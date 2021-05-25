Ляшко заявив про намір сформувати колегію МОЗ: "Я не буду підбирати тільки тих, з ким мені комфортно"
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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко має намір сформувати колегію міністерства та залишити державні закупівлі за держпідприємством "Медичні закупівлі України" (МЗУ).
Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Колегія МОЗ буде складатися з великої кількості людей. Я не буду підбирати тільки тих, з ким мені комфортно. Попередньо до роботи будуть залучені представники і міністерства, і ДП "МОЗ", і Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) і Національної служби здоров'я України (НСЗУ), і Академії медичних наук України, і провідні фахівці. Крім того, хочу, щоб в колегію увійшло кілька сімейних лікарів, що працюють безпосередньо на первинці, а також лікарі з вторинки та високоспеціалізованої допомоги", - зазначив Ляшко.
Він також додав, що найближчим часом буде заслухано аудит МОЗ.
"Цей аудит був проведений з боєм. Ми почали його в квітні, і тепер знаємо всі прогалини системи охорони здоров'я в рік. Ми перевірили всі проблемні питання в Програмі медичних гарантій, в організації управління в системі охорони здоров'я, в системі протиепідемічного захисту, в системі закупівель", - сказав він.
Ляшко підкреслив, що МЗУ має стати центральною закупівельною організацією.
Він також повідомив, що має намір звернутися до Кабміну для оголошення конкурсу на посаду глави НСЗУ.
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дивись, бубочка образиться
Может наступило время брать профессионалов?
Кльово, чо! Всі ж хочуть лапсєрдак "а ля стєпашка" за 600 тисяч....