УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15708 відвідувачів онлайн
Новини Події
8 720 54
корупція (4070) КС (1154) підкуп (274) суддя (1423) ДБР (2565)

Ексглава КСУ Тупицький може сісти на 5 років за підкуп свідка, - ДБР. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДБР, у жовтні 2018 року в одному з кафе міста Києва експосадовець, який на той час обіймав посаду заступника Голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні.

Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" покази на користь колишнього Голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Також читайте: Зеленський про конституційну кризу: Перезавантаження КС ще не відбулося, але ми на правильному шляху

Крім того, колишній голова у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що розташовується в місті Зугресі Донецької області.

У результаті ексглаві КСУ доведеться відповідати перед судом за:
• завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України);
• підкуп свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

В Офісі Генерального прокурора також повідомили, що до Подільського районного суду міста Києва направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього голови Конституційного Суду України за фактами вчинення кримінальних злочинів проти правосуддя (ч. 2 ст. 384 і ст. 386 КК України).

За даними ЗМІ, йдеться про ексглаву КСУ Олександра Тупицького, якого підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова і "Зуївського енергомеханічного заводу".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
ви спершу доведіть що він екс. бо прецендент вже є, і верховний суд скасував один такий хтроопий Зе фінт з відміною указу про призначення
показати весь коментар
25.05.2021 12:41
+5
А может и в ресторан сходить, и в баню....
показати весь коментар
25.05.2021 12:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А может и в ресторан сходить, и в баню....
показати весь коментар
25.05.2021 12:35 Відповісти
просто на морду ліца цієї жопи накинули цінник...... , далі все по накатаному, торги на всіх рівнях. у випадку договорняка (найвірогідніший сценарій) гівно-суддя тупицький залишається тупицьким від слова "тупий" і спливає десь на периферії змінивши дорогу рясу з широкими внутрішніми карманами на рясу менш пристойну, якийсь інший варіант не варто розглядати бо торги вже обявлені.
показати весь коментар
25.05.2021 15:50 Відповісти
ви спершу доведіть що він екс. бо прецендент вже є, і верховний суд скасував один такий хтроопий Зе фінт з відміною указу про призначення
показати весь коментар
25.05.2021 12:41 Відповісти
Це такий фінт тіпа ти напиши заяву про відставку, а ми забудем про цю справу. Ту як завжди.
показати весь коментар
25.05.2021 13:47 Відповісти
Информационный вброс. Попугать надо. Без фамилий это все отработанная тактика по принуждению к нужным показаниям.
показати весь коментар
25.05.2021 12:42 Відповісти
На копростане, моржовой звиздой и её тампаксами, и с крылышками, так же сливными бачками, даже очень практикуют! А лишнехромосому больше и не надо!
Доведут "Дело", будут и фамилия! Да и без этого, я думаю, заработал вышку...
показати весь коментар
25.05.2021 14:08 Відповісти
Так а кто "заработал вышку"? Много букофф и ничего по существу та дама не сказала.
показати весь коментар
25.05.2021 16:18 Відповісти
На 5 лет такого кристально честного ? Да он всех вертухаев распропагандирует....
показати весь коментар
25.05.2021 12:42 Відповісти
а кого он обманул? дай смысл своими словами.
показати весь коментар
25.05.2021 15:03 Відповісти
А что у этого экс-головы КСУ кончилась фамилия? Кто и для чего делает эти мутняки типа - догадайся мол сама? Уже Белорусию начали копировать, где Бацька запретил журналистам освещать реальные масовые сопротивления властям???
показати весь коментар
25.05.2021 12:43 Відповісти
Так у него есть русский паспорт всё-таки или нет? Или это мелочи, за которые нет никакой ответственности?
показати весь коментар
25.05.2021 13:23 Відповісти
Уголовной ответственности за россиский пасспорт у нас нет.
показати весь коментар
25.05.2021 14:54 Відповісти
Максимум під ковдрою в клітиночку поносять перед камерами.
показати весь коментар
25.05.2021 13:31 Відповісти
Ключевое слово в украинском правосудии "Могут", но...
показати весь коментар
25.05.2021 13:32 Відповісти
Ексглава КСУ Тупицький може сісти на 5 років за підкуп свідка, - ДБР - Цензор.НЕТ 198
показати весь коментар
25.05.2021 14:18 Відповісти
+++++++
показати весь коментар
25.05.2021 18:46 Відповісти
Если интересуешься - читай.
показати весь коментар
25.05.2021 13:57 Відповісти
Не забирайте в нього суд , він не може без нього.
показати весь коментар
25.05.2021 13:34 Відповісти
Может, но.....не сядет. По крайней мере у меня такая чуйка и с чем это связано я ей богу не знаю. ))
показати весь коментар
25.05.2021 13:37 Відповісти
Сначала сядет Медведчук на 15 лет, а потом может и Тупицкий на год присядет.
показати весь коментар
25.05.2021 14:52 Відповісти
)))))))) т.е. для тебя не доходит, что с Медведчуком это цирк для лохов73 ? качал трубу, обнимался с путиным, летал на мацкву.... запомни, его избиратель этому АПЛОДИРУЕТ! за него и будут голосовать именно поэтому. Виктора Владимировича возненавидели, если бы он в тихаря учил по ночам украинську мову.
показати весь коментар
25.05.2021 15:08 Відповісти
А с Тупицким это не цирк? Коломойскому нужна земля, и зеля потому из штанов выпрыгывает. А всем вроде как бы наплевать на Конституцию. Какая Конституция, когда это нужно Коломойскому по 10 000 га ?
показати весь коментар
25.05.2021 17:06 Відповісти
Ага,прям от так і сяде він. Мелять шо попало...
показати весь коментар
25.05.2021 13:37 Відповісти
не может быть!
показати весь коментар
25.05.2021 13:41 Відповісти
Если бы не позиция КС по земле, то его бы никто не трогал.
показати весь коментар
25.05.2021 13:44 Відповісти
А не кажется ли табе, что всё началось с брехни в декларациях и шЫколадные выли не на шутку!
показати весь коментар
25.05.2021 17:03 Відповісти
Ба! знакомые все лица! И при том "новые, несистемные"

