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Цього року Україна вийде на фінішну пряму запуску цивілізованого ринку землі, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Цього року Україна вийде на фінішну пряму запуску цивілізованого ринку землі, - заступник голови ОП Тимошенко

Реалізація земельної реформи та відкриття ринку землі дозволять громадам вільно розпоряджатися своєю землею і залучати додаткові кошти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник глави Офісу Президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30. Земля".

За його словами, земельна реформа вийшла на новий рівень і "пішла з великою швидкістю".

"Ми фактично на фіналі того, щоб повністю запрацював відкритий, цивілізований ринок землі", - сказав Тимошенко.

Заступник голови ОП пояснив, що керівництво країни зацікавлене в тому, щоб громади почали керувати землею.

"Це дає додаткові можливості: у громади з'являються додаткові кошти. А ми, особливо в межах "Великого будівництва", зацікавлені в тому, щоб громади також співфінансували проєкти, які будуються - насамперед це стосується соціальної інфраструктури, такої як школи, садочки, дороги", - зазначив Тимошенко.

Заступник глави ОП назвав законопроєкт № 2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин", який підписав 24 травня Президент Володимир Зеленський, "земельною конституцією".

Тимошенко зазначив, що підписання цього законопроєкту стало важливою частиною реалізації земельної реформи.

Заступник голови ОП сподівається, що робота Міністерства аграрної політики і продовольства прискорить втілення земельної реформи: "Думаю, вже цього року ми вийдемо на фінішну пряму".

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів про плани програми на 2021 рік щодо розвитку соціальної інфраструктури. За рік планується побудувати, відремонтувати та реконструювати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО готує санкції проти земельних махінаторів, - міністр агрополітики Лещенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Это читать надо так - "Мы все продадим и свалим с баблом!"....А вам жопа полная!
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25.05.2021 12:39
+5
В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7333коли брешуть і не спльовують
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25.05.2021 12:38
+4
В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4960
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25.05.2021 12:44
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В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4551
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25.05.2021 12:34 Відповісти
В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7333коли брешуть і не спльовують
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25.05.2021 12:38 Відповісти
а на земельный кодекс вам насрать ???
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25.05.2021 12:38 Відповісти
А им давно насрать на все законы, в том числе Конституцию, для вас это новость??
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25.05.2021 13:22 Відповісти
Это читать надо так - "Мы все продадим и свалим с баблом!"....А вам жопа полная!
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25.05.2021 12:39 Відповісти
Так и будет. В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2581
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25.05.2021 13:21 Відповісти
Заживемо накінець то , німці до нас на заробітки будуть їздити.
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25.05.2021 12:39 Відповісти
селяне помрут от неожиданного счастья...
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25.05.2021 12:40 Відповісти
я бы даже сказала,- ВЫМРУТ
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25.05.2021 12:51 Відповісти
До сих пор нет единого реестра земельных паев! Никто не может сказать кому скоко земли пренадлежит! но они уже открывают цивилизованный рынок!! Интересно токо понять бы, что они называют цивилизованным рынком! это когда один пай принадлежит 5ти хозяевам и типа у кого больше титушек тот и прав да?!!
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25.05.2021 12:42 Відповісти
Зеленский очень старается но за первый срок не успеет точно довести дело до конца.....ему надо продлить мандат народного доверия.
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25.05.2021 12:43 Відповісти
Это такая новая шутка Квартал-95?
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25.05.2021 12:50 Відповісти
В 2019 все здравые люди планеты думали что ЗЕ сам по себе шутка .....
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25.05.2021 13:26 Відповісти
Такими темпами, как у него есть шанс побить рекорд Януковича по устранению от власти.
Янукович - 3 дня не дотянул до 4 лет, в Зеленского пока только 2 года и 5 дней. Но есть шанс не дотянуть и до 3-х лет.
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25.05.2021 13:32 Відповісти
Извините, но ЗЕле бояться некого сегодня.С Аваковым тоже шоколад.И никто Януковича не отстранял от власти ...янукович просто исполнил роль пугливого.....заранее вывез всю кассу Украины,покурил,сел на вертолёт и бай бай.Ну для глупых Парасюк его напугал кулачком на Майдане....думается не бесплатно тамада горло рвал....Парасюк же не идиот бесплатно...
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25.05.2021 14:15 Відповісти
В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4960
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25.05.2021 12:44 Відповісти
В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5656
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25.05.2021 12:44 Відповісти
Зеленые преступники!Без Референдума продать землю!
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25.05.2021 12:44 Відповісти
проблема то даже не в том что продать а в том что нет учета того чего будут продавать! я уже не говорю про учет качества земли и контроль за этим!! у нас просто даже не знают что кому пренадлежит! или делают вид что не знают (типа сцыкотно сказать что 5000га принадлежит депутату ВАСЕ потому что могут спросить а как так)
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25.05.2021 12:51 Відповісти
а шо такова? землю продают и покупают испокон веков.Тут референдум не нужен.
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25.05.2021 14:14 Відповісти
Палестинцы продали свою землю евреям. Результат-на эту землю приехали евреи со всего света, число евреев увеличилось в 10 раз - им самим стало тесно.Палестинцы деньги проели, а земли-кормилицы уже нет, и они начали бунтовать. Евреи их начали жестко усмирять-Киббия, Сабра, Шатила, сектор Газа. Украинцы тоже будут продавать свою землю. Надо её продавать не только евреям. А и китайцам. Китайцы-мудрый народ. И тогда Украина будет как Палестина но Киббии, Сабры, Шатилы, сектора Газа не будет.
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25.05.2021 12:55 Відповісти
Ти диви! Цивілізованої судової системи немає. З корупцією така "боротьба", що навіть Потьомкінські селища попереднього солоденького клептомана зруйнували. А ринок землі буде "цивілізований". Ну звісно. Хто б мав сумніви..
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25.05.2021 13:34 Відповісти
Тю, а шо? Пісок і воду продають а землю чого не можна?
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25.05.2021 14:15 Відповісти
Мне вот интересно, говоря о " ....громады также софинансировали проекты, которые строятся - в первую очередь это касается социальной инфраструктуры, такой как школы, садики, дороги", Источник: https://censor.net/ru/n3267320, Тимошенко понимает, что в городах (особенно крупных) каждый квадратный сантиметр той самой земли громад УЖЕ застроен многоэтажками, торговыми и офисными центрами? И всю эту такую необходимую "социальную инфраструктуру" строить уже тупо негде! Барыги уже все давно застроили.
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25.05.2021 13:51 Відповісти
зачем мудрому нариду земля, если он не желает размножаться, но рекордными темпами вымирает?
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25.05.2021 14:12 Відповісти
Кирилл Тимошенко , - Стал часто транслироваться , а где Ермак ??? , он всегда и везде как близнец рядом с президентом и не на минуту его не оставлял .
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25.05.2021 14:26 Відповісти
ну нарешті! Думаю українці не прогадають і будуть продавати землю в 10, 100, 1000.... РАЗ ДОРОЖЧЕ ніж в Європі. Або тупо здавати в оренду і також за в рази дорожчу ціну ніж в європі. Дома і квартири в Україні не на багато дешевші, ніж в Європі, то чому ситуація зі землею має бути інша?
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25.05.2021 14:32 Відповісти
 
 