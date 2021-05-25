Українців, які працюють у Європі, дедалі частіше позбавляють зароблених нелегально грошей, - експерт
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За словами експерта, українці, які виїжджають за кордон на нелегальну роботу, піддаються дуже серйозним ризикам.
Експерт з протидії торгівлі людьми Ігор Тридуб розповів, що в Європі почастішали випадки позбавлення нелегально працюючих українців зароблених грошей при поверненні додому, після чого також слідує депортація.
Як розповів у коментарі УНІАН Тридуб, поїздка з метою нелегального працевлаштування за кордоном може закінчитися плачевно.
У кращому випадку нелегалів просто розгортають і відправляють додому без права в'їзду.
У гіршому випадку такий працівник, в Німеччині, наприклад, може отримати кримінальне покарання, а в Польщі понести адміністративну відповідальність.
Крім того, українців при поверненні додому все частіше позбавляють зароблених нелегально грошей.
"У Німеччині, наприклад, є випадки, коли в українців на кордоні запитують: гроші є? Звідки? Заробив? Все ясно. Забирають гроші та депортують із забороною в'їзду на кілька років", – сказав Тридуб.
За словами експерта, наші співгромадяни, які виїжджають за кордон на нелегальну роботу, піддаються дуже серйозним ризикам. За відсутності договору з роботодавцем або його копії може статися що завгодно. Чи не буде відповідати вид роботи, кількість зароблених грошей, умови праці, проживання.
Також існує великий ризик зіткнутися з нелегальним агентством-посередником, яке обманом виманить гроші.
"Вони обіцяють все вирішити за людину: знайти роботу, оформити документи (робочу візу, запрошення, медичну страховку та інші довідки, тест на covid-19), вирішити питання з обсервацією (домовитися, вкоротити, обійтися без неї), забезпечити трансфер. І все це за 100, 200, 500 доларів", - пояснив експерт.
Крім того, фальшиві агентства з працевлаштування надають різні варіанти працевлаштування:
за часом,
за навантаженнями,
за видами робіт,
за країнами.
Також стали висувати низькі вимоги до працівників за станом здоров'я і знання мов.
Будь ласка, зачекайте...
Они сделали гражданский поступок: освободили рынок труда от себя,
сами нашли работу, привезли деньги, чтобы вложить их в украинскую экономику -
чем Украина им помогла, чтобы взымать налог ?
Ходите лучше к Ахмету и Коломою за похлебку на заводы.
Сегодня тебе дали конверт, а завтра сказали спасибо и попрощались.
Не бреши. Валера. Больше 10 штук вообще не могут забрать (и кто из наших голодранцев там больше заработает?). А если больше, никакой дурак их в кармане через границу не повезёт.
Дальше можно не читать, всем кто был в ЕС понятно, что этот эксперт - звездобол.
Пс.на таможне в аэропортах германии (на выезд) таможенник точно не будет выворачивать карманы, а сухопутных границ с бюргерами у нас нет. Второе, попасть из германии в Украину сушей можно только через чехию-словакию либо польшу, но между этими странами и германие нет физической границы с пограничниками.
Вобщем такой себе эксперт.