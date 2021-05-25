У разі неявки Тупицького в суд до нього можуть бути застосовані примусові заходи, - Веніславський

Представник президента в Конституційному Суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що в разі подальшої неявки в суд до ексглави КСУ Тупицького можуть бути застосовані примусові заходи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Він є звичайним громадянином України й може оскаржити будь-які, на його думку, неправомірні, незаконні дії або бездіяльність будь-яких суб'єктів владних повноважень. Що стосується кримінального провадження, це якраз закономірний результат діяльності органів досудового розслідування, які зібрали весь необхідний масив доказів, що свідчить про те, що є всі підстави для того, щоб суд виніс обвинувальний вирок для пана Тупицького щодо злочину проти правосуддя. Це за великим рахунком те, через що президент відсторонив пана Тупицького з посади судді КСУ, і це стало підставою для того, щоб органи досудового розслідування могли ефективно працювати без перешкод з боку Тупицького", - сказав нардеп.

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Веніславський нагадав, що в разі подальшої неявки в суд до Тупицького можуть бути застосовані примусові заходи.

"Те, що він систематично не з'являвся до суду для вибору запобіжного заходу, лише підтверджує, що він відчуває, що перспективи судового розслідування будуть для нього несприятливі. Матеріали справи з обвинувальним актом передані до суду, він фактично змінить статус з підозрюваного на обвинуваченого. І в разі, якщо особа, яка має статус підсудного, не з'являється на суд, діють інші норми. Якщо він буде знову систематично ухилятися від явки до суду, будуть застосовані примусові заходи", - пояснив парламентарій.