Марків бере участь у додаткових слідчих діях Нацполіції на горі Карачун для підготовки захисту в касаційній інстанції Риму, - Артем Шевченко. ФОТОрепортаж

Військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків бере участь у додаткових слідчих діях Нацполіції на території телевежі на горі Карачун над містом Слов’янськ для підготовки захисту в касаційній інстанції Риму.

Про це розповів директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовець Національної гвардії України з Батальйону імені генерала Кульчицького Віталій Марків бере участь у додаткових слідчих діях Національної поліції України на території телевежі на горі Карачун над містом Слов’янськ для підготовки захисту у касаційній інстанції Риму справи про загибель під час бойових дій італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і російського перекладача Миронова. Все відбувається у таку саму пору року і такі самі дні, як і 7 років тому. Де ніс службу, який був його сектор спостереження, чи міг побачити загиблих на більш ніж 1700 метрів у зеленці? Боротьба за справедливість триває. Наш фільм про це #ПозивнийІталієць - за посиланням", - розповів він.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року Марківа виправдано апеляційним судом Мілану.

11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.