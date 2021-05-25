РФ перекидає в ОРДЛО нові партії озброєння, зокрема великокаліберні снайперські гвинтівки, - розвідка

Російська Федерація продовжує посилювати бойові можливості з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, згідно з даними української розвідки, минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ завезено нові партії озброєння та боєприпасів російського виробництва, зокрема великокаліберні снайперські гвинтівки та понад півтори тисячі тонн пально-мастильних матеріалів.

Водночас повідомляється, що окупанти розгорнули масштабні інженерні роботи.

"Агресор збільшує кількість траншей та ходів сполучень у житлових районах, на території діючих промислових об’єктів, що наближені до лінії зіткнення. У такий спосіб противник створює умови для прихованого застосування снайперів та мінометних розрахунків", - повідомити в ГУР.

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