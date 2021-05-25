У Кремлі назвали "русофобською одержимістю" заяви Британії про причетність РФ до примусової посадки Ryanair у Білорусі

Заява Лондона про можливу причетність Росії до інциденту з посадкою літака Ryanair у Білорусі є проявом оскаженілої русофобії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости" таку думку 25 травня висловив на брифінгу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Одержимість ось така русофобська і нав'язлива ідея звинуватити Росію у всьому і вся. Напевно, вже скоро дійде до того, що Росія обвинувачуватиметься просто у факті свого існування", - сказав Пєсков.

За його словами, Москва не згодна з такими звинуваченнями, але розуміє, що це той випадок, "коли, напевно, навіть немає сенсу намагатися щось пояснити".

"Дійсно тут фобії і одержимість, напевно, вже починають брати своє і починають не давати можливості авторам цих заяв тверезо оцінювати ситуацію", - підкреслив Пєсков.

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24 травня голова МЗС Британії Домінік Рааб заявив, що влада країни розгляне можливість запровадження санкцій проти трубопроводів "Північного потоку - 2". Він також закликав до звільнення перебував на борту літака Романа Протасевича, якого затримали після посадки повітряного судна, а також "інших політичних ув'язнених, які утримуються в Білорусі".

Також Рааб не виключив, що Москва може бути причетна до інциденту з посадкою літака в Мінську.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.