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Україна готова надати свій повітряний простір для перебудови авіамаршрутів в обхід Білорусі, - Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна готова надати свій повітряний простір для перебудови авіамаршрутів в обхід Білорусі, - Кубраков

Україна у зв'язку із ситуацією в Білорусі готова надати державам і приватним компаніям свій повітряний простір для перебудови авіамаршрутів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України із посиланням на главу відомства Олександра Кубракова у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Події в Білорусі стали міжнародним прецедентом. Нашим пріоритетом є безпека пасажирів та авіації. Першочергове завдання – оперативна організація всіх заходів у суворій відповідності з міжнародним і національним законодавством. Україна готова зі свого боку надати максимальну підтримку державам та приватним компаніям у процесі перебудови маршрутів через наш повітряний простір" – прокоментував Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення

Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначимо, що польоти над Білоруссю зупинили німецька Lufthansa, французька Air France, фінська Finnair, польська Lot, скандинавська SAS, нідерландський KLM, угорський лоукостер Wizzair, латвійська AirBaltic, британські авіакомпанії. Велика Британія наказала своїм авіакомпаніям не літати над Білоруссю.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Сейчас вся шваль ватного мира завоет, что беларусы тут не причём, - нельзя закрывать авиасообщение так как пострадают украинцы у которых там родственники! Когда слышите подобное, -сразу бейте на звук!
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25.05.2021 12:50
+12
Из Залесья сообщают:

красильщик@ikrasil

мир-21: из россии нельзя в грузию, только через стамбул. и в киев нельзя. только через стамбул и минск. но теперь нельзя в стамбул. а в минск можно, но из минска нельзя никуда. еще нам нельзя над украиной, а всем теперь над беларусью. можно, наверное, через ригу, но в ригу нельзя
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25.05.2021 12:53
+9
За все в житті платить треба... За одного "опозиціонера Лука заплатив трьохмільярдними інвестиціями - ЕС їх заморозила, до повернення Білорусі до демократичних принципів. Тепер втратить гроші за обслуговувавння повітряних коридорів. Продовжить "викобенюваться" - пустять вантажний транзит з Росії, Польщі, країн Балтії, в обхід Білорусі... Знову втрата грошей.... Тут ніякі російські пенсіонери не врятують...
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25.05.2021 13:04
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Шоб все понимали, Крым - это Украина, с точки зрения ICAO Украина готова предоставить свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов в обход Беларуси, - Кубраков - Цензор.НЕТ 2222
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25.05.2021 12:48 Відповісти
Украина готова предоставить свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов в обход Беларуси, но через территорию оккупированного домбаса
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25.05.2021 12:54 Відповісти
і це правда... рикошетом по *****
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25.05.2021 13:33 Відповісти
аєрофлот пусть над дамбасом и летает.
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25.05.2021 13:49 Відповісти
Сейчас вся шваль ватного мира завоет, что беларусы тут не причём, - нельзя закрывать авиасообщение так как пострадают украинцы у которых там родственники! Когда слышите подобное, -сразу бейте на звук!
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25.05.2021 12:50 Відповісти
а ты, чучел, не вой - без сопливых разберемся...
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25.05.2021 13:24 Відповісти
Это само собой, все равно что заявить что трава зеленая, небо голубое
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25.05.2021 12:50 Відповісти
Из Залесья сообщают:

красильщик@ikrasil

мир-21: из россии нельзя в грузию, только через стамбул. и в киев нельзя. только через стамбул и минск. но теперь нельзя в стамбул. а в минск можно, но из минска нельзя никуда. еще нам нельзя над украиной, а всем теперь над беларусью. можно, наверное, через ригу, но в ригу нельзя
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25.05.2021 12:53 Відповісти
"В Тбилиси - там всё ясно, там тепло,
Там чай растёт, но мне туда не надо!" (с)

Україна готова надати свій повітряний простір для перебудови авіамаршрутів в обхід Білорусі, - Кубраков - Цензор.НЕТ 2848
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25.05.2021 13:57 Відповісти
Воздушное пространство - это навигация, это еще и немалые денежки... а бульбо-червь пусть дальше грызет бульбу...
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25.05.2021 12:53 Відповісти
молодец, Украина... предоставь...