Зеленський призначив членом наглядової ради «Укроборонпрому» Ростислава Шурму, який є сином соратника Віктора Медведчука Ігоря Шурми.

Про це повідомляє «24 канал».

Батько нового члена наглядової ради Ігор Шурма був прихильником тодішнього кандидата в президенти Віктора Януковича в 2004 році.
Також він був однопартійцем Віктора Медведчука під час їх членства в «соціал-демократичній партії (об'єднаній)».Крім того,
Шурма-старший відмовлявся голосувати за те, щоб Росію визнали країною-агресором, а «ЛНР» і «ДНР» - терористичними організаціями.
показати весь коментар
25.05.2021 13:50 Відповісти
А кем там был Порошенко в кабмине у Виктора Януковича?
показати весь коментар
25.05.2021 15:07 Відповісти
министр экономического развития и торговли
показати весь коментар
25.05.2021 16:08 Відповісти
А какезный патриот вырос.... ототоже!
показати весь коментар
25.05.2021 17:02 Відповісти
Какезные патриоты из 73% только получаются, голосовавшие за того, кто Украину порноактрисой перед кацапами называл
показати весь коментар
25.05.2021 17:11 Відповісти
Ну по твоему из барыги получился гетьман.....
Так у нас ещё всё впереди!!!! Мы ещё станем патриотами, как и Порошенко!
показати весь коментар
25.05.2021 17:17 Відповісти
Тебе бы на ноги встать для начала.
показати весь коментар
25.05.2021 17:23 Відповісти
Это достойный ответ настоящего шЫколадника....
показати весь коментар
25.05.2021 17:37 Відповісти
с тебя и такого достаточно.
показати весь коментар
25.05.2021 17:38 Відповісти
Даже не сомневаюсь, шЫколад головного мозга штука страшная!
показати весь коментар
25.05.2021 17:42 Відповісти
Эй тЫ, пронумерованный!
Я гляжу, ты выдаешь желаемое за реальность. Такое случается при ПСЕВДОЛОГИИ
(МИФОМАНИИ)-одной из форм парнойидальной шизофрении. При этом интелект у больного не снижается. Причиной же такого поведения становиться определенная МОТИВАЦИЯ. У тебя она какая?
показати весь коментар
25.05.2021 19:12 Відповісти
Если ты не знаешь, ЧТО означают номера после ника, то это уже интеллект хромает... А умными словами ты маму удивляй!
показати весь коментар
25.05.2021 20:39 Відповісти
если бы ГБР заявило "Экс-глава КСУ Тупицкий может не сесть на 5 лет за подкуп свидетеля", то это воспринималось бы более правдиво
показати весь коментар
25.05.2021 14:35 Відповісти
КС возглавляемый Тупицким занял правильную позицию по рынку земли. Нельзя продавать землю при нынешней Конституции. Но при нынешнем "гаранте конституции" можно всё.
показати весь коментар
25.05.2021 14:50 Відповісти
"Кто же его посадит - он же памятник" , памятник - всей украинской судебной системы, памятник- безнаказанности и итог всех "наших" реформ и ожиданий после Революции Достоинства 🤯🤷!!
показати весь коментар
25.05.2021 15:10 Відповісти
а так не хотел от кормушки отрываться
показати весь коментар
25.05.2021 16:04 Відповісти
Может, но это не точно.
показати весь коментар
25.05.2021 16:16 Відповісти
На его место тут же будет посажен Слуга, без всяких там конкурсов
показати весь коментар
25.05.2021 16:25 Відповісти
Зеле везде нужны свои люди.
показати весь коментар
25.05.2021 17:02 Відповісти
А что ж вы в судах уголовщину развели? Что ни судья, так уголовная морда с букетом уголовных преступлений.
показати весь коментар
25.05.2021 17:01 Відповісти
Его уже до суда довели? Или до сих пор поймать не могут
показати весь коментар
25.05.2021 17:44 Відповісти
Так садіть! Від нього толку одинаково мало що в суді,що в тюрмі...
показати весь коментар
25.05.2021 17:45 Відповісти
маловато будет --- это несерезно -- все говорят
показати весь коментар
25.05.2021 18:45 Відповісти
Скоріше ішак заговоре...як у той байці
показати весь коментар
25.05.2021 18:49 Відповісти
Конечно он может, но вряд ли захочет))) ну или сядет на 5 лет... в дубайских апартаментах.
показати весь коментар
25.05.2021 18:50 Відповісти
Как мне кажется, это всё останется на словах, а на деле ничего не произойдёт. Поговорят - поговорят и всё потом затихнет, ну как обычно случается с такими чинушками.
показати весь коментар
25.05.2021 18:59 Відповісти
 
 