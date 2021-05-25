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Ексінспектору ДАІ повідомлено про підозру в перешкоджанні проведенню мітингів і підробку документів під час Євромайдану, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ексінспектору ДАІ повідомлено про підозру в перешкоджанні проведенню мітингів і підробку документів під час Євромайдану, - Офіс генпрокурора

Слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генпрокурора повідомили про підозру колишньому інспектору сектору організації дорожнього руху одного з відділів ДАІ Головного управління МВС України в м. Києві у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, а також у складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (ст. 340, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишній правоохоронець 14 січня 2014 року склав протокол стосовно особи про нібито вчинення адміправопорушення щодо невиконання водієм вимоги про зупинку під час автопробігу 29 грудня 2013 року від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції колишнього Президента України в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

"У подальшому на підставі цього протоколу суд притягнув особу до адміністративної відповідальності та позбавив права керування транспортним засобом", - випливає з повідомлення.

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Слідство встановило, що притягнутий до відповідальності громадянин не брав участі в автопробігу і взагалі не мав водійського посвідчення, про що було відомо правоохоронцю на момент складання протоколу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
А Татарову, руководившему всем єтим процессом ?
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25.05.2021 12:09
+1
У нас полно таких не законных дел. Без каких-либо доказательств.
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25.05.2021 12:03
+1
Січас обрисовані двері ОП зіграли новими красками.
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25.05.2021 12:04
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У нас полно таких не законных дел. Без каких-либо доказательств.
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25.05.2021 12:03 Відповісти
Січас обрисовані двері ОП зіграли новими красками.
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25.05.2021 12:04 Відповісти
Правильно!
Стрелочник виноват! Начальники сухие из воды...
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25.05.2021 12:06 Відповісти
А Татарову, руководившему всем єтим процессом ?
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25.05.2021 12:09 Відповісти
Не оффшори, а чесні оффшори, не олігарх (Коломойський), а бізнесмен, не кловун (Зеленський), а комік, не злочинець (Татарорв), а кризовий менеджер, не корупціонер (Єрмак), а хороша людина.
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25.05.2021 12:12 Відповісти
А Татаров? Экс-инспектор ГАИ уведомлен о подозрении в препятствовании проведению митингов и подделке документов во время Евромайдана, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 3382
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25.05.2021 12:10 Відповісти
"За препятствование проведению митингов и демонстраций".

Экс-инспектор ГАИ уведомлен о подозрении в препятствовании проведению митингов и подделке документов во время Евромайдана, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2025
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25.05.2021 12:16 Відповісти
Дык, там же сроки давности канули. Ну возбудили, ну поёлозят и закроют по срокам давности. У меня вопрос, почему что-то между ног чухали 7 лет?
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25.05.2021 12:16 Відповісти
"...Ну, наконец-то... Дождались !"
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25.05.2021 12:20 Відповісти
Стесняюсь спросить: А этот ГАИшник еще жив? Может он уже от старости помер?
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25.05.2021 13:53 Відповісти
 
 