ТОЛЬКО НЕ НАД МОЕЙ ДАЧЕЙ !!!
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25.05.2021 12:54 Відповісти
Представники авіакомпаній: "Ми вас почули, дякуємо за пропозицію, але ми краще полетімо через Росію"
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25.05.2021 12:54 Відповісти
За все в житті платить треба... За одного "опозиціонера Лука заплатив трьохмільярдними інвестиціями - ЕС їх заморозила, до повернення Білорусі до демократичних принципів. Тепер втратить гроші за обслуговувавння повітряних коридорів. Продовжить "викобенюваться" - пустять вантажний транзит з Росії, Польщі, країн Балтії, в обхід Білорусі... Знову втрата грошей.... Тут ніякі російські пенсіонери не врятують...
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25.05.2021 13:04 Відповісти
Да ладно, отряды путина еще сильнее пояса затянут Украина готова предоставить свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов в обход Беларуси, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8865
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25.05.2021 13:19 Відповісти
Ну да , им не привыкать, всю жизнь все поколения воюют за мир ва всем мире за их счёт.. довоевались, что уже и в гости съездить не к кому..все враги,
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25.05.2021 14:05 Відповісти
Саме зараз потрібно просити европу та Америку щоб як мінімум посилити контроль повітряного простору України радарами в ідеалі з спільними командами мають працювати.І ті гроші що затримали для Білорусії вкласти їх в розвиток інфраструктури України аеропортівттощо.Але при повному контролю цих грошей европою.Наприклад розвивати аеропори Чернігова Сум та Західної України.
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25.05.2021 14:34 Відповісти
Перед самим розвалом Союзу в Чернігові побудували новий аеропорт, з бетонною ЗПП. Він до цих пір бур"яном заростає, і літаки не літають... В Добрянці, трохи не на кордоні з Білоруссю - аеродром колишнього ЧЕрнігівського ВВАУЛ... Те ж саме...
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25.05.2021 14:48 Відповісти
І що то було? Хвилин двадцять сторінка "Цензор.нет" не відповідала...
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25.05.2021 13:23 Відповісти
якась атака, чи якійсь роботи...
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25.05.2021 13:27 Відповісти
хлопцы выкатывали новую версию... - ето норм...
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25.05.2021 13:28 Відповісти
Та не дай Боже! Я як це побачила то у мене очі ледь не луснули. Украина готова предоставить свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов в обход Беларуси, - Кубраков - Цензор.НЕТ 3626
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25.05.2021 13:33 Відповісти
20 мин сайт даун? - ето хлопцы еще быстро справились.
учитывая время по Киеву, наверное все таки ето была кацапячяя атака...
цензоровским хлопцам еще надо отдать должное - шустро и по быстряку все поправилили....
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25.05.2021 13:39 Відповісти
Якщо атака, тоді програмерам респект та подяка!!!
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25.05.2021 13:45 Відповісти
схоже на те - нихто в 1 час дня не выкатывает "новинку" - 3-4 ночи примерно..
то я шо то не то буркнул про новую версию - если тока ето не срочно и немедленно поремонтировать...
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25.05.2021 13:50 Відповісти
Та ти сьогодні вже не перший раз "бурчиш не те" - вранці щось "буркнув" - я хвилин десять розбирався, що ж ти сказать хотів? Та і не "врубався"... А ти так пояснить і не захотів...
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25.05.2021 14:09 Відповісти
Яр, шо я уже такого плохого сделал?
повтори вопрос - все обьясню если сумею...
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25.05.2021 14:15 Відповісти
Заглянь на "Ватру"6
три - пятнадцать
/ 25.05.2021 09:31
Яр Холодний

Ще раз - "те саме, але зрозуміліше...". Не "врубився" - "а у вас воовще жалко есть- каты?"...
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25.05.2021 14:18 Відповісти
отремонтировано вроде... Україна готова надати свій повітряний простір для перебудови авіамаршрутів в обхід Білорусі, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6666
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25.05.2021 14:21 Відповісти
твой час дня - мои 6 утра..
не в оправдание, а просто не забываем - я забыл...
вроде исправил.
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25.05.2021 14:28 Відповісти
Ясно... Буває...
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25.05.2021 14:51 Відповісти
У мене відповідала, але то було шось страшне. Сподіваюсь, що це не чергове оновлення сайту. Нафіга нам цей гембель. Украина готова предоставить свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов в обход Беларуси, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6967
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25.05.2021 13:36 Відповісти
Европе нужно также запретить всё то что летит и через Беларусь в Европу, Аэрофлот ******** летать в Европу через неё, пускай через Прибалтику теперь летают.
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25.05.2021 13:28 Відповісти
Параша радуется. Говорят, что можно обойти санкции, наложенные на Белорусь.. теперь мол они будут выполнять белорусские рейсы.. мол таким образом и сами заработаем, и Белорусь выручим.. о де братьЯ!
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25.05.2021 14:08 Відповісти
только на какие направления?разве что из стран балтии на ближний восток и турцию-грецию,болгарию.так они и так через Украину летали Украина готова предоставить свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов в обход Беларуси, - Кубраков - Цензор.НЕТ 7340
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25.05.2021 13:34 Відповісти
За словами глави МЗС України, на сьогоднішній день дії лукашенко передбачити дуже складно, і щоб не піддавати пасажирів зайвому ризику, краще поки утриматися від польотів над територією Білорусі. В економічному плані Білорусь обов'язково відчує на собі такий вид санкцій, заявив Кулеба. Мінськ недоотримає в казну великі гроші за транзит, почнуть нести величезні збитки і білоруські авіакомпанії. Одночасно з цим багато літаків почнуть пролітати над територією України, прораховано що це дасть можливість поповнити казну грошима від додаткового транзиту.
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25.05.2021 14:57 Відповісти
так все таки- какие направления?на север мы не летаем,на восток тоже,только ограниченно на юг,через одессу,на юго-запад,запад и северо-запад
как мы заменим беларусь?
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25.05.2021 15:07 Відповісти
Украина получит беларусские деньги за пролёт воздушных судов и заодно покажет
бацьке кузькину маць.
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25.05.2021 14:07 Відповісти
ты наверно СБУ командовал в то время? все знал... ну сбили мацкали малазийский лайнер, трагедия. мы соболезнуем, но лайнер не дал мацковскому быдлу еще более развернуть свои войска в донецкой и лунанской областях... лайнер, как не прискорбно. сыграл свою положительную роль в уменьшении кремлевских оккупационных аппетитов.... Запад снова нам помог...
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25.05.2021 16:00 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ !!! Горджусь своєю державою . І дякую тобі Боже , що я не москаль .
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25.05.2021 14:10 Відповісти
Бульбо-червь уже ноту Украине прислал... летать вокруг Украины ох как незручно... вопрос. куда летать? окроме как к пуйлу в сочи.... а в Египет и Турцию для никчемных белорусов цены ох как возрастут...
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25.05.2021 15:56 Відповісти
Нефиг летать на отдых, когда во главе страны диктатор и самодур.
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25.05.2021 16:30 Відповісти
 
 