Ексглава КСУ Тупицький може сісти на 5 років за підкуп свідка, - ДБР. ВIДЕО

Слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДБР, у жовтні 2018 року в одному з кафе міста Києва експосадовець, який на той час обіймав посаду заступника Голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні.

Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" покази на користь колишнього Голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Також читайте: Зеленський про конституційну кризу: Перезавантаження КС ще не відбулося, але ми на правильному шляху

Крім того, колишній голова у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що розташовується в місті Зугресі Донецької області.

У результаті ексглаві КСУ доведеться відповідати перед судом за:

• завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України);

• підкуп свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

В Офісі Генерального прокурора також повідомили, що до Подільського районного суду міста Києва направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього голови Конституційного Суду України за фактами вчинення кримінальних злочинів проти правосуддя (ч. 2 ст. 384 і ст. 386 КК України).

За даними ЗМІ, йдеться про ексглаву КСУ Олександра Тупицького, якого підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова і "Зуївського енергомеханічного заводу".