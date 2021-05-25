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РФ перекидає в ОРДЛО нові партії озброєння, зокрема великокаліберні снайперські гвинтівки, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

РФ перекидає в ОРДЛО нові партії озброєння, зокрема великокаліберні снайперські гвинтівки, - розвідка

Російська Федерація продовжує посилювати бойові можливості з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, згідно з даними української розвідки, минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ завезено нові партії озброєння та боєприпасів російського виробництва, зокрема великокаліберні снайперські гвинтівки та понад півтори тисячі тонн пально-мастильних матеріалів.

Водночас повідомляється, що окупанти розгорнули масштабні інженерні роботи.

"Агресор збільшує кількість траншей та ходів сполучень у житлових районах, на території діючих промислових об’єктів, що наближені до лінії зіткнення. У такий спосіб противник створює умови для прихованого застосування снайперів та мінометних розрахунків", - повідомити в ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командування ЗС РФ нарощує боєздатність оперативного угруповання російських військ на Донбасі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Контрснайперские группы возвращены на передовую? Или это риторический вопрос для зелени?
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25.05.2021 14:47
+10
РФ перебрасывает в ОРДЛО новые партии вооружения, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки, - разведка - Цензор.НЕТ 8583
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25.05.2021 14:52
+6
надо наших генералов переселить в окопы и держать там пока не пришлют наших снайперов и не дадут команду стрелять всегда !
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25.05.2021 14:50
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Контрснайперские группы возвращены на передовую? Или это риторический вопрос для зелени?
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25.05.2021 14:47 Відповісти
РФ перебрасывает в ОРДЛО новые партии вооружения, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки, - разведка - Цензор.НЕТ 4838
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25.05.2021 14:49 Відповісти
РФ перебрасывает в ОРДЛО новые партии вооружения, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки, - разведка - Цензор.НЕТ 8583
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25.05.2021 14:52 Відповісти
А с чего ты взял, что их убирали?
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25.05.2021 15:17 Відповісти
"С добрым утром" как говорится))
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25.05.2021 16:25 Відповісти
Конструктивный ответ. Это все что нужно знать про якобы отвод наших контрснайперских групп.
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26.05.2021 09:53 Відповісти
Конструктивно ты пёрднул в лужу.
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26.05.2021 12:58 Відповісти
надо наших генералов переселить в окопы и держать там пока не пришлют наших снайперов и не дадут команду стрелять всегда !
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25.05.2021 14:50 Відповісти
А Верховному Главнокомандующему айкосик дать, чтобы не видел как его приказ о запрете открытия огня нарушают?
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25.05.2021 15:00 Відповісти
да что угодно ему дать что бы не лез в военные разборки...
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25.05.2021 15:47 Відповісти
Многим война видится как нечто вроде детской игры в индейцев. Захотели повоевали, захотели отдохнули. Генералов на передок, сержантов в Генштаб. На приказы Верховного положить. И только непосредственному командиру везти тело погибшего воина родителям и близким, которые будут ему говорить что верховный запретил открывать огонь, а ты не выполнил и поэтому ты и виноват.
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25.05.2021 16:01 Відповісти
я про то, что надо снайперам приказ стрелять озвучить по тихому. Взять и просто по позициям рассовать снайперов которые будут подчиняться только своему начальству. Свободно, безо всяких на то разрешений вылазить в поле и стрелять в кого им вздумается по сдельной оплате труда,-
бацнул врага - получи премию...
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25.05.2021 22:49 Відповісти
Не получится, надо принятие решения на проведение операции, составить план действий во всех возможных ситуациях, определить места размещения с у четом опасных секторов обстрела противника.... Дальше продолжать? Это необходимо чтобы избежать ненужных жертв наших парней.
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25.05.2021 22:54 Відповісти
"Это необходимо чтобы избежать ненужных жертв наших парней."
Что значит "избежать не нужных жертв" при том, что их снайпера денно и ночно, безнаказанно, караулят наших воинов для их убийства!? Если наши снайпера будут отстреливать вольготно снующих ихних снайперов, то это только уменьшит наши потери ибо они будут боятся высунуться...
И решений никаких принимать не надо. Просто нанять снайперов на сдельную оплату "труда" и привезти на позиции в окопы.
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25.05.2021 23:09 Відповісти
Война не игра в индецев, еще раз говорю. Чтобы подавить замаскированного вражеского снайпера нужна поддержка, особенно реактивной и стволовой артиллерии. Вы поймите работу снайпера: выстрел-ушел. Площадное накрытие того района позволяет с минимальными жертвами нейтрализовать их работу. А это нельзя, говнокомандующий не дает разрешения.
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25.05.2021 23:17 Відповісти
"Площадное накрытие" наверняка очень дорогое удовольствие. За такие деньги, без этого накрытия, согласились бы наняться сотни безработных снайперов тем более, что эти "накрытия" малоэффективны. ...
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25.05.2021 23:31 Відповісти
РФ перебрасывает в ОРДЛО новые партии вооружения, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки, - разведка - Цензор.НЕТ 1145
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25.05.2021 14:52 Відповісти
Глаза путина приближаются, Зеля
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25.05.2021 15:12 Відповісти
Де ніші байрактаври?
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25.05.2021 15:13 Відповісти
нАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ....
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25.05.2021 15:23 Відповісти
в 15-16 годах пацаны сами мастерили дальнобой с прицелом из сволов пулемета 12,6 мм. с далбностью до 3 км.потому что СВД устарело лет этак на 40. просили наладить переделку. просили закупить канадскую винтовку, до 2 км и что.......? а нихрена. не думаю что снайперы рф бегают со старими свдешками.
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25.05.2021 15:43 Відповісти
Та все у нас є. При Пороху купували і канадські, і американські гвинтівки і цілі комплекси. Воювати є чим, а волі на те у вищого керівництва держави зараз нема. Бо якщо вбивати окупанта на нашій землі, як тоді дивитися в очі кремлівському хазяїну і як це йому пояснити?
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25.05.2021 19:05 Відповісти
Зато ВСУ отводят снайперов и артиллерию с передовой. Все логично в предательской логике правящей верхушки.
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25.05.2021 17:01 Відповісти
А якже... Пу буде незадоволений.. а йому ще треба Зе у о..ко заглянути
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25.05.2021 23:57 Відповісти
 
 