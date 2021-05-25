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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5968) побиття (844) Польща (5156) МЗС Польщі (189) Протасевич Роман (296)

До Протасевича у в’язниці Білорусі застосовували насильство: на ньому видно сліди побоїв, - МЗС Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До Протасевича у в’язниці Білорусі застосовували насильство: на ньому видно сліди побоїв, - МЗС Польщі

У Міністерстві закордонних справ Польщі впевнені в побитті засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в білоруській в'язниці. Видно сліди побоїв на записі відео.

Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив в ефірі "Польського радіо", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він повідомив, що польське зовнішньополітичне відомство налагодило контакт з родичами Протасевича, які не знають про стан його здоров'я.

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"На записі видно, що щодо нього застосовувалося насильство, видно сліди побоїв. Видно, що щодо нього порушувалися права людини", - сказав Яблонський.

Раніше мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. Водночас білоруське Міністерство внутрішніх справ заявило, що із затриманим опозиціонером все гаразд і він у СІЗО.

Після цього поширили відео, на якому Протасевич спростовує інформацію про проблеми зі здоров'ям, а також каже, що співпрацює з білоруськими правоохоронцями і дає свідчення.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Каким куском дерьма может стать обычный председатель колхоза...
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25.05.2021 12:04
+14
Лука убийца.
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25.05.2021 11:55
+14
Почему за парня не выходят на митинги пусть как раньше во дворах в Минске и других городах Беларуси?,я не говорю про 100к как было но хотябы тысячи ведь выходили даже когда омон ловил в лесах прятались но выходили,как тогда так и сейчас та же самая милиция,или страх и запугивание Луки окончательно деморализовал белорусов?
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25.05.2021 11:57
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25.05.2021 11:53 Відповісти
Лука убийца.
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25.05.2021 11:55 Відповісти
Почему за парня не выходят на митинги пусть как раньше во дворах в Минске и других городах Беларуси?,я не говорю про 100к как было но хотябы тысячи ведь выходили даже когда омон ловил в лесах прятались но выходили,как тогда так и сейчас та же самая милиция,или страх и запугивание Луки окончательно деморализовал белорусов?
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25.05.2021 11:57 Відповісти
Ні, простсо бялоруси трохи роздуплилися в темі.
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25.05.2021 11:59 Відповісти
Никому не хочется сидеть рядом с тем парнем и чесать распухшее от побоев хлебало. Как ни прискорбно сознавать, но Лукашенко, похоже, в этот раз победил.
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25.05.2021 12:37 Відповісти
Разговоры "ниочём"! Неделя-две забудут и всё пойдёт своим чередом!
Европа политическое НИЧТО!
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25.05.2021 11:57 Відповісти
Политическое НИЧТО это белоРУССкие "розовые пони". Походили толпами,, покричали и успокоились. Вернулись на па Рашу. Политическое НИЧТО это "украинский нарiт". Победили на Майдане, погибло десятки тысяч людей, а всё равно и торгуют с па Рашкой и на заработки туда ездят и выбрали себе что в президенты, что в ВР проукацапских холуёв. Скоро снова вернуться в стойло к па Раше.
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25.05.2021 12:05 Відповісти
победили на Майдане и ездят на заработки в парашку как бы разные люди, не смешивай...
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25.05.2021 12:14 Відповісти
Вы вот на Польшу подались, вместо розбудови Неньки. Вы ничто?
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25.05.2021 12:16 Відповісти
Это типичный украинский патриот....
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25.05.2021 13:30 Відповісти
А вот паРаша , это сила , да ?😀
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25.05.2021 12:39 Відповісти
паРаша? А ты как думаешь?
Я думаю, что да, сила и яйца(ну или наглость). паРашу никто не трогает( может быть потому, что воняет, а может банально боятся).
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25.05.2021 13:34 Відповісти
а должно быть так:

Лукашенку в тюрьме Беларуси применяли насилие: на нем видны следы побоев, - МИД Польши"
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25.05.2021 11:57 Відповісти
Білорус якому не байдужа Білорусь , а от їй до нього байдуже. Главне шоб ''украінского Майдана'' не було.
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25.05.2021 12:01 Відповісти
ЗЕшкола ззагратного відосік - привітання працює, привіт Чаусу і Бакаканову . Лука хороший учень!
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25.05.2021 12:04 Відповісти
Каким куском дерьма может стать обычный председатель колхоза...
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25.05.2021 12:04 Відповісти
Да, если ему дать власть.
Посмотрим, до какой степени будут терпеть украинцы наш зелёный кусок дерьма...
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25.05.2021 13:43 Відповісти
точно такими же как бывший Завгар или бывший Клоун .... До Протасевича у в’язниці Білорусі застосовували насильство: на ньому видно сліди побоїв, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 3449



уровень интеллекта один и тот же
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25.05.2021 13:51 Відповісти
К Протасевичу в тюрьме Беларуси применяли насилие: на нем видны следы побоев, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 1461
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25.05.2021 12:08 Відповісти
Все так удивляются, как будто лукашенко не делал этого раньше. Достаточно погуглить, сколько оппозиционеров и журналистов он "пустил по реке" за годы сиденья на табуретке...
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25.05.2021 12:17 Відповісти
До Протасевича у в’язниці Білорусі застосовували насильство: на ньому видно сліди побоїв, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 91 До Протасевича у в’язниці Білорусі застосовували насильство: на ньому видно сліди побоїв, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 3876
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25.05.2021 12:37 Відповісти
Лука - злобный диктатор и убийца , как и его кремлёвский дружбан , х@ло !
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25.05.2021 12:37 Відповісти
Тихановская и Путило все слили. Гоняли туда сюда народ без толку. Это их собираеимся в 5 и расходимся в 7.
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25.05.2021 13:38 Відповісти
трудно даже представить какие пытки приходится терпеть Роману от гэбнявых нелюдей...их место в аду на параше и это еще в лучшем случае!!!
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25.05.2021 13:42 Відповісти
самое главное шо эта вся история пох самим белорусам...
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25.05.2021 13:43 Відповісти
У нас за битых студентов преписдента на парашу выслали. Нужна ли белорусам свобода, вопрос стал риторическим.
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25.05.2021 14:08 Відповісти
У нас за обещания из комедийного сериала выбрали комика президентом.
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04.06.2021 01:23 Відповісти
 
 