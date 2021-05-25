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Українців, які працюють у Європі, дедалі частіше позбавляють зароблених нелегально грошей, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українців, які працюють у Європі, дедалі частіше позбавляють зароблених нелегально грошей, - експерт

За словами експерта, українці, які виїжджають за кордон на нелегальну роботу, піддаються дуже серйозним ризикам.

Експерт з протидії торгівлі людьми Ігор Тридуб розповів, що в Європі почастішали випадки позбавлення нелегально працюючих українців зароблених грошей при поверненні додому, після чого також слідує депортація.

Як розповів у коментарі УНІАН Тридуб, поїздка з метою нелегального працевлаштування за кордоном може закінчитися плачевно.

У кращому випадку нелегалів просто розгортають і відправляють додому без права в'їзду.

У гіршому випадку такий працівник, в Німеччині, наприклад, може отримати кримінальне покарання, а в Польщі понести адміністративну відповідальність.

Крім того, українців при поверненні додому все частіше позбавляють зароблених нелегально грошей.

"У Німеччині, наприклад, є випадки, коли в українців на кордоні запитують: гроші є? Звідки? Заробив? Все ясно. Забирають гроші та депортують із забороною в'їзду на кілька років", – сказав Тридуб.

За словами експерта, наші співгромадяни, які виїжджають за кордон на нелегальну роботу, піддаються дуже серйозним ризикам. За відсутності договору з роботодавцем або його копії може статися що завгодно. Чи не буде відповідати вид роботи, кількість зароблених грошей, умови праці, проживання.

Також існує великий ризик зіткнутися з нелегальним агентством-посередником, яке обманом виманить гроші.

"Вони обіцяють все вирішити за людину: знайти роботу, оформити документи (робочу візу, запрошення, медичну страховку та інші довідки, тест на covid-19), вирішити питання з обсервацією (домовитися, вкоротити, обійтися без неї), забезпечити трансфер. І все це за 100, 200, 500 доларів", - пояснив експерт.

Крім того, фальшиві агентства з працевлаштування надають різні варіанти працевлаштування:

за часом,

за навантаженнями,

за видами робіт,

за країнами.

Також стали висувати низькі вимоги до працівників за станом здоров'я і знання мов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
"В Германии, например, есть случаи, когда у украинцев на границе спрашивают: деньги есть? Откуда? Заработал? Все ясно. Забирают деньги и депортируют с запретом въезда на несколько лет", - сказал Тридуб.

Не бреши. Валера. Больше 10 штук вообще не могут забрать (и кто из наших голодранцев там больше заработает?). А если больше, никакой дурак их в кармане через границу не повезёт.
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25.05.2021 14:55
+12
Знову лякають...
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25.05.2021 14:50
+9
Работающих в Украине украинцев все чаще лишают заработанных легально денег, - Я Работающих в Европе украинцев все чаще лишают заработанных нелегально денег, - эксперт - Цензор.НЕТ 1847
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25.05.2021 14:55
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А должны еще налоги заплатить Украине, халявщики!!!
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25.05.2021 14:47 Відповісти
а ніде не платять.
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25.05.2021 14:49 Відповісти
Налоги Украине - за то, что зарплаты ниже плинтуса и нет работы ?
Они сделали гражданский поступок: освободили рынок труда от себя,
сами нашли работу, привезли деньги, чтобы вложить их в украинскую экономику -
чем Украина им помогла, чтобы взымать налог ?
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25.05.2021 23:23 Відповісти
Знову лякають...
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25.05.2021 14:50 Відповісти
ахметовская заказуха!!!
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25.05.2021 15:04 Відповісти
Хочемо йти в ЕС то треба привчатися виконоувати закони. У вімінності від України там вони працюють (закони)...
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25.05.2021 14:50 Відповісти
Это хорошо или плохо? Если лишают нелегальных доходов,то в чём проблема? В возмущении отдельного хитросделаного индивидуума?
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25.05.2021 14:50 Відповісти
Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке горилы, а Африке большие крокодилы.

Ходите лучше к Ахмету и Коломою за похлебку на заводы.
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25.05.2021 14:51 Відповісти
как минимум 73 % должны идти за похлебку к Коломою как на праздник. Выбрали кловуна пусть теперь не жалуются, да и Шморгаль ручной премьер Рината Леонидовича. Так что все нормально, как говорится - наголосовали) А там еще и электричество в два раза скоро повысят тариф - заживьом Работающих в Европе украинцев все чаще лишают заработанных нелегально денег, - эксперт - Цензор.НЕТ 1122
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25.05.2021 14:55 Відповісти
Чергова страшилка в стилі кремлівської пропаганди, дурної і просто абсурдної.
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25.05.2021 14:52 Відповісти
Для многих это откровение, но в Украине тоже лишают нелегально заработанных денег.

Сегодня тебе дали конверт, а завтра сказали спасибо и попрощались.
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25.05.2021 14:53 Відповісти
Да что там за нелегально заработанные за бугром,у нас еще за ИЮНЬ прошлого года не выплатили зарплату ,полный 3,14 здец!
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25.05.2021 21:39 Відповісти
Работающих в Украине украинцев все чаще лишают заработанных легально денег, - Я Работающих в Европе украинцев все чаще лишают заработанных нелегально денег, - эксперт - Цензор.НЕТ 1847
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25.05.2021 14:55 Відповісти
"В Германии, например, есть случаи, когда у украинцев на границе спрашивают: деньги есть? Откуда? Заработал? Все ясно. Забирают деньги и депортируют с запретом въезда на несколько лет", - сказал Тридуб.

Не бреши. Валера. Больше 10 штук вообще не могут забрать (и кто из наших голодранцев там больше заработает?). А если больше, никакой дурак их в кармане через границу не повезёт.
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25.05.2021 14:55 Відповісти
Меньше 30000
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25.05.2021 15:11 Відповісти
А в масковії платять вчасно та в повному обсязі... Гайда к нам в Мацкву, братішкі!!!
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25.05.2021 14:56 Відповісти
Нахабна брехня) -маланота хоче брехнею повернути рабів, щоб працювали за копійки на них)
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25.05.2021 14:56 Відповісти
а в Украине не так? и неофициальной лишают, и официальную выдуривают под предлогом оплаты коммунальных по европейским тарифам при Украинской нищебродской зарплате
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25.05.2021 15:00 Відповісти
услуги тож не на уровне европы( зато дорого, продукты уже дороже, шмот, бытовая техника, автомобили... осталось перегнать европу по жилью и все...
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25.05.2021 17:13 Відповісти
УЖАС !!! "Загнивающий запад " ! Работающих в Европе украинцев все чаще лишают заработанных нелегально денег, - эксперт - Цензор.НЕТ 5087... особенно про "рэкетиров" в аэропорту"...
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25.05.2021 15:05 Відповісти
"В Германии, например, есть случаи, когда у украинцев на границе спрашивают: деньги есть? Откуда? Заработал?.."

Дальше можно не читать, всем кто был в ЕС понятно, что этот эксперт - звездобол.

Пс.на таможне в аэропортах германии (на выезд) таможенник точно не будет выворачивать карманы, а сухопутных границ с бюргерами у нас нет. Второе, попасть из германии в Украину сушей можно только через чехию-словакию либо польшу, но между этими странами и германие нет физической границы с пограничниками.
Вобщем такой себе эксперт.
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25.05.2021 15:06 Відповісти
Только в Масковии платят оффициально и своевременно.
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25.05.2021 15:08 Відповісти
И свеженарезанными деревянными.
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25.05.2021 23:21 Відповісти
 
 