ПЦУ через пандемію не проводитиме цього року ходу до Дня Хрещення Русі-України

Синод Православної церкви України вирішив не проводити традиційний хресний хід з нагоди Дня хрещення Русі-України через карантинні обмеження.

"У зв’язку з карантинними обмеженнями Священний Синод ухвалив рішення провести відзначення 1033-ліття Хрещення Руси-України 27-28 липня 2021 року в м. Києві та єпархіях без організації паломництва та традиційного Хресного ходу – у такий же спосіб, як воно відбулося минулого року", - йдеться в повідомленні пресслужби ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, минулого року ПЦУ теж через пандемію скасувала ходу до Дня Хрещення Русі-України.

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Зазначимо, щорічно 28 липня відзначають День Хрещення Русі-України. Це свято встановлено згідно з указом президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна Церква вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Русі.