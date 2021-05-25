УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16000 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
2 804 55
Ілон Маск (159) Федоров Михайло (534)

Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск захоче приїхати до України, коли дізнається про її успіхи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема, у міністра запитали, чи привезе він Маска до України.

"У мене немає такої мети. Я б хотів, щоб він тут був, але все-таки я хочу, щоб він [...] захотів органічно приїхати в Україну. У нас дуже класні є продукти, які з космосом пов'язані, у нас великі плани на цифровізацію. Я впевнений, що однієї миті на його радарах з'явиться України, і тоді він захоче приїхати", - наголосив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Преступленіе и наказаніе", - Маск відреагував на повідомлення, що росіянин зізнався у спробі кібератаки на Tesla

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 2252
показати весь коментар
25.05.2021 14:03
+9
Европейская Гвинея может заинтересовать Маска.. Так, а чем же она может его заинтересовать? Полтора миллиона самых высококлассных во всех профессиях работают в Польше.. Низкоквалифицированные рабочие с алкогольной деменцией и вечно злобный пенсионный совок ему вкрай необходимы?
показати весь коментар
25.05.2021 14:06
+9
Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир, чтобы доказать, что Королев - украинский ученый Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 5730
показати весь коментар
25.05.2021 14:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже було в Сімпсонах.
показати весь коментар
25.05.2021 14:01 Відповісти
Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир, чтобы доказать, что Королев - украинский ученый Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 5730
показати весь коментар
25.05.2021 14:07 Відповісти
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 6337
показати весь коментар
25.05.2021 14:22 Відповісти
Бред зелёной отрыжки.
показати весь коментар
25.05.2021 14:01 Відповісти
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 4095
показати весь коментар
25.05.2021 14:08 Відповісти
Он шо дурак сюда ехать?
показати весь коментар
25.05.2021 14:02 Відповісти
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 2252
показати весь коментар
25.05.2021 14:03 Відповісти
Ні, він не дурак. Але шахрай. А у нас своїх шахраїв вистачає.
показати весь коментар
25.05.2021 14:32 Відповісти
Якби Маск був шахраєм, то його б давно засудили.
А люди стоять у черзі за Теслами.
показати весь коментар
25.05.2021 23:27 Відповісти
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 3745 Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 3745 Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 3745
показати весь коментар
25.05.2021 14:03 Відповісти
Маск видит жирующих миллиардеров в самой бедной стране Европы и всё ему ясно.
показати весь коментар
25.05.2021 14:05 Відповісти
Маск увидит жирующих миллиардеров, рептилоидов, которые тянут свои лапки до свящєнних селянських паїв, порубані Карпати, покоцані бурштинові копальні, нюхне вихлоп комбінату Ілліча в Маріюполі, почує як стогнуть від мізерної зарплатні лікарі та вчителі - та так йому заболить, так запече, шо сяде він в свій літающій елеватор, прилетить у Киїі - та й наведе порядок.
В багатих все забере, бідним роздасть, паї позаморожує, викине зелібобу, пенсію і зарплату б'юджетникам повисить, а податки і тарифи понизить.

От тоді І буде нам щастя.
показати весь коментар
25.05.2021 14:33 Відповісти
Якщо так, то голосую за Маска- Преза України, коли зелебобів посаджають! Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров - Цензор.НЕТ 1246
показати весь коментар
25.05.2021 19:04 Відповісти
Високоморальний маск "видит жирующих миллиардеров в самой бедной стране Европы и всё ему ясно": тут можна нєхіло бабла срубіть.
показати весь коментар
25.05.2021 19:36 Відповісти
Европейская Гвинея может заинтересовать Маска.. Так, а чем же она может его заинтересовать? Полтора миллиона самых высококлассных во всех профессиях работают в Польше.. Низкоквалифицированные рабочие с алкогольной деменцией и вечно злобный пенсионный совок ему вкрай необходимы?
показати весь коментар
25.05.2021 14:06 Відповісти
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 7804
показати весь коментар
25.05.2021 14:06 Відповісти
Ну да, приедет Илон Маск в Украину, увидит наши Раду, правительство, суды, полиции-милиции-налоговые-дуроговые и весь остальной мусор не дающий нормально развиваться бизнесу - развернётся и поедет додому, с собой забирая желающих, потенциальных клиентов Тесла Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 1496
показати весь коментар
25.05.2021 14:07 Відповісти
Ловите наркомана. Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 7724
показати весь коментар
25.05.2021 14:08 Відповісти
Хммм.....лучше бы на его радарах появилась .....ЛИНЗА!!(это не опечатка) ....а не Украина!!!! Это наконец то!!! Точнее гравитационная линза(это то, что вы называете галло). Может быть тогда у вас бы прояснилось понимание физики изменения климата. А так вы до усирачки будете углекислый газ за кассу убирать.
Ой ребята, ой читайте манускрипт Войнича( это не Войнич вам его написал, это вообще не манускрипт, это не вам он написан), учите электродинамику, учите ее наизусть. Внимательно, просто внимательно смотрите вокруг. ну разве, разве это жесткие требования????
показати весь коментар
25.05.2021 14:08 Відповісти
Этот мудак фьодарав уже бесит своей хуцпой.
показати весь коментар
25.05.2021 14:11 Відповісти
А это, как оказалось, основной профиль Федорова - разводить лохов в интернете.

