РФ перекидає в ОРДЛО нові партії озброєння, зокрема великокаліберні снайперські гвинтівки, - розвідка
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Російська Федерація продовжує посилювати бойові можливості з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони із посиланням на дані ГУР.
Так, згідно з даними української розвідки, минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ завезено нові партії озброєння та боєприпасів російського виробництва, зокрема великокаліберні снайперські гвинтівки та понад півтори тисячі тонн пально-мастильних матеріалів.
Водночас повідомляється, що окупанти розгорнули масштабні інженерні роботи.
"Агресор збільшує кількість траншей та ходів сполучень у житлових районах, на території діючих промислових об’єктів, що наближені до лінії зіткнення. У такий спосіб противник створює умови для прихованого застосування снайперів та мінометних розрахунків", - повідомити в ГУР.
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бацнул врага - получи премию...
Что значит "избежать не нужных жертв" при том, что их снайпера денно и ночно, безнаказанно, караулят наших воинов для их убийства!? Если наши снайпера будут отстреливать вольготно снующих ихних снайперов, то это только уменьшит наши потери ибо они будут боятся высунуться...
И решений никаких принимать не надо. Просто нанять снайперов на сдельную оплату "труда" и привезти на позиции в окопы.