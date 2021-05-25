До Протасевича у в’язниці Білорусі застосовували насильство: на ньому видно сліди побоїв, - МЗС Польщі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Міністерстві закордонних справ Польщі впевнені в побитті засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в білоруській в'язниці. Видно сліди побоїв на записі відео.
Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив в ефірі "Польського радіо", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він повідомив, що польське зовнішньополітичне відомство налагодило контакт з родичами Протасевича, які не знають про стан його здоров'я.
"На записі видно, що щодо нього застосовувалося насильство, видно сліди побоїв. Видно, що щодо нього порушувалися права людини", - сказав Яблонський.
Раніше мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. Водночас білоруське Міністерство внутрішніх справ заявило, що із затриманим опозиціонером все гаразд і він у СІЗО.
Після цього поширили відео, на якому Протасевич спростовує інформацію про проблеми зі здоров'ям, а також каже, що співпрацює з білоруськими правоохоронцями і дає свідчення.
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Европа политическое НИЧТО!
Я думаю, что да, сила и яйца(ну или наглость). паРашу никто не трогает( может быть потому, что воняет, а может банально боятся).
"К Лукашенку в тюрьме Беларуси применяли насилие: на нем видны следы побоев, - МИД Польши"
Посмотрим, до какой степени будут терпеть украинцы наш зелёный кусок дерьма...
уровень интеллекта один и тот же