Харківський окружний адмінсуд визнав недійсним рішення міськради від 2012 року про регіональний статус російської мови

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов в.о. керівника місцевої прокуратури №1 про визнання протиправним і недійсним рішення міської ради, яке надавало російській мові статус регіональної в місті.

"Визнати протиправним та нечинним з 28.02.2018 рішення Харківської міської ради "Про реалізацію положень закону України "Про засади державної мовної політики у місті Харкові" №788/12 від 20.08.2012", - йдеться в рішенні судді Анастасії Мороко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначено в мотивувальній частині документа, 28 лютого 2018 року Конституційний Суд визнав не відповідними положенням Конституції України норми закону "Про засади державної мовної політики", на виконання якого було ухвалено відповідне рішення Харківської міськради.

Після набуття чинності рішенням його резолютивна частина рішення суду про визнання нормативно-правового акта протиправним та нечинним має бути невідкладно оприлюднена відповідачем у виданні, в якому його було офіційно оприлюднено.

Апеляційна скарга на рішення Окружного адмінсуду може бути подана протягом 30 днів із дня складання його повного тексту (20 травня).

Рішення суду набуває чинності після закінчення терміну подання апеляційної скарги усіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

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У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набуває чинності після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті або закритті апеляційного провадження або ухвалення постанови судом апеляційної інстанції за результатами апеляційного перегляду.

Нагадаємо, 10 серпня 2012 року набув чинності закон про засади державної мовної політики, який передбачає можливість офіційної двомовності у регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

20 серпня 2012 року Харківська міськрада надала російській мові статус регіональної в місті. За це рішення на позачерговій сесії віддали голоси всі 76 зареєстрованих для голосування депутатів, опозиція проігнорувала участь у цьому голосуванні.

Раніше Харківська міськрада вже ухвалювала рішення про визнання російської мови в Харкові регіональною на сесії 6 березня 2006 року.

28 лютого 2018 року Конституційний Суд визнав закон "Про засади державної мовної політики" таким, що не відповідає Конституції України.