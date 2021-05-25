УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15826 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Затримання Протасевича
510 2
Білорусь (5969) журналістика (1615) Міністерство культури (560) активіст (295) Протасевич Роман (296)

Мінкульт закликає українських журналістів, активістів і правозахисників утриматися від поїздок у Білорусь

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мінкульт закликає українських журналістів, активістів і правозахисників утриматися від поїздок у Білорусь

Міністерство культури й інформаційної політики закликає журналістів, активістів і правозахисників утриматися від поїздок до Білорусі.

Про це міністерство повідомило в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що узурпуючи білоруський інформаційний простір, Мінськ навмисне і безпринципно намагається встановити тотальний інформаційний контроль і наповнювати його виключно провладною пропагандою, чого не може бути місця в сучасному світі.

"З огляду на загрозу і непередбачуваність дій влади Білорусі закликаємо українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматися від поїздок у цю країну", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Шендерович про відео з Протасевичем: Картопляне гестапо навіть полінувалося замаскувати сліди побиття. ФОТО

Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тю, да пусть едут, если давно по рогам не получали.
показати весь коментар
25.05.2021 16:23 Відповісти
А суддям бажано не іздити в Молдову... А найманцям в Венесуєлу..... Минкульт призывает украинских журналистов, активистов и правозащитников воздержаться от поездок в Беларусь - Цензор.НЕТ 6554
показати весь коментар
25.05.2021 16:23 Відповісти
 
 