Он до занимаемой сейчас должности оказывается "продавал" не сущестующие средства для похудения в инете. Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров - Цензор.НЕТ 4053

Теперь продает несуществующие проекты в масштабах страны.
показати весь коментар
25.05.2021 14:24 Відповісти
Сирёзна?! Ну я худею, дорогая редакция...
показати весь коментар
25.05.2021 15:03 Відповісти
Чому Михайло Федоров не любить кібербезпеку.

"...з'явилася інформація, що він був учасником банди Інтернет-шахраїв та розводив людей із зайвою вагою, продаючи їм нібито від імені відомої міжнародної компанії нібито унікальні системи схуднення, які насправді були абсолютно відкритою інформацією у вигляді текстових файлів.
У 2017 році у складі банди Інтернет-шахраїв 26-річний запорізький бовдур Мішаня відповідав за адміністрування шахрайського веб-сайту, контролював оплати від обдурених жертв, а також видаляв з Інтернет їхні ж обурені коментарі. Тобто створював ілюзію доброчесності та розводив лохів, і ці цінні вміння знадобилися пізніше на виборах."
От і подивимось,чи є в нас журналісти-розслідувачі Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 3588Риторичне...
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 3633
показати весь коментар
25.05.2021 14:11 Відповісти
А тут ще яскравіше розписано.
"Министр SMM" Михаил Федоров в 2016-2017 годах занимался мошенничеством
Але якому Біхусу таке цікаве ? Не уплочєно,ще й проблеми будуть.

"...Другое дело, что он был не единственным «бизнесом» Миши. Таких афер было много.Главная из них существует и сейчас - SMM Studio.Контора якобы занимается «продвижением» чужих товаров и услуг.По факту это конвертационный центр.
Конвертационный центр, одним из клиентов когда-то стал "95 квартал", ну а потом и вовсе Мишу подрядили конвертить деньги высыпанные щедрыми лохами-инвесторами на президентскую и парламентскую кампанию.
Благодаря успешному выводу денег в тень, Фёдоров с подачи Зеленского стал министром, а следственные материалы об "успешном бизнесе" Федорова "потеряли".
Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров - Цензор.НЕТ 3833
показати весь коментар
25.05.2021 14:24 Відповісти
А пока он на конференции в рашке выступает, хоть и удалённо.
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 8058
показати весь коментар
25.05.2021 14:11 Відповісти
Міністрів інфраструктури в дурці набирають? Один гіперлуп будував тепер оце...
показати весь коментар
25.05.2021 14:12 Відповісти
Не ну почему сразу нет? Например с Порошенко поговорить по аглицки.....
показати весь коментар
25.05.2021 14:13 Відповісти
Болезный, тебе Порошенко в каждой новости мерещится?
показати весь коментар
25.05.2021 14:15 Відповісти
Ну так тебе Зе, мне утот настоящий президент.....
показати весь коментар
25.05.2021 14:23 Відповісти
"классные есть продукты, которые с космосом связаны..." Шо такое, Лёня-космос вернулся?
показати весь коментар
25.05.2021 14:13 Відповісти
Буде смішно, коли, дійсно, приїде... І, спочатку зустрінеться з Порошенком, а потім, наостанок - з "Блазнем"... Якщо час залишиться... Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 8345....
показати весь коментар
25.05.2021 14:13 Відповісти
Шо такое Маск чтобы с ним встречался Президент?
показати весь коментар
25.05.2021 15:01 Відповісти
А ти, бідний, не знаєш? Мабуть, кацап... А Маск - людина, яка своїми винаходами в галузі будування космічних кораблів "утёр нос" всій аерокосмічній галузі твоєї "Всесвітньої бензоколонки"... І співпраця з ним поставить Україну на достойну сходинку в ракетобудуванні для космосу...
Ванга теж була "звичайною сліпою бабкою", а до неї їздили президенти...
показати весь коментар
25.05.2021 15:28 Відповісти
Та ты шо?!?!?!
показати весь коментар
25.05.2021 15:56 Відповісти
Уявляєш?!!!...
показати весь коментар
25.05.2021 16:15 Відповісти
Ось який він трускавецький диплом.
показати весь коментар
25.05.2021 14:14 Відповісти
Федоров, відсип і мені того зілля, що вживаєш сам.
показати весь коментар
25.05.2021 14:19 Відповісти
Министр трансформации понимает свои обязанности как постоянно трансформировать пространство и время. Всем известно с помощью какой гравицапы зеленая команда этого достигает. Старина Эйнштейн с интересом наблюдал бы такое непрерывное трансформирование жабы в гадюку и наоборот.
показати весь коментар
25.05.2021 14:20 Відповісти
Разве что поржать.
показати весь коментар
25.05.2021 14:22 Відповісти
а ви що не чули? Ілона Мускус вже ФСЬО після того, як він загнобив біток, то інтернет його трохи так обнулив. А ще він від безвиході навіть ніби збирається будувати завод в мордорі. А ще його гіперпуперлуп так і знаходиться в стадії експерименту. А ще він так і не зміг вивести на ринок електрокар за 35 тис. баксів. А ще він обіцяв здешевити в рази запуски ракет в космос....

