До Протасевича у в’язниці Білорусі застосовували насильство: на ньому видно сліди побоїв, - МЗС Польщі

У Міністерстві закордонних справ Польщі впевнені в побитті засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в білоруській в'язниці. Видно сліди побоїв на записі відео.

Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив в ефірі "Польського радіо", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він повідомив, що польське зовнішньополітичне відомство налагодило контакт з родичами Протасевича, які не знають про стан його здоров'я.

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"На записі видно, що щодо нього застосовувалося насильство, видно сліди побоїв. Видно, що щодо нього порушувалися права людини", - сказав Яблонський.

Раніше мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. Водночас білоруське Міністерство внутрішніх справ заявило, що із затриманим опозиціонером все гаразд і він у СІЗО.

Після цього поширили відео, на якому Протасевич спростовує інформацію про проблеми зі здоров'ям, а також каже, що співпрацює з білоруськими правоохоронцями і дає свідчення.