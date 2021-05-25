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Зеленський подав у Раду законопроєкти "Про основи національного спротиву" та про збільшення чисельності ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський подав у Раду законопроєкти

Президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про основи національного спротиву", а також про збільшення чисельності Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні законопроєкти з'явилися на сайті парламенту.

Ініціатором законопроєктів є президент Володимир Зеленський.

Обидва документи передано на розгляд керівництву Ради.

Так, президент подав у Раду "Проект Закону про основи національного спротиву" (№5557) та "Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про основи національного спротиву" (№5558).

Текст законопроєктів на цей момент відсутній на сайті парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Якщо годуєте дрянню, не підвищуєте статус військовослужбовця в суспільній свідомості, не забезпечуєте житлом та перспективами, то ніхто служити не піде.
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25.05.2021 12:46
+16
берешь клоуна, шлешь ему повестки и наблюдаешь за активно-национальным сопротивлением в виде бегства от них. Весело, забавно и прикольно. Все как клоун и любит.
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25.05.2021 12:49
+14
тероборона легко виправить Вашу математику. Маючі мільон підготовлених і озброених вояків можна і по домівках, а не по казармах сидіти. тим більше розосереджені по домівках війська невразливі з повітря.
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25.05.2021 14:22
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Я завжди до законів які не несуть відповідальності за їх результат і відповідальність за невиконання законів ставлюсь , мягко кажучи ....з подивом. Слава Нації. Слава Україні.
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25.05.2021 23:36 Відповісти
убери агента кремля Ермака, а потом говори об безопасности страны Зеленський подав у Раду законопроєкти "Про основи національного спротиву" та про збільшення чисельності ЗСУ - Цензор.НЕТ 9662
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26.05.2021 02:25 Відповісти
Проект закону не полінувався прочитати весь, надто небезпечних речей не помічено. Є три дещо спірні моменти, стосовно контракту добровольця, підпорядкування ЗСУ/об'єднаним силам, зберігання зброї на базах, залучення тероборони до дій поза межами зони відповідальності. За бажання ці пункти можна легко розвити до саботажу діяльності тероборони. Але в цілому закон дуже важливий і носавтиральний по відношенню до Петра Олексійовича, який за всю каденцію не знайшов в собі моральних сил створити тероборону та УБД добровольцям.

Окремо є побажання до авторів: додати більше самостійності цьому роду військ, прописати створення на базі тероборони підрозділів кібербезпеки, унеможливити перетворення тероборони на черговий додаток до сухопутних військ. А взагалі в добрий шлях, влада приходить і йде, а Томос та тероборона залишаються.
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26.05.2021 03:12 Відповісти
Згоден з Вашою позицією повністю окрім питання зберігання зброї. Дане питання на мій погляд цілком вирішує п.2 ч.2 ст.22, така думка базується на тому що: 1. Ми всі добре знаємо, як наші люди ставляься до казенного майна за яке вони не платили; 2.Нинішні навчання тероборони - достовірно знаю, що при наймі з двох сіл туди згребли весь "цвіт" сільського суспільства, якому поза навіть викрутку давати страшно. З іншого ж боку, дане цілком питання можна вирішити шляхом придбання зброї бажаючими учасниками ТО безпосередньо з складів, за нині діючою процедурою.
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26.05.2021 09:49 Відповісти
Клоун 🙄🤔🤦
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26.05.2021 05:49 Відповісти
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