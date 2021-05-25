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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5969) Лукашенко (2309) літак (1986) санкції (6845) Протасевич Роман (296)

Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Безпрецедентна примусова посадка літака Ryanair у Мінську, яка дозволила заарештувати білоруського опозиційного журналіста, вимагає безкомпромісної міжнародної реакції. Навіть за мірками самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, фактично "викрадення" літака між двома столицями Європейського Союзу стало справжнім "злочинним актом".

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Багато деталей все ще з’ясовуються, в тому числі й те, яку роль у цьому інциденті відіграла Росія. Однак вже можна зробити цілком чіткий висновок: затримання дисидента після перехоплення літака, порушуючи правила міжнародних авіаперевезень, може створити прецедент для інших авторитарних держав, включно з Китаєм.

Самого лише занепокоєння з боку Європи та інших західних демократій буде недостатньо.

Лукашенко бореться за виживання свого режиму з серпня минулого року, коли його неправдоподібні заяви про чергову перемогу на виборах викликали масові протести. Демонстрації та страйки зіштовхнулися із жорстокими репресіями та арештами.

Частково завдяки підтримці Москви Лукашенко зумів втриматися при владі, продовжуючи придушувати інакодумство в країні. Минулого тижня популярний білоруський сайт новин Tut.by зіштовхнувся з "репресіями", влада порушила проти нього кримінальну справу за звинуваченням у несплаті податків.

Тим не менше, змусити приземлитися пасажирський літак Ryanair, який рухався між двома країнами НАТО (Грецією та Литвою), для того, щоб затримати дисидента, - це драматична ескалація.

Якщо президент Росії Володимир Путін випробовував американського лідера Джо Байдена військовим скупченням на кордоні з Україною в квітні, то Білорусь йде набагато далі.

Європейські країни та США вимагають пояснень. Однак навряд чи вони отримають їх, тому Брюссель повинен ефективно використати саміт лідерів цього тижня, щоб дати правильну та всеохоплюючу відповідь на такий прямий виклик.

Лукашенко з небезпеки для свого народу перетворився на міжнародну загрозу, говорить Найджел Гулд-Девіс з Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Це підриває будь-які аргументи на користь того, що стриманість дипломатії Заходу з Мінськом може спонукати Лукашенка бути більш поміркованим.

Ситуація із затриманням Романа Протасевича могла б цілком стати основою для голівудського фільму. Рейс літака Ryanair між Афінами та Вільнюсом, на якому перебувало приблизно 170 пасажирів, був змушений приземлитися в Білорусі через попередження про вибухівку. Замість того, щоб рухатися до пункту призначення, авіалайнер супроводжувався до Мінська військовим літаком, оснащеним ракетами. А вже в Мінську білоруські силовики заарештували Протасевича.

"Театральна вистава" з пошуком вибухівки, що стала прикриттям для затримання Протасевича, якому загрожує кримінальне обвинувачення і навіть смертна кара, за словами лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, не залишає сумнівів щодо справжньої мети Мінська.

Обнадійливим є те, що сила негайної словесної реакції Європи виходить за межі звичного висловлення критики. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн одразу ж попередила, що "обурлива і протиправна поведінка матиме наслідки".

З огляду на те, що 27 країнам-членам ЄС часто дуже важко узгодити санкції, розширення вже наявних обмежень щодо Білорусі може бути важким завданням. Однак багато авіакомпаній вже почали "оминати" повітряний простір Білорусі, а ЄС вирішив "закрити небо" для білоруських авіакомпаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС сьогодні ввечері може запровадити санкції проти Білорусі: "Ми готуємо кілька можливих заходів", - глава Євроради Мішель

Але водночас відповідь ЄС може включати й інші дії. Наявні європейські санкції включають ембарго на продаж зброї Білорусі, заборону на отримання віз та заморожування активів для деяких фізичних осіб та підприємств. Цього недостатньо. Наступні кроки можуть включати розширення санкційного списку.

Однак виникає болісне питання про те, як відокремити Білорусь від санкцій проти Росії, без підтримки якої нахабні дії Мінська, ймовірно, були б нездійсненними.

Водночас жорсткіші заходи проти режиму Лукашенка можуть збільшити вплив Москви на Білорусь, хоча це навряд чи буде приваблювати Мінськ, тому страх перед такими наслідками не має стримувати Брюссель чи Вашингтон.

Крім того, важливою є підтримка незалежних ЗМІ та громадянського суспільства в Білорусі.

