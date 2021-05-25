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Одного з лідерів білоруської опозиції Северинця засудили до 7 років ув'язнення

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Одного з лідерів білоруської опозиції Северинця засудили до 7 років ув'язнення

Суд у білоруському Могильові 25 травня засудив одного з лідерів білоруської опозиції Павла Северинця до семи років ув'язнення в колонії посиленого режиму, звинувативши його в організації масових заворушень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У суді Северинець заявив: "Білорусь буде вільною".

Разом з Павлом Северинцем 25 травня вирок винесли і активістам "Європейської Білорусі". Після вироку всі вони прокричали: "Віримо, можемо, переможемо".

Співголова незареєстрованої опозиційної "Білоруської Християнсько-демократичної партії" був затриманий майже рік тому, 7 червня 2020 року. Тоді в Мінську на ринку "Комаровський" проходив пікет зі збору підписів за альтернативних кандидатів у президенти. Северинець провів свій "народний пікет свободи і солідарності", і закликав підтримати заарештованого блогера Сергія Тіхановського, політика Миколу Статкевича, а також виходити на вулиці щотижня, навіть після закінчення збору підписів.

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У той же день політика біля під'їзду його будинку затримали люди в цивільному. Після цього суд кілька разів призначав йому по 15 діб арешту, а в вересні Северинцю пред'явлено звинувачення про організацію масових заворушень.

Автор: Анастасія Потіха
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Предполагаю, что когда будут садить "бацьку", то вся ныне сидевшая его оппозизия откажется выходить из тюрьмы Одного из лидеров белорусской оппозиции Северинца приговорили к 7 годам заключения - Цензор.НЕТ 5115
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25.05.2021 12:17 Відповісти
Ну все могло быть намного хуже. Повезло, что не расстреляли. Все таки - организации массовых беспорядков - это огромное преступление против государства и вполне заслуживает на смертную казнь.
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25.05.2021 12:18 Відповісти
А де ти бачив " массовые беспорядки"? Це не Росія, де дозволені лише "одиночні пікети". Почитай Конституцію Білорусі... Там люди вийшли на мирний протест... Вікон не били, шини не палили, камінням у міліцію не кидали... На лавочки вилазили - взуття знімали... Ти звідки пишеш, "сонце ясне"? З Донецька, Луганська, чи Сімферополя?...
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25.05.2021 12:40 Відповісти
Не понимаешь, что это сарказм?
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25.05.2021 13:24 Відповісти
"Сарказм"?!... Ну, тоді став помітку" - "сарказм"... Щоб люди розуміли... Якщо не знаєш, що "до саркастичного висловлювання", згідно з правилами українського правопису, застосовуються "лапки", як до вислову з переносним сенсом", то я ж тобі не лікар... Вчиться треба було у школі краще...
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25.05.2021 13:45 Відповісти
После приговора все они прокричали: "Верим, можем, победим".


Ну это ж было самое главное, вот теперь режим точно падёт! Одного з лідерів білоруської опозиції Северинця засудили до 7 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 9010
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25.05.2021 12:53 Відповісти
Суки!!! Это ещё из тех оппозиционеров к которым у меня нет вопросов... И с которымм имею совместные фотки на митингах против интеграции с Мордором...
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25.05.2021 13:34 Відповісти
луку ждёт судьба муссолини.
он пожизненно, как сбросят, так за ноги и подвесят.
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25.05.2021 21:59 Відповісти
 
 