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Новини Події Затримання Протасевича
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У Кремлі назвали "русофобською одержимістю" заяви Британії про причетність РФ до примусової посадки Ryanair у Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Події

У Кремлі назвали

Заява Лондона про можливу причетність Росії до інциденту з посадкою літака Ryanair у Білорусі є проявом оскаженілої русофобії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости" таку думку 25 травня висловив на брифінгу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Одержимість ось така русофобська і нав'язлива ідея звинуватити Росію у всьому і вся. Напевно, вже скоро дійде до того, що Росія обвинувачуватиметься просто у факті свого існування", - сказав Пєсков.

За його словами, Москва не згодна з такими звинуваченнями, але розуміє, що це той випадок, "коли, напевно, навіть немає сенсу намагатися щось пояснити".

"Дійсно тут фобії і одержимість, напевно, вже починають брати своє і починають не давати можливості авторам цих заяв тверезо оцінювати ситуацію", - підкреслив Пєсков.

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24 травня голова МЗС Британії Домінік Рааб заявив, що влада країни розгляне можливість запровадження санкцій проти трубопроводів "Північного потоку - 2". Він також закликав до звільнення перебував на борту літака Романа Протасевича, якого затримали після посадки повітряного судна, а також "інших політичних ув'язнених, які утримуються в Білорусі".

Також Рааб не виключив, що Москва може бути причетна до інциденту з посадкою літака в Мінську.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Кацапня, ваши рога так торчат, что за версту видно.
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25.05.2021 13:36
+19
В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 4511
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25.05.2021 13:36
+17
В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 8878
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25.05.2021 13:40
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Угу. "ви-всьо_врьоті! дакажиті"" - відома платівочка піськова
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25.05.2021 13:32 Відповісти
Зараз в світі русофобія мусить стати засобом духовної і ментальної гігієни. Я взагалі не розумію, навіщо стільки уваги ЗМІ України новинам кацапні приділяють? Чому така висока увага від населення України до новин з кацапні мені як раз зрозуміло. Натякну - 73%
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25.05.2021 14:11 Відповісти
Агония зверинца ?
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25.05.2021 13:34 Відповісти
В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 4511
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25.05.2021 13:36 Відповісти
такие стихи без таланта не напишешь
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25.05.2021 13:39 Відповісти
прекратите в конце-концов писать о русофобии !!!!!!!!!!!!

фобия - это страх, а рашку все фахают ! В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 9071
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25.05.2021 13:41 Відповісти
В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 4746 В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 6354
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25.05.2021 13:50 Відповісти
в 1981 году лазарь каганович в интервью соему внучатому племяннику, пговорил -если ленина хорошо потереть, вылезет татарин.
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25.05.2021 17:15 Відповісти
Кацапня, ваши рога так торчат, что за версту видно.
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25.05.2021 13:36 Відповісти
Письков ссыт , что его похоронят первым , как раба , а потом путло .
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25.05.2021 13:37 Відповісти
Да, у восточных народов была традиция -когда умирал император, рядом хоронили слуг, что бы они его в загробном мире обслуживали и веселили. А Кетайци пошли еще дальше - хоронили воинов императора, это потом они одумались и загребали глиняных солдатов (терракотовое войско) такчто песков всеми силами старается сберечь свои уси от тлена
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25.05.2021 17:19 Відповісти
и что, сняли противника режима Вильнюса?
и вместе с ним сошли еще четыре Джеймса Бонда ? В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 4048
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25.05.2021 13:43 Відповісти
история с посадкой в Минске только подтверждает проваленную историю с вагнеровцами !!!