На сьогодні примусове приземлення літака не може залишатися безкарним. Якщо Білорусь зможе відбутися легкими наслідками, то чому й іншим країнам не почати практикувати подібні речі? Зокрема, це стосується агресивних Китаю та Росії, які також не проти боротися з інакомисленням.

Також читайте: Авантюра з Ryanair могла привести до авіакатастрофи, - Данілов

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 3249
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25.05.2021 14:05
+14
Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 4388
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25.05.2021 14:06
+11
Другое дело леха навальный, тот сам заходел в тюрьму отсидеть и прилетел никому не создавая проблем Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 3077
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25.05.2021 14:04
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Другое дело леха навальный, тот сам заходел в тюрьму отсидеть и прилетел никому не создавая проблем Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 3077
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25.05.2021 14:04 Відповісти
"Многие детали все еще выясняются, в том числе и то, какую роль в этом инциденте сыграла Россия."

Источник: https://censor.net/ru/n3267346

Якби придавили тероРашу, диктаторам на зразок Луки не було би на кого спиратись.
Але ж СП-2, Макрон раша та вірменофіл...
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25.05.2021 14:04 Відповісти
Европейцы побухтят и дальше продолжат скупать нефтепродукты ,калийку, лес и тд..
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25.05.2021 14:04 Відповісти
ага и Ладу Весту тоже мечтают купить все жители Европы
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25.05.2021 14:06 Відповісти
А что же ***** твоё молчит ?
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25.05.2021 14:09 Відповісти
ему слово не даю, а только использую ))
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25.05.2021 14:50 Відповісти
Смотрю, тебя используют по прямому назначению, бутылка не жмёт?
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25.05.2021 15:06 Відповісти
Вы не поняли , это я использую х..ло по прямому назначению, бутылка не жмёт, бо пивасика много не бывает ))
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25.05.2021 17:09 Відповісти
Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 3249
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25.05.2021 14:05 Відповісти
...і прімкнувший к нім Шипілов

Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 2053
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25.05.2021 15:21 Відповісти
Одного "беспокойства" со стороны Европы будет недостаточно ? Значит будет два "беспокойства" . Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 7055 Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 1722
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25.05.2021 14:06 Відповісти
Не так радикально - полтора.
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25.05.2021 14:09 Відповісти
Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 4388
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25.05.2021 14:06 Відповісти
а сами белорусы не хотят что то сделать?
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25.05.2021 14:08 Відповісти
може й хотять
та вони вже згаяли момент, коли можна було протестом чогось досягти
поїзд - ту-ту, тепер люба спроба буде дуже жорстоко подавлена
зі смертями та катуваннями
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25.05.2021 14:16 Відповісти
Они сосут у кацапов, и видать им это нравиться.
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25.05.2021 14:36 Відповісти
И да бульбаши, съездите на даунбасс на экскурсию, вскоре вас ждет такая же крутая житуха.
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25.05.2021 14:39 Відповісти
може і хотять "что то" тільки кому яке діло до того, білоруси вже пережили ганьбу над собою з боку "городнього опудала" тепер і Білорусія переживе.
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25.05.2021 16:01 Відповісти
Если одного беспокойства мало, значит озаботятся. В этом они - профи. Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 3063
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25.05.2021 14:08 Відповісти
звісно, що мало
тож вони висловлять ГЛИБОКУ занепокоєність
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25.05.2021 14:09 Відповісти
выбачайте, но европа может выражать только обеспокоенность, в разных вариациях
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25.05.2021 14:13 Відповісти
Когда был "железный занавес" для бывшего совка.
Теперь будет "железный купол" для неба Беларуси.
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25.05.2021 14:14 Відповісти
ТА ви що? Яке бєспокойство? "Глубокая озабоченность и решительный протест!" - ось що буде. І санкції проти льотчика винищувача. А може (хоча навряд, але відсотків на 5 може!) проти самого лукашенки - хєр йому продадуть пиво по всій Баварії місяця три, а мо і пів року! А ви кажете...
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25.05.2021 14:15 Відповісти
Що маємо, літати через Білорусь тепер може тільки російський Аерофлот, в якого самий молодий авіапарк. Такий собі демпінг, у порівнянні з европейськими авіаперевізниками, які піднімуть ціни на білети, в зв'язку з тим, що мусять робити крюк поза межами РБ.
Ось така перемога.
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25.05.2021 14:15 Відповісти
нет, нужно оставить как раньше всё... пусть будет открытым небо лукашенкостана, что бы лукашенко и дальше захватывал любые пассажирские самолёты, которые захочет...
Это ж будет дёшево для пассажиров, такая логика у вас?
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25.05.2021 14:19 Відповісти
Моя логіка ні до чого, просто сухі факти. На зло бабушці відморожу вуха.
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25.05.2021 14:22 Відповісти
Сухі факти в тому, що режим лукашенко понесе більщі збитки ніж західні пасажири.
лукашенківській авіаперевізник збанкрутує, бо залишаться у нього тількі авіарейси у рашку...
Західні авіакомпаніі не будуть платити збір лукашенкостану, минуючи Білорусь...
Вивільняться пілоти, стюардеси, ітд... білоруської авікомпані... збільшится безробіться, впадуть заробітки, ітд.
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25.05.2021 14:29 Відповісти
Коли в 2016 р. СБУ садило білоруський літак,для того щоб забрати громадянина Арменії, до речі, ніякого не терориста, а політолога, ну теж саме що і Протасевіч, це було нормально, да?
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25.05.2021 14:24 Відповісти
Громадянина "Арменії" Пупко, не пались. Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 2274
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25.05.2021 14:42 Відповісти
І що з того? Хтось брехав про бомбу? І, взагалі, у країні війна, а фігурант вилетів з укр. аеропорту
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25.05.2021 14:51 Відповісти
Пупка, ты там за уралом своим совсем к бутылке примёрз?
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25.05.2021 15:09 Відповісти
ты это на каком языке написал, полиглот фуев? Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 5997 "...піднімуть ціни на білети..." Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 5997 ...нИзачОт, клоун... Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 5997
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25.05.2021 14:22 Відповісти
Да ви тут всі на суржику волаєте. А я вже 5 років в Волгограді. Мені прастітєльно.
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25.05.2021 14:26 Відповісти
А чого не в Сталінграді? Бандерівці заборонили?
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25.05.2021 14:43 Відповісти
...так пиши тогда свои говнокомменты на Лента.СРУ, здесь твое мнение нахрен не нужно... В спам, вася, в спам...
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25.05.2021 14:44 Відповісти
Це якісь лінгвістичні борошна. Нема сечі таке читати.
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25.05.2021 15:48 Відповісти
Лукашенко это всего лишь метастаз путинской опухоли. Западу нужно было начинать её радикальное лечение ещё в 2008 году. Когда русня полезла в Грузию стало ведь абсолютно очевидно, что имперские амбиции этого образования лишь на время угомонили голозадые 90-е. Ни о какой демократии и приобщении к цивилизованному миру в сытом виде россия не захочет и слышать. Грузинского инцидента было вполне достаточно, что бы уже тогда обрубить Свифт и ввести пару-тройку других жестяков. Сегодня имели бы совершенно другую россию. Или как бы оно там сейчас называлось. А про Лукашенко уже никто бы наверное и не вспомнил.
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25.05.2021 14:18 Відповісти
_О чём вы, да они нападение на Польшу проигнорировали! Так что обеспечили дальнейшие злодеяния путлеровцев.
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25.05.2021 14:22 Відповісти
"Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича..."
Ай! Ай! Ай!

Европа обеспокоилась и сразу все вокруг притихли и построились...

Как типа всегда раболепно падают ниц и писяют от страха... Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 5874

Идиоты! Давно пора растоптать режим луки санкциями на всё и вся! Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 9247
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25.05.2021 14:21 Відповісти
Фракція партії «Європейська Солідарність» у Верховній Раді ініціює визнання режиму Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці - заявила народний депутат, голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці в Facebook.

