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"Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тендер був проведений без аукціону і не має ніяких подробиць про предмет дослідження. Відомі лише терміни виконання і ціна послуг.

Дочірнє підприємство "Укроборонпрому" "Спецтехноекспорт" підписало договір з "Київською школою економіки і менеджменту" (КШЕ) на суму 1,68 млн гривень. Про це повідомляється в системі "Прозорро", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

Однак жодних даних щодо того, на яку тему або для чого буде проведено дослідження, немає. З деталей договору є тільки дата надання послуг до 1 жовтня 2021 року і те, що оплата буде проводитися в два етапи.

Спершу "Спецтехноекспорт" внесе аванс 30% протягом трьох банківських днів після підписання договору, а потім протягом 5 банківських днів оплатить решту 70% вартості послуг. Закупівлю провели без проведення аукціону, оскільки підприємство не є замовником за нинішньою редакцією закону "Про державні закупівлі".

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Укроборонпром замовив у Київської школи економіки дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему 01

Замовлення "КШЕ" зробили за день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки". Засновником школи є міжнародна громадська організація "Київський економічний інститут", заснований Артемом Поздняковим, Валентином Зеленюком, а також бельгійцем Томом Купе. Про що повідомляють "Наші гроші".

Укроборонпром замовив у Київської школи економіки дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
А какая разница какая тема исследования? Главное бабло попилить. Эх, Свинарчуки зеленского, вот это масштаб "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему - Цензор.НЕТ 9625
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25.05.2021 15:54
+9
Так тема одна и всем понятная, - "Как скомуниздить бабло"!!!
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25.05.2021 15:56
+7
"Заказ "КШЭ" сделали за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики"
И где же ваш Бигус, мать ващу?
Гоняется за призраком Порошенко?
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25.05.2021 16:23
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А какая разница какая тема исследования? Главное бабло попилить. Эх, Свинарчуки зеленского, вот это масштаб "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему - Цензор.НЕТ 9625
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25.05.2021 15:54 Відповісти
В наглядову Укроборонпрому увійшов Мілованов - керівник школи економікиА він є креативою Пінчука, бо саме той споносрує ту школу ...
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25.05.2021 16:09 Відповісти
Так тема исследования известна: Помогает ли «Виагра» хомякам справиться с последствиями резкой смены часовых поясов.
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25.05.2021 16:34 Відповісти
а рехформаторские набсоветы с премиями где???
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25.05.2021 15:55 Відповісти
Так тема одна и всем понятная, - "Как скомуниздить бабло"!!!
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25.05.2021 15:56 Відповісти
А чого нардепку Голосу Ірину Совсун не згадали тут?
До речі, в слугах уродів там також є з десяток причетних до школи мілованова.
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25.05.2021 15:59 Відповісти
Тимоха Милованов - эквилибрист?
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25.05.2021 15:59 Відповісти
свинарчуки, кажете? бариги? Ну, ну...
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25.05.2021 15:59 Відповісти
"Роль Минобороны в развитии кролиководства"...
Ну не ракеты ж им заказывать!
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25.05.2021 16:01 Відповісти
Это так Дебилу Милованову отстегивают.
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25.05.2021 16:11 Відповісти
називається це так - СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ
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25.05.2021 16:25 Відповісти
"Заказ "КШЭ" сделали за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики"
И где же ваш Бигус, мать ващу?
Гоняется за призраком Порошенко?
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25.05.2021 16:23 Відповісти
"дата оказания услуг до 1 октября 2021" А Милованова введи в совет три дня назад. Черт ногу сломит в этих схемах. А спрашивать нужно с руководства Укроборонпрома. Кто там ключевая фигура? "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему - Цензор.НЕТ 509
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25.05.2021 17:35 Відповісти
Киевская школа экономики входит в фонд Пинчука. Хорошая благотворительность. "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему - Цензор.НЕТ 6412
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25.05.2021 17:38 Відповісти
ЯКА ДИВИНА...
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25.05.2021 19:49 Відповісти
 
 