Ексглава КСУ Тупицький може сісти на 5 років за підкуп свідка, - ДБР. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Події
Слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДБР, у жовтні 2018 року в одному з кафе міста Києва експосадовець, який на той час обіймав посаду заступника Голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні.
Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" покази на користь колишнього Голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.
Крім того, колишній голова у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що розташовується в місті Зугресі Донецької області.
У результаті ексглаві КСУ доведеться відповідати перед судом за:
• завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України);
• підкуп свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).
У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.
В Офісі Генерального прокурора також повідомили, що до Подільського районного суду міста Києва направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього голови Конституційного Суду України за фактами вчинення кримінальних злочинів проти правосуддя (ч. 2 ст. 384 і ст. 386 КК України).
За даними ЗМІ, йдеться про ексглаву КСУ Олександра Тупицького, якого підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова і "Зуївського енергомеханічного заводу".
Будь ласка, зачекайте...
Доведут "Дело", будут и фамилия! Да и без этого, я думаю, заработал вышку...
Зеленський призначив членом наглядової ради «Укроборонпрому» Ростислава Шурму, який є сином соратника Віктора Медведчука Ігоря Шурми.
Про це повідомляє «24 канал».
Батько нового члена наглядової ради Ігор Шурма був прихильником тодішнього кандидата в президенти Віктора Януковича в 2004 році.
Також він був однопартійцем Віктора Медведчука під час їх членства в «соціал-демократичній партії (об'єднаній)».Крім того,
Шурма-старший відмовлявся голосувати за те, щоб Росію визнали країною-агресором, а «ЛНР» і «ДНР» - терористичними організаціями.
Так у нас ещё всё впереди!!!! Мы ещё станем патриотами, как и Порошенко!
Я гляжу, ты выдаешь желаемое за реальность. Такое случается при ПСЕВДОЛОГИИ
(МИФОМАНИИ)-одной из форм парнойидальной шизофрении. При этом интелект у больного не снижается. Причиной же такого поведения становиться определенная МОТИВАЦИЯ. У тебя она какая?