"Ініціювала з колегами Іриною Фріз, Марією Іоновою, Іриною Геращенко проєкт постанови, де пропонуємо Верховній Раді визнати режим Лукашенка у Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці. Цю небезпеку має визнати й світ, і насамперед Україна, у якої, крім Росії, під боком ще й залежний від Путіна режим Лукашенка", - написала Климпуш-Цинцадзе.
Вона наголосила, що зовнішня і безпекова політика має враховувати цей серйозний фактор.
"Закликаю колег з інших фракцій підтримати такий підхід і таке формулювання в постанові. Це найменше, що ми як парламент повинні зробити зараз. Лукашенко при владі в Білорусі - це загроза не лише для неї самої, а й для всіх її сусідів та світу. Маємо голосно говорити це на міжнародній арені", - зазначила вона.
Климпуш-Цинцадзе переконана, що захоплення режимом Лукашенка пасажирського літака має розплющити очі на додаткові безпекові виклики з півночі.
"Білорусь де-факто окупована Росією, то чому ж поведінка її має відрізнятися від московської?", - написала Климпуш-Цинцадзе.
Вона повідомила, що 24 травня вона з колегами зареєструвала звернення до КМУ щодо цілковитої заборони українським авіакомпаніям літати над Білоруссю, і добре, що аналогічне рішення було ухвалено виконавчими органами.
"Переконана, що державі Україна час почати вибудовувати свою дорослу політику щодо Білорусі з урахуванням і безпеки, і потоку біженців звідти. З Білорусі тікають висококваліфіковані кадри, багато IT-спеціалістів і, допомігши їм, допоможемо й собі також", - зауважила депутатка.
Вона наголосила, що Білорусь переживає важкі, можливо, вирішальні часи своєї державності.
"Якщо ми добрі сусіди та гарні господарі, які турбуються про свою безпеку, - маємо спростити можливість потрапити в Україну та лишатися тут довше білоруським шукачам притулку", - додала Климпуш-Цинцадзе.
Вона повідомила, що наступного тижня відбудеться ініційоване нею спільне засідання Комітету з питань інтеграції України до ЄС та Комітету в закордонних справах, де окрім європейської та євроатлантичної інтеграції, буде обговорено і ситуацію в Білорусі.
"Ми часто нарікаємо на тих, хто "глибоко стурбований" у таких ситуаціях. Сподіваюся, за тиждень нам вдасться вийти на якісь конкретні пропозиції, аби самим, окрім стурбованості, зробити низку конкретних кроків", - написала Климпуш-Цинцадзе.
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25.05.2021 14:26 Відповісти
Возможно, это ловушка для таракана, созданная *********** спецслужбами. Многоходовочка, так сказать, чтобы дурака Лукашенко окончательно повязать союзным государством. Куда он денется, если мир действительно примет решительные меры по укорачиванию рук взбесившемуся насекомому?
Упадет, как спелое яблочко к ногам *****.
Поэтому, меры противодействия должны быть максимально жесткими, вплоть до объявления взбесившегося фюрера международным террористом со всеми вытекающими, чтобы у ***** и мысли не было встать на одну доску с ним.
Но, похоже, мир до этого не созрел и продолжается то же самое соплежуйство в виде озабоченности и недопустимости.
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25.05.2021 14:27 Відповісти
Ну, з Лукашенком усе зрозуміло. Але певне лицемірство із санкціями присутнє. Ху*ло у 2014 р. збив літак рейс MH17, але ніяких санкцій щодо їхніх авіакомпаній ніхто не прийняв, а самі європейці літають над Росією. Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 9841
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25.05.2021 14:57 Відповісти
Казалось бы какое дело какому-то американскому блумбергу до Беларуси. Оказывается она угрожает их существованию. Бугага.
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25.05.2021 15:03 Відповісти
Як яке? Саме пряме. Певні питання мають міжнародний характер. Це тероризм, права людини і т.п.
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25.05.2021 15:10 Відповісти
Борьба за глобальное доминирование. А народ кормят фальшивой требухой типа демократии, прав. По мне так Беларусь гораздо свободней чем та же Америка.
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25.05.2021 15:16 Відповісти
Попробуйте в США попризывать свергнуть президента. Посмотрим сколько вы пробудете на свободе.
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25.05.2021 15:19 Відповісти
Сам звідки пишеш?
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25.05.2021 15:21 Відповісти
We've a real tug-rug-and bob tail under american flag here.
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25.05.2021 15:26 Відповісти
Цікаво. От і ХАМАС засудив Лукашенка
Голова політбюро ХАМАС Муса Абу Марзук засудив Мінськ за залучення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем в особисті плани диктатора: «Це обурливо і демонструє архаїчне мислення білоруського уряду, який не розуміє, що зараз ми живемо в час вільних ЗМІ і що існує міжнародна громадська думка, яка більше не сприймає подібні методи ». Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 6790

Напевно, тепер МЗС Білорусі ноту протесту ХАМАСу відправить Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 8424
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25.05.2021 15:05 Відповісти
Украина пока покупает У Беларуси электрику. Вот если бы Лукашенко атомную электростанцию станцию взорвал, тогда мы бы перестали покупать электроэнергию.
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25.05.2021 15:15 Відповісти
 
 