Він НЕ виконав ЖОДНУ свою обіцянку!!!111 АБСОЛЮТНО провальна людина.
показати весь коментар
25.05.2021 14:28 Відповісти
Однако его Драгоны летают в космос, как маршрутки в Житомир, чего не скажешь о космической смехдержаве Роисе.
показати весь коментар
25.05.2021 14:30 Відповісти
И что, зеля например абещаль тарифы снизить в два раза. И даже нашли цикаве ришення как это сделать. Но потом - протеряли Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров - Цензор.НЕТ 3964
показати весь коментар
25.05.2021 14:36 Відповісти
... і шахрай. Мені, як досвідченому фізіогномісту Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров - Цензор.НЕТ 6137 , достатньо було на його хитрожопу нещиру мармизу поглянути. А потім в тирнет зазирнути. Нічого він не зробить і ні на який Марс не полетить. Але державне бабло разом з НАСА пилятиме. Такий собі гамериканський рогозін.
показати весь коментар
25.05.2021 15:48 Відповісти
А когда он таки полетит, то ты признаешь себя балаболом или тихонько отмолчишься?
показати весь коментар
25.05.2021 16:21 Відповісти
Відповідаю: Нічого він не зробить і ні на який Марс не полетить.
показати весь коментар
25.05.2021 17:49 Відповісти
Я не спрашивал, полетит он или нет . Я спрашивал хватит ли у тебя яиц признать себя балаболом, когда он это сделает
показати весь коментар
25.05.2021 17:54 Відповісти
Твоє питання відпадає, бо НЕ ПОЛЕТИТЬ. Все інше - фантастика. Так зрозуміло?
показати весь коментар
25.05.2021 19:39 Відповісти
увиливаешь . Ну что и требовалось доказать
показати весь коментар
25.05.2021 21:42 Відповісти
Хочет приехать, но не может, потому что в Украине нет дорог)))
показати весь коментар
25.05.2021 14:36 Відповісти
какие успехи? Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров - Цензор.НЕТ 955
показати весь коментар
25.05.2021 15:08 Відповісти
Прошу огласить весь список желающих приехать.
показати весь коментар
25.05.2021 15:58 Відповісти
"когда узнает о ее успехах"
С этого места поподробнее...
показати весь коментар
25.05.2021 16:20 Відповісти
На радарах, может и появится.
Но когда загорится лампочка "Угроза рейдерского захвата", Маск поменяет курс.
показати весь коментар
25.05.2021 17:51 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
показати весь коментар
25.05.2021 18:08 Відповісти
Появляется множество публикаций о разработках украинских ученных.
Но есть нюанс: по какому то странному стечению обстоятельств, украинские ученные воплощают свои идеи в США, Канаде, Израиле, ОАЭ.
Так может дело обстоит не в том, что в Украине нет Илона Маска, а в чем то другом?
Интересно, если бы Илья Кива, отправил резюме в "Space-X", ему бы назначили собеседование?
А если бы Мустафа Найем, предложил свою кандидатуру в качестве руководителя "General Dynamics Corporation", он бы получил место?
Может Максим Степанов, заинтересовал бы "Johnson and Johnson", хотя бы в в качестве регионального менеджера?
показати весь коментар
25.05.2021 19:26 Відповісти
 
 