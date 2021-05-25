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Тупицький (227) Веніславський (217)

У разі неявки Тупицького в суд до нього можуть бути застосовані примусові заходи, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У разі неявки Тупицького в суд до нього можуть бути застосовані примусові заходи, - Веніславський

Представник президента в Конституційному Суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що в разі подальшої неявки в суд до ексглави КСУ Тупицького можуть бути застосовані примусові заходи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Він є звичайним громадянином України й може оскаржити будь-які, на його думку, неправомірні, незаконні дії або бездіяльність будь-яких суб'єктів владних повноважень. Що стосується кримінального провадження, це якраз закономірний результат діяльності органів досудового розслідування, які зібрали весь необхідний масив доказів, що свідчить про те, що є всі підстави для того, щоб суд виніс обвинувальний вирок для пана Тупицького щодо злочину проти правосуддя. Це за великим рахунком те, через що президент відсторонив пана Тупицького з посади судді КСУ, і це стало підставою для того, щоб органи досудового розслідування могли ефективно працювати без перешкод з боку Тупицького", - сказав нардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено, - ДБР. ВIДЕО

Веніславський нагадав, що в разі подальшої неявки в суд до Тупицького можуть бути застосовані примусові заходи.

"Те, що він систематично не з'являвся до суду для вибору запобіжного заходу, лише підтверджує, що він відчуває, що перспективи судового розслідування будуть для нього несприятливі. Матеріали справи з обвинувальним актом передані до суду, він фактично змінить статус з підозрюваного на обвинуваченого. І в разі, якщо особа, яка має статус підсудного, не з'являється на суд, діють інші норми. Якщо він буде знову систематично ухилятися від явки до суду, будуть застосовані примусові заходи", - пояснив парламентарій.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Ну да?! Волка уже привели? В случае неявки Тупицкого в суд к нему могут быть применены принудительные меры, - Вениславский - Цензор.НЕТ 3328
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25.05.2021 13:50
+5
Вовк для зелених свій. А от з Тупицьким чомусь зарубились...
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25.05.2021 14:00
+4
В случае неявки Тупицкого в суд к нему могут быть применены принудительные меры, - Вениславский - Цензор.НЕТ 3834
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25.05.2021 14:01
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Ну да?! Волка уже привели? В случае неявки Тупицкого в суд к нему могут быть применены принудительные меры, - Вениславский - Цензор.НЕТ 3328
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25.05.2021 13:50 Відповісти
Вовк для зелених свій. А от з Тупицьким чомусь зарубились...
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25.05.2021 14:00 Відповісти
Не даёт он землю распродавать. Это серьёзно, не то что там какая-то гос.измена.
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25.05.2021 15:45 Відповісти
На морьке уже где-нибудь этот Тупицкий. Жирок свой на солнышке плавит под мохито с лёдиком.)))
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25.05.2021 13:53 Відповісти
В случае неявки Тупицкого в суд к нему могут быть применены принудительные меры, - Вениславский - Цензор.НЕТ 3834
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25.05.2021 14:01 Відповісти
та он пол года вертит всех на.... - и ето еще не предел....
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25.05.2021 13:55 Відповісти
та невже?. а шо, так можно?.
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25.05.2021 13:58 Відповісти
К вам ублюдкам , ко всем бы властным Меры применить. На ржавую баржу и в Чёрное море под Новороссийск.....экологию рашке портить.
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25.05.2021 13:59 Відповісти
нет у бубы методов против кольки сапрыкина - гавкнуть гавкнул - весело и по криворогатому так, а как до дела - методов нету... - можно беспредел, но вряд ли поймут "парнеры"...
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25.05.2021 14:04 Відповісти
- Тупицкий! Выходи подлый трус!
- Пшел на ...
- Выходи а то хуже будет!
- Шо будет?!
- Я уйду...
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25.05.2021 14:08 Відповісти
А ковдру в клітинку з ношами приготували? Як ні, то запитайте в Юги плокулола, де вони зараз є. Все інше зі злочинцями і ворогами ви робите так само.
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25.05.2021 14:25 Відповісти
Будут бегать за ним, как за Вовоком пидозру подсовы
вать))))
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25.05.2021 14:37 Відповісти
А зе имел право его увольнять? Так он любого судью, который ему не понравится может уволить! У разі неявки Тупицького в суд до нього можуть бути застосовані примусові заходи, - Веніславський - Цензор.НЕТ 6511
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25.05.2021 14:39 Відповісти
Oleg Khvoshchevsky сейчас с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.

3 ч. ·

Поздравляю с ЮБИЛЕЕМ наши силовые органы.Вы ОРЛЫ..Сегодня 150 дней как они ИЩУТ судей Тупицкого и Вовка..
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25.05.2021 16:06 Відповісти
суки. простого смертного уже за гланды бы притянули в суд..
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25.05.2021 18:08 Відповісти
Понимаю, шо тупицкий -есть тупицкий. Но ваве ж свой КС нужен! А оно, этот тупицкий, как ведьмедчук, упирается, не хочет добровольно сваливать из этой страны, падла! У разі неявки Тупицького в суд до нього можуть бути застосовані примусові заходи, - Веніславський - Цензор.НЕТ 5871
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25.05.2021 18:36 Відповісти
 
 