ты тупой, что-ли ? В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 6731
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25.05.2021 13:45 Відповісти
В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 8878
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25.05.2021 13:40 Відповісти
Пургоносец
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25.05.2021 13:41 Відповісти
Британцы сначала говорят, а потом обычно кино показывают
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25.05.2021 13:43 Відповісти
Типичный ответ Улуса.Я не я ,и рыбка не моя!Все Чингизиды именно так поступали.Никогда не признавали свои злодеяния.
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25.05.2021 13:44 Відповісти
Не расстреляют . Но и не вменяемым не оставят . В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 8569
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25.05.2021 13:46 Відповісти
Лаптеногий свали в свой улуский зажопинск и там хрюкай
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25.05.2021 13:52 Відповісти
Идет расследование,выверяются все запятые.Будут ответочка,обязательно будет.Всему московскому улусу и его пока не поглощенной полностью автономии -Беларуси.Меня больше волнует отношение Украины к коллаборанту Шарию и его партии.Просто неудержная ненависть к Украине и нашему народу.Все его статки -от ФСБ.А Украина его еще спонсирует на его партейные дела.Какзус с рекбусом. от ЗЕ.От него не меньше вони ,чем от мертвечука.
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25.05.2021 13:49 Відповісти
"Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования"

Очень на это надеюсь...
В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 142
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25.05.2021 13:56 Відповісти
Письковъ,...... ну брателля .....ты даешь???? Белорусское КГБ....ПУКНУТЬ!!!! не может ( при чем негромко!) без российского ФСБ. Оно просто ему под отчетно.
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25.05.2021 13:57 Відповісти
лондон из зе кэпитал оф грейт британ затевает вот это вот всё русафобие
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25.05.2021 13:59 Відповісти
отак дивися в ці очі скаженого оселедця і віриш.. віриш до останнього слова..
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25.05.2021 14:00 Відповісти
фсбешные уши торчат или попалили третью ушанку
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25.05.2021 14:01 Відповісти
москаль запізднівся.
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25.05.2021 14:01 Відповісти
Скоріше РФфобія, бо весь світ вже тошнить від раші...
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25.05.2021 14:07 Відповісти
Может рашка и не причастна, но что поделать, если у нее такая репутация? Если где-то конфликт или война, то рашка всегда на стороне уродов и негодяев. Реноме, знаешь ли....
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25.05.2021 14:09 Відповісти
Да конечно не причастна.. три человека с паспортами рашки сошли в Минске и в Вильнюс уже не летели.. они свою миссию выполнили!
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25.05.2021 14:21 Відповісти
Лучше чем болтать пескову , - Необходимо обьяснить , - Куда поделись русские с борта в Минске , кроме 2 задержанных???.
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25.05.2021 14:14 Відповісти
Дійсно, що за нападки, росіяни просто скористались нагодою подивиться на всесвітньовідомі мінські шпілі, пому й свалили з літака. Згодом ці чотири башарових і петрових поділяться з нами спогадами про красоти Мінська.
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25.05.2021 14:30 Відповісти
естественно, интервью будет брать первая боброедка среди армян - мариетта Шагинян (тьфу ты) Симонян.
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25.05.2021 17:23 Відповісти
Это не одержимость, это называется заработать репутацию, а репутация у Мордора вполне себе соответствующая.
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25.05.2021 14:31 Відповісти
Сразу после появления этой новости я подумала, что не мог Лука настолько оборзеть, чтобы решится на подобную операцию. Он мог это сделать только по науськиванию раши, которая будет бенефициаром того, что ему наваляют санкций, и оказавшись под давлением ЕС, Луку будет легче склонить к аншлюзу.
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25.05.2021 14:37 Відповісти
Именно так.При том,шо руками Луки,сегодня зачищается всё оставшееся сопротивление,которое могло бы выразить протест аншлюсу. У Кремлі назвали "русофобською одержимістю" заяви Британії про причетність РФ до примусової посадки Ryanair у Білорусі - Цензор.НЕТ 1409
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25.05.2021 14:56 Відповісти
Мало того,складывается впечатление,що это работа исключительно ФСБ и их агентов из КГБ РБ.Луке доложили в самый последний момент,когда самолёт вже приземлили,тем самым поставив Луку перед фактом. У Кремлі назвали "русофобською одержимістю" заяви Британії про причетність РФ до примусової посадки Ryanair у Білорусі - Цензор.НЕТ 6742
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25.05.2021 15:08 Відповісти
Странно, когда кто-то всех запугивает, а после этого обвиняет всех же в русофобии! Да?)
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25.05.2021 16:02 Відповісти
Якщо в людини немає русофобії, то перед вами кацап.
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25.05.2021 17:35 Відповісти
 
 