Цього року Україна вийде на фінішну пряму запуску цивілізованого ринку землі, - заступник голови ОП Тимошенко

Реалізація земельної реформи та відкриття ринку землі дозволять громадам вільно розпоряджатися своєю землею і залучати додаткові кошти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник глави Офісу Президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30. Земля".

За його словами, земельна реформа вийшла на новий рівень і "пішла з великою швидкістю".

"Ми фактично на фіналі того, щоб повністю запрацював відкритий, цивілізований ринок землі", - сказав Тимошенко.

Заступник голови ОП пояснив, що керівництво країни зацікавлене в тому, щоб громади почали керувати землею.

"Це дає додаткові можливості: у громади з'являються додаткові кошти. А ми, особливо в межах "Великого будівництва", зацікавлені в тому, щоб громади також співфінансували проєкти, які будуються - насамперед це стосується соціальної інфраструктури, такої як школи, садочки, дороги", - зазначив Тимошенко.

Заступник глави ОП назвав законопроєкт № 2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин", який підписав 24 травня Президент Володимир Зеленський, "земельною конституцією".

Тимошенко зазначив, що підписання цього законопроєкту стало важливою частиною реалізації земельної реформи.

Заступник голови ОП сподівається, що робота Міністерства аграрної політики і продовольства прискорить втілення земельної реформи: "Думаю, вже цього року ми вийдемо на фінішну пряму".

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів про плани програми на 2021 рік щодо розвитку соціальної інфраструктури. За рік планується побудувати, відремонтувати та реконструювати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень.

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