Пєсков про зустріч Путіна і Байдена: Питання стабільності та контролю над озброєннями будуть на порядку денному

Прессекретар російського глави Дмитро Пєсков заявив, що зараз подробиць зустрічі Володимира Путіна і його американського колеги Джо Байдена немає.

За словами представника Кремля, про майбутні переговори президентів Росії і США повідомляє окремо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

"Я утримаюся від коментарів на цей рахунок, ми найближчим часом зробимо з цього приводу повідомлення", - уточнив прессекретар російського лідера.

Як пояснив Пєсков, остаточного списку тем, яких торкнуться глави Росії і США, поки немає.

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"Питання стабільності та контролю над озброєннями - та тематика, яка стосується всіх країн світу і безумовно буде на порядку денному однозначно", - додав Пєсков.

Він закликав дочекатися офіційних заяв, присвячених переговорам президентів Росії і США.