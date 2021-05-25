Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров
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Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск захоче приїхати до України, коли дізнається про її успіхи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зокрема, у міністра запитали, чи привезе він Маска до України.
"У мене немає такої мети. Я б хотів, щоб він тут був, але все-таки я хочу, щоб він [...] захотів органічно приїхати в Україну. У нас дуже класні є продукти, які з космосом пов'язані, у нас великі плани на цифровізацію. Я впевнений, що однієї миті на його радарах з'явиться України, і тоді він захоче приїхати", - наголосив Федоров.
Топ коментарі
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+9 Vilaer
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Будь ласка, зачекайте...
А люди стоять у черзі за Теслами.
В багатих все забере, бідним роздасть, паї позаморожує, викине зелібобу, пенсію і зарплату б'юджетникам повисить, а податки і тарифи понизить.
От тоді І буде нам щастя.
Ой ребята, ой читайте манускрипт Войнича( это не Войнич вам его написал, это вообще не манускрипт, это не вам он написан), учите электродинамику, учите ее наизусть. Внимательно, просто внимательно смотрите вокруг. ну разве, разве это жесткие требования????
Он до занимаемой сейчас должности оказывается "продавал" не сущестующие средства для похудения в инете.
Теперь продает несуществующие проекты в масштабах страны.
"...з'явилася інформація, що він був учасником банди Інтернет-шахраїв та розводив людей із зайвою вагою, продаючи їм нібито від імені відомої міжнародної компанії нібито унікальні системи схуднення, які насправді були абсолютно відкритою інформацією у вигляді текстових файлів.
У 2017 році у складі банди Інтернет-шахраїв 26-річний запорізький бовдур Мішаня відповідав за адміністрування шахрайського веб-сайту, контролював оплати від обдурених жертв, а також видаляв з Інтернет їхні ж обурені коментарі. Тобто створював ілюзію доброчесності та розводив лохів, і ці цінні вміння знадобилися пізніше на виборах."
От і подивимось,чи є в нас журналісти-розслідувачі Риторичне...
"Министр SMM" Михаил Федоров в 2016-2017 годах занимался мошенничеством
Але якому Біхусу таке цікаве ? Не уплочєно,ще й проблеми будуть.
"...Другое дело, что он был не единственным «бизнесом» Миши. Таких афер было много.Главная из них существует и сейчас - SMM Studio.Контора якобы занимается «продвижением» чужих товаров и услуг.По факту это конвертационный центр.
Конвертационный центр, одним из клиентов когда-то стал "95 квартал", ну а потом и вовсе Мишу подрядили конвертить деньги высыпанные щедрыми лохами-инвесторами на президентскую и парламентскую кампанию.
Благодаря успешному выводу денег в тень, Фёдоров с подачи Зеленского стал министром, а следственные материалы об "успешном бизнесе" Федорова "потеряли".
Ванга теж була "звичайною сліпою бабкою", а до неї їздили президенти...
Він НЕ виконав ЖОДНУ свою обіцянку!!!111 АБСОЛЮТНО провальна людина.
С этого места поподробнее...
Но когда загорится лампочка "Угроза рейдерского захвата", Маск поменяет курс.
Но есть нюанс: по какому то странному стечению обстоятельств, украинские ученные воплощают свои идеи в США, Канаде, Израиле, ОАЭ.
Так может дело обстоит не в том, что в Украине нет Илона Маска, а в чем то другом?
Интересно, если бы Илья Кива, отправил резюме в "Space-X", ему бы назначили собеседование?
А если бы Мустафа Найем, предложил свою кандидатуру в качестве руководителя "General Dynamics Corporation", он бы получил место?
Может Максим Степанов, заинтересовал бы "Johnson and Johnson", хотя бы в в качестве регионального менеджера?