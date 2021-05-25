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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5969) Польща (5170) літак (1986) МЗС Польщі (189) Пшидач (23) Протасевич Роман (296)

Польща хоче отримати доступ до чорних скриньок літака Ryanair, який примусово посадили в Білорусі, - заступник міністра закордонних справ країни Пшидач

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща хоче отримати доступ до чорних скриньок літака Ryanair, який примусово посадили в Білорусі, - заступник міністра закордонних справ країни Пшидач

Заступник глави МЗС Польщі Марчін Пшидач заявляє, що країна хоче мати доступ до чорних скриньок літака авіакомпанії Ryanair, який нещодавно примусово посадили в Мінську для затримання журналіста Романа Протасевича.

Про це він заявив у коментарі RMF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Доступ до бортових самописців дозволить зрозуміти, що трапилося на борту. Основне питання стосується того, як вдалося розвернути літак, який майже підлітав до кордону з Литвою.

"Насамперед потрібно з'ясувати, що відбувалося в повітрі, на борту літака, яким було спілкування з наземними службами. Все це можна буде з'ясувати за допомогою доказової бази", - сказав Пшидач.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
правильно хочет - там будет полный текст переговоров с истребителем и диспетчером
(если конечно бацька туда руки не запустил)
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25.05.2021 12:42
+3
"Похоже есть подозрения, что таки пилоты сдали пацана "
Вполне возможно, что те четверо, грубо говоря приставили нож к горлу и приказали пилоту сесть в Минске.
А после всего благополучно растворились.
Теперь для Белингкэт хороший кусок работы, чтобы открыть истинную причину посадки в Минске, а не в Вильнюсе.
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25.05.2021 14:00
+1
Лётчик может и соврать...
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25.05.2021 12:46
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правильно хочет - там будет полный текст переговоров с истребителем и диспетчером
(если конечно бацька туда руки не запустил)
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25.05.2021 12:42 Відповісти
Польша с самолётом Качинского сказала, что, - там туман был, -всё нормально было!
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25.05.2021 12:42 Відповісти
Не гони, а тщательнее изучай вопрос:
НЕ "Польша сказала", а Главный Политический СОПЕРНИК Качинского сказал!
Это две больших разницы.
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25.05.2021 14:15 Відповісти
Та нехай допитають льотчика.
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25.05.2021 12:44 Відповісти
Лётчик может и соврать...
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25.05.2021 12:46 Відповісти
Спасибо что посадили самолёт, могли и ножичком взорвать и свалить на оппозицию.
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25.05.2021 12:50 Відповісти
В интернет-части беседы замминистра сообщил, что "польская прокуратура находится в контакте с литовской, инициировавшей расследование" по факту угона в Беларуси самолета Ryanair, и подчеркнул: "Я думаю, что прокуратура Польши захочет услышать черные ящики, пока они сохраняются. Польская сторона будет хотеть иметь доступ к свидетелям и уликам во время расследования".
https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/poranna-rozmowa/news-marcin-przydacz-o-sankcjach-na-bialorus-tym-razem-nie-mozna-,nId,5252434#crp_state=1

Замминистра думает в интернет-части беседы... -- не более того!
Вообще, конечно, пиарятся на Луке все, кому не лень и время есть...*)
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25.05.2021 12:59 Відповісти
Похоже есть подозрения, что таки пилоты сдали пацана Польща хоче отримати доступ до чорних скриньок літака Ryanair, який примусово посадили в Білорусі, - заступник міністра закордонних справ країни Пшидач - Цензор.НЕТ 6322
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25.05.2021 13:35 Відповісти
"Похоже есть подозрения, что таки пилоты сдали пацана "
Вполне возможно, что те четверо, грубо говоря приставили нож к горлу и приказали пилоту сесть в Минске.
А после всего благополучно растворились.
Теперь для Белингкэт хороший кусок работы, чтобы открыть истинную причину посадки в Минске, а не в Вильнюсе.
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25.05.2021 14:00 Відповісти
Херово жить без мозгов.
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25.05.2021 14:32 Відповісти
Вот если поляки получат эти ящики мы и выясним- кто без мозгов, а пока понятно только одно - говорится не всё Польща хоче отримати доступ до чорних скриньок літака Ryanair, який примусово посадили в Білорусі, - заступник міністра закордонних справ країни Пшидач - Цензор.НЕТ 4296
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25.05.2021 14:58 Відповісти
 
 