, але серйозні фінансові вкладення потрібні для цього. Це перше. Друге - потрібно оцінювати стан економіки", - сказав Магомедов.

Він підкреслив: провести екомодернізацію за 4 роки, як пропонують автори законопроєкту, нереально. За його словами, країни Європи йшли до цього десятки років, вклали мільярди державного фінансування, і продовжують вкладати. "Коли йдеться про декарбонізації, коли європейці беруть на себе зобов'язання досягти норму викидів з ПСО, вони на це планують гроші і планують майже під трильйон євро. Тоді як ми підписуємо те саме і нічого не плануємо, жодних ресурсів, щоб цього досягти", - пояснив Магомедов. Крім того, на його думку, необхідно оцінити, яке з необхідного за НДТМ обладнання може виготовлятися в Україні - щоб законодавчо не зобов'язувати вітчизняний бізнес купувати виключно імпортне. "Інакше це може вийти такий закон, який зобов'язує український бізнес купувати ефективне імпортне обладнання, яке коштує мільйони мільйонів. І, по суті, за найскромнішими мірками, від 10 до 15 млрд тільки коксохімія має витратити", - зазначив Магомедов.

Депутат вважає, що законопроєкт про промислові викиди має бути ґрунтовно допрацьований з урахуванням зауважень економістів, фінансистів і представників промисловості. "Давайте оцінювати наші можливості, давайте планувати і давайте робити закон, який збалансує бажання екологів з можливостями економістів", - закликав Магомедов.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вже вдруге відхилила законопроєкт про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167): його знову відправили на доопрацювання. Раніше гендиректор Центру екології і розвитку нових технологій Владислав Антипов заявляв, що законопроєкт №4167 не повимаєнен бути жорсткішим, ніж вимагають європейські директиви, його необхідно доопрацювати з урахуванням зауважень бізнесу. Водночас у Європейській бізнес асоціації зауважили, що Україні варто застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС і надати підприємствам державну підтримку на впровадження екотехнологій, а також запропонувати фінансові стимули.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
"предусмотреть государственное финансирование" - модернизация за счет холопов, а прибыль хозяевам. мудро порешали, как и все у зебиков.
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25.05.2021 11:51
+2
То что укролигархи не вкладывали деньги в снижение выбросов это не оправдание. Значит теперь накопленные средства пусть тратят.
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25.05.2021 12:16
+1
Державне фінансування = фінансування з кишень платників податків. Олігархічне шобло натякає: за чисте довкілля платіть самі, а нам кіпрське чи домініканське повітря не шкодить.
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25.05.2021 11:56
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"предусмотреть государственное финансирование" - модернизация за счет холопов, а прибыль хозяевам. мудро порешали, как и все у зебиков.
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25.05.2021 11:51 Відповісти
абы про что нибудь поговорить с трибуны... попиариться...
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25.05.2021 11:52 Відповісти
Державне фінансування = фінансування з кишень платників податків. Олігархічне шобло натякає: за чисте довкілля платіть самі, а нам кіпрське чи домініканське повітря не шкодить.
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25.05.2021 11:56 Відповісти
Будет ещё одна "зелёная энергетика"!
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25.05.2021 12:00 Відповісти
какого хрена государственное финансирование ?? зарабатывает дядя вася а ремонтирует государство ???
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25.05.2021 12:13 Відповісти
Не государство а народ. За свои уплаченные налоги.
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25.05.2021 12:24 Відповісти
То что укролигархи не вкладывали деньги в снижение выбросов это не оправдание. Значит теперь накопленные средства пусть тратят.
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25.05.2021 12:16 Відповісти
Конечно из бюджета, как еще можно украсит, если предприятия по факту частные и заставить их что то делать или доказать что загрязняют просто невозможно, а так можно попилить с хозяином, а отчитаться , что модернизировали, все равно на территорию никого не пустят, как например шмыгАля не пустили на КНПЗ, хотя 45% акций у государства. Но беня сказал пшол отсюда и никто больше не совался на завод. Вот такая она экология.
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25.05.2021 12:24 Відповісти
може нехай власники підприємств не яхту та літак купують?і не палаци возводять,а за ці кошти модернізують свої підприємства?мудаки,бл..ь.Отакий треба законопроект-забов,язати всіх власників підприємств ,провести глубоку модернізацію своїх підприємств до рівня світових вимог по екологичним нормам за власний кошт!!!Даю 1 рік на виконання!Якщо не виконав за 12 місяців -націоналізація або банкрут і з молотка!курви ненажерливі
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25.05.2021 12:42 Відповісти
Какая разница что?
Хоть зилёную энергетику, хоть экологию, хоть плавучай космродром под Херсоном - главное из бюджета!
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25.05.2021 12:50 Відповісти
Эти ТЭС приватизировали за копейки, так теперь еще и доплатить им получается нужно? А может наоборот ужесточить им нормы и этого Мусу отправить дышать этим воздухом пока не проведут модернизацию?
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25.05.2021 15:29 Відповісти
 
 