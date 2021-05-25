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ПЦУ через пандемію не проводитиме цього року ходу до Дня Хрещення Русі-України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ПЦУ через пандемію не проводитиме цього року ходу до Дня Хрещення Русі-України

Синод Православної церкви України вирішив не проводити традиційний хресний хід з нагоди Дня хрещення Русі-України через карантинні обмеження.

"У зв’язку з карантинними обмеженнями Священний Синод ухвалив рішення провести відзначення 1033-ліття Хрещення Руси-України 27-28 липня 2021 року в м. Києві та єпархіях без організації паломництва та традиційного Хресного ходу – у такий же спосіб, як воно відбулося минулого року", - йдеться в повідомленні пресслужби ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, минулого року ПЦУ теж через пандемію скасувала ходу до Дня Хрещення Русі-України.

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Зазначимо, щорічно 28 липня відзначають День Хрещення Русі-України. Це свято встановлено згідно з указом президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна Церква вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Русі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
не очень по церквям, но ПЦУ мне нравится - о пастве заботится...
так и должно быть....
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25.05.2021 15:15
+3
За те мацковські будуть шастати як неприкаянні.
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25.05.2021 15:22
+3
Так как Киевская Русь - это книжное обозначение 19 века московских историков как Ключевской и Соловьев.
По сути Руси не существовало как определение государственности, оно появилось только с принятием папской буллы, когда Галицкого князя назвали королем всея Руси.
Народ же называл себя по племенным определениям и потом городским. Это сохранилось почти до 15 века, когда северяне/севрюки стали обозначать себя украинцами.
Это пограничье с Московским княжеством по реке Оке.
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25.05.2021 15:47
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не очень по церквям, но ПЦУ мне нравится - о пастве заботится...
так и должно быть....
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25.05.2021 15:15 Відповісти
За те мацковські будуть шастати як неприкаянні.
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25.05.2021 15:22 Відповісти
най так - я не проти...
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25.05.2021 15:28 Відповісти
традиційно засмердять весь київ немитим кацапським духом і заполонять безумними пиками маніякального виду(
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25.05.2021 15:39 Відповісти
а сєкта рпц-в-у проведе
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25.05.2021 15:22 Відповісти
Собрать их в плотные колонны и водить по кругу (как они любят), пока уж точно не перезаражают друг друга.
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25.05.2021 15:58 Відповісти
Есть такое ощущение, что сейчас ольгинские скрепоносцы сейчас тут будут просто бесноваться со своими скрепокомментами.
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25.05.2021 15:22 Відповісти
Не могу привыкнуть к "Руси-Украины".
Почему они не говорят "Киевской Руси"?
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25.05.2021 15:25 Відповісти
Так как Киевская Русь - это книжное обозначение 19 века московских историков как Ключевской и Соловьев.
По сути Руси не существовало как определение государственности, оно появилось только с принятием папской буллы, когда Галицкого князя назвали королем всея Руси.
Народ же называл себя по племенным определениям и потом городским. Это сохранилось почти до 15 века, когда северяне/севрюки стали обозначать себя украинцами.
Это пограничье с Московским княжеством по реке Оке.
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25.05.2021 15:47 Відповісти
Главное ведь не историчность, а подходящее название. Ну не ложится на слух "крещение Руси-Украины". Тем более Русь-Украина это тоже современное название.
Плохая идея использовать непривычное название, когда идет борьба между украинской и российской церковью.
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25.05.2021 17:36 Відповісти
Так ведь Ольга первой крестилась в Константинополе и привезла митрополита из римской империи. Построила две церкви в Любече, крестила свою дружину, весь свой двор и весь Любечь и крестила своего сына Святослава Игоревича. Крестила свою ключницу Мальфреду - вторую в ранге после нее самой. Женила ее на своем сыне. Крестила в Любече своего внука Владимира Святославича. Или синод ПЦУ знает другую историю? В римской империи знали про Любеч и ставку там митрополита. В трудах римского императора Константина Багрянородного Любеч упоминается как Τελιουζα -Телиоца. Или появление в Любече первых монахов, а синод ПЦУ об этом не знает? Антоний Печерский и Феодосий Печорский родом из Любеча и после пострига на Афоне пришли в хазарские пещеры и стали основателями печорской лавры. Значит вера жила и расцветала, а тут бац кто-то начал крестить уже крещенных снова?
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25.05.2021 15:41 Відповісти
Дійсно княгиня Ольга раніше прийняла християнство. Але її син Святослав не прийняв християнство.

Святий Кирило і Мефодій у 860 році розпочав свою проповідницьку місію серед хозар (плем'я, що з'явилося у південно-східній Європі після відходу гунів у IV столітті, східні сусіди Руси). Спочатку в Криму, потім в Моравії (Чехія) святі Кирило і Мефодій перекладали богослужбову літературу слов'янською мовою (давньоболгарською) і впорядкували слов'янську абетку, яка використовується й сьогодні в низці країн, у першу чергу в Україні (кирилиця). На той час до Моравії входило українське Закарпаття, яке стало християнізованим українським регіоном. Християнство досягло через Карпати до Волині. Припускається, що тоді християнство поширилося і до Середньої Наддніпрянщини.
У 860 році руси на чолі з київськими князями, ще язичниками, Аскольдом і Діром (спадкоємців легендарного Кия), які правили разом, вчинили потужний морський похід на Константинополь. Руське військо у кількості 200-360 човнів і 6-10 тисяч воїнів, під проводом Аскольда, висадилися в околицях Константинополя і з червня до липня спочатку тримали його в облозі, а потім - спустошували околиці. Жителі міста почали молитися Божій Матері і вона врятувала їх, укривши своїм омофоном, вороги вже не могли бачити городян, та ще й почалася буря. За свідченням літописця Нестора, це так вразило русів, що багато з них прийняли хрещення. Охрестився й сам князь, прийнявши у хрещенні ім'я Миколи.
А прізніше прийняла хрещення княгиня Ольга. У реєстрі православних кафедр кінця IX століття на 61-й позиції зазначається й руська кафедра, на середину X століття вона займає 60-ту позицію. На той час вже маємо значну групу християн серед панівного прошарку України-Руси, так звану «русь охрещену» і соборну церкву Святого Іллі в Києві. Удова князя Ігоря - Ольга. А ще пізніше всю Русь охрестьив Володимир.
Просто церква визнала хрестителем Руси Володимира, а не Аскольда і Ольгу.
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25.05.2021 16:58 Відповісти
А московська церква полізе, хоча хрещення Руси-України геть не їх свято.
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25.05.2021 16:07 Відповісти
 
 