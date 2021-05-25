На борту іноземного судна знайдено мертвим 38-річного капітана з України, - ЗМІ

У каюті теплохода Century (прапор Антигуа і Барбуда), що виконував рейс з Китаю в Панаму, члени екіпажу виявили бездиханне тіло капітана - 38-річного громадянина України.

Про смерть капітана повідомив морський портал Seafarers Journal, а одеський адвокат Микола Гольбін підтвердив журналістам, що дружина капітана, мешканка Одеської області, дала дозвіл на розтин тіла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Моряки повідомили про загадкові обставини смерті судноводія компанії-власнику теплохода, однак тіло було забрано з каюти владою Панами лише на третю добу після приходу судна в порт.

"До редакції морського порталу Seafarers Journal звернувся моряк, який попросив залишитися анонімом, і повідомив подробиці цієї трагедії. За його словами, все відбулося, коли судно прямувало в Панаму (де мав змінитися капітан). Того дня (за два дні до приходу в порт) капітан не вийшов зі своєї каюти. Коли колеги зайшли до нього, то побачили там його бездиханне тіло", - зазначається в повідомленні.

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За словами моряка, екіпаж передав інформацію про те, що сталося в офіс компанії-судновласника, а звідти надійшла команда - опечатати каюту з тілом і чекати панамську владу.

Моряк теплохода Century, на якому працюють громадяни України і Філіппін, не уточнив, чи були на тілі померлого каліцтва.

У свою чергу, юрист Гольбін поки що не зміг підтвердити, чи виконано розтин тіла капітана, на що дала дозвіл дружина, і чи встановлені причини його смерті. Також не відомо, чому лише на третій день після заходу судна в порт влада Панами забрала тіло капітана з борта теплохода.