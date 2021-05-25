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Пєсков про зустріч Путіна і Байдена: Питання стабільності та контролю над озброєннями будуть на порядку денному

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пєсков про зустріч Путіна і Байдена: Питання стабільності та контролю над озброєннями будуть на порядку денному

Прессекретар російського глави Дмитро Пєсков заявив, що зараз подробиць зустрічі Володимира Путіна і його американського колеги Джо Байдена немає.

За словами представника Кремля, про майбутні переговори президентів Росії і США повідомляє окремо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

"Я утримаюся від коментарів на цей рахунок, ми найближчим часом зробимо з цього приводу повідомлення", - уточнив прессекретар російського лідера.

Як пояснив Пєсков, остаточного списку тем, яких торкнуться глави Росії і США, поки немає.

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"Питання стабільності та контролю над озброєннями - та тематика, яка стосується всіх країн світу і безумовно буде на порядку денному однозначно", - додав Пєсков.

Він закликав дочекатися офіційних заяв, присвячених переговорам президентів Росії і США.

Автор: Анастасія Потіха
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А, что в ********** есть какие-либо вооружения, кроме Калашей, которые стоит контролировать???
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25.05.2021 13:29 Відповісти
Минимум три ядерные подлодки на ходу, и куча старого ядерного хлама. Да! надо контролировать.
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25.05.2021 14:00 Відповісти
Опять злобный карлик будет пугать супер ракетами 100 махов Пєсков про зустріч Путіна і Байдена: Питання стабільності та контролю над озброєннями будуть на порядку денному - Цензор.НЕТ 64.
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25.05.2021 13:59 Відповісти
Розмовляти з мокшанами про стабільність немає сенсу.
1. Мокшане не дотримуються й ніколи не дотримувались жодних зобов'язань взятих на себе.
2. Мокшане брехливі як жодна нація у світі.
3. Тільки ідіоти цього не розуміють.
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25.05.2021 14:03 Відповісти
Так а Байда на встречу с кровавым )(уйлом тоже как и ЗЕбил - капитулянт напялит на себя кацапскую косоворотку, и будет заглядывать )(уйлу в его бестыжие бельма и искать там хоть какой то позитив .
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25.05.2021 15:08 Відповісти
 
 