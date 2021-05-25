Одного з лідерів білоруської опозиції Северинця засудили до 7 років ув'язнення

Суд у білоруському Могильові 25 травня засудив одного з лідерів білоруської опозиції Павла Северинця до семи років ув'язнення в колонії посиленого режиму, звинувативши його в організації масових заворушень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У суді Северинець заявив: "Білорусь буде вільною".

Разом з Павлом Северинцем 25 травня вирок винесли і активістам "Європейської Білорусі". Після вироку всі вони прокричали: "Віримо, можемо, переможемо".

Співголова незареєстрованої опозиційної "Білоруської Християнсько-демократичної партії" був затриманий майже рік тому, 7 червня 2020 року. Тоді в Мінську на ринку "Комаровський" проходив пікет зі збору підписів за альтернативних кандидатів у президенти. Северинець провів свій "народний пікет свободи і солідарності", і закликав підтримати заарештованого блогера Сергія Тіхановського, політика Миколу Статкевича, а також виходити на вулиці щотижня, навіть після закінчення збору підписів.

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У той же день політика біля під'їзду його будинку затримали люди в цивільному. Після цього суд кілька разів призначав йому по 15 діб арешту, а в вересні Северинцю пред'явлено звинувачення про організацію масових заворушень.