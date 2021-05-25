УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15826 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 473 20
МОЗ (3881) Ляшко Віктор (1353)

Ляшко заявив про намір сформувати колегію МОЗ: "Я не буду підбирати тільки тих, з ким мені комфортно"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ляшко заявив про намір сформувати колегію МОЗ:

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко має намір сформувати колегію міністерства та залишити державні закупівлі за держпідприємством "Медичні закупівлі України" (МЗУ).

Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Колегія МОЗ буде складатися з великої кількості людей. Я не буду підбирати тільки тих, з ким мені комфортно. Попередньо до роботи будуть залучені представники і міністерства, і ДП "МОЗ", і Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) і Національної служби здоров'я України (НСЗУ), і Академії медичних наук України, і провідні фахівці. Крім того, хочу, щоб в колегію увійшло кілька сімейних лікарів, що працюють безпосередньо на первинці, а також лікарі з вторинки та високоспеціалізованої допомоги", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що найближчим часом буде заслухано аудит МОЗ.

Також читайте: "Команда зміниться 50х50", - Ляшко планує залишити половину заступників, що працювали при Степанові

"Цей аудит був проведений з боєм. Ми почали його в квітні, і тепер знаємо всі прогалини системи охорони здоров'я в рік. Ми перевірили всі проблемні питання в Програмі медичних гарантій, в організації управління в системі охорони здоров'я, в системі протиепідемічного захисту, в системі закупівель", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що МЗУ має стати центральною закупівельною організацією.

Він також повідомив, що має намір звернутися до Кабміну для оголошення конкурсу на посаду глави НСЗУ.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
ти шо, проти політики партії???
дивись, бубочка образиться
показати весь коментар
25.05.2021 15:59
+1
По традиции, коллегия минздрава должна будет пройти краткие кавалерийские курсы в трускавецком Риксусе...
показати весь коментар
25.05.2021 16:01
+1
С кем комфортно. Ляшко заявил о намерении сформировать коллегию Минздрава: "Я не буду подбирать только тех, с кем мне комфортно" - Цензор.НЕТ 8823
Может наступило время брать профессионалов?
показати весь коментар
25.05.2021 16:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ти шо, проти політики партії???
дивись, бубочка образиться
показати весь коментар
25.05.2021 15:59 Відповісти
На зрозумілій мові слід читати так - ..."тільки тих, хто дупу лизати буде".
показати весь коментар
25.05.2021 16:00 Відповісти
По традиции, коллегия минздрава должна будет пройти краткие кавалерийские курсы в трускавецком Риксусе...
показати весь коментар
25.05.2021 16:01 Відповісти
Хммм...а я думал формулировка будет другая: - я буду собирать тех, с кем будут результаты для всех.
показати весь коментар
25.05.2021 16:01 Відповісти
тобі Єрмак підбере , але мріяти можна
показати весь коментар
25.05.2021 16:05 Відповісти
можна навіть й про Уляну , з якою працював
показати весь коментар
25.05.2021 16:06 Відповісти
С кем комфортно. Ляшко заявил о намерении сформировать коллегию Минздрава: "Я не буду подбирать только тех, с кем мне комфортно" - Цензор.НЕТ 8823
Может наступило время брать профессионалов?
показати весь коментар
25.05.2021 16:09 Відповісти
на це у ЗЕлених не поставлено
показати весь коментар
25.05.2021 16:13 Відповісти
Этому ничтожеству только в памперсах комфортно. Лизун дупы Зе и Офиса с банковой.
показати весь коментар
25.05.2021 16:10 Відповісти
З'являєт сі надія - Ляшко схожий на досвідчену людину, аби ж тілько не обісрав сі.
показати весь коментар
25.05.2021 16:17 Відповісти
смотрите на его путь...досвиченый? смешно.....
показати весь коментар
25.05.2021 16:22 Відповісти
Ага, опытнейшие воры Богатырева или Тодуров смотрелись бы лучше
показати весь коментар
25.05.2021 16:33 Відповісти
Тодуров специалист и не лезет в кресло чиновника...Богатырева ворюга.....
показати весь коментар
25.05.2021 16:34 Відповісти
Вакцины, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, индивидуальные средства защиты. Не, это уже устарело. Нам, блин, нужна коллегия с непонятными функциями, задачами и полномочиями. Именно она скажет ковиду "Стой! раз, два...".
показати весь коментар
25.05.2021 16:22 Відповісти
І всі ці дармоїди будуть "прібарахляться" за рахунок державного бюджету?
Кльово, чо! Всі ж хочуть лапсєрдак "а ля стєпашка" за 600 тисяч....
показати весь коментар
25.05.2021 16:43 Відповісти
Все вы обещаете одно, а до власти добрались - совсем другое. Вот пример клоуна президента это подтверждает, и всем это известно. Вот вам и вывод из этого,- все вы БРЕХУНЫ!!!!
показати весь коментар
25.05.2021 19:46 Відповісти
Родню, что ли? Ляшко заявив про намір сформувати колегію МОЗ: "Я не буду підбирати тільки тих, з ким мені комфортно" - Цензор.НЕТ 7325
показати весь коментар
26.05.2021 05:11 Відповісти
 
 