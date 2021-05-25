Зеленський подав у Раду законопроєкти "Про основи національного спротиву" та про збільшення чисельності ЗСУ
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Президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про основи національного спротиву", а також про збільшення чисельності Збройних сил України.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні законопроєкти з'явилися на сайті парламенту.
Ініціатором законопроєктів є президент Володимир Зеленський.
Обидва документи передано на розгляд керівництву Ради.
Так, президент подав у Раду "Проект Закону про основи національного спротиву" (№5557) та "Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про основи національного спротиву" (№5558).
Текст законопроєктів на цей момент відсутній на сайті парламенту.
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Окремо є побажання до авторів: додати більше самостійності цьому роду військ, прописати створення на базі тероборони підрозділів кібербезпеки, унеможливити перетворення тероборони на черговий додаток до сухопутних військ. А взагалі в добрий шлях, влада приходить і йде, а Томос та тероборона залишаються.