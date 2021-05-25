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Білорусь (5969) МЗС (3559) авіасполучення (598) Ніколенко (154) Протасевич Роман (296)

Посольству Білорусі варто апелювати не до України, а до влади своєї країни. Її політика стала небезпечною для решти світу, - речник МЗС Ніколенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Посольству Білорусі варто апелювати не до України, а до влади своєї країни. Її політика стала небезпечною для решти світу, - речник МЗС Ніколенко

Посольству Білорусі варто апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для інших країн світу.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи інформацію про те, що посольство Білорусі направило в МЗС України ноту протесту через рішення про припинення авіасполучення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair у Мінську під надуманим приводом, фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу та підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність "червоних ліній" і непередбачуваність подальших дій білоруської влади. Саме тому посольству Білорусі треба апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для інших країн світу", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що припинення авіасполучення з Білоруссю стало вимушеним, але вкрай необхідним кроком, який має на меті гарантування безпеки та захист українських громадян.

Також читайте: Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення

"Не Україна створює проблеми у відносинах із Білоруссю, а навпаки - деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії", - пояснив Ніколенко.

За словами спікера МЗС, за прикладом України з міркувань безпеки низка інших країн ухвалила аналогічні рішення, а європейські авіакомпанії почали облітати білоруський авіаційний простір.

Автор: Анастасія Потіха
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https://www.youtube.com/watch?v=PESf3HyA2_4

Зараза из Кремля: захваченная Беларусь превратилась в «государство террора» и угрожает Украине и ЕС
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25.05.2021 16:43 Відповісти
не только прекращение авиасообщение с Беларусью, но и полное прекращение расейских поставок э/э, топлива, фосфатов и прочего, что поставляется из рашки в Украину - через Беларусь.
Не говоря уже о том, что лукашенко и его кгб с мусорами - откровенно враждебны как Украине, так и всему Западу.
Ботоксный карлик - х*уйло, и беларуский таракан - из одной клоаки его близнец.
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25.05.2021 16:48 Відповісти
не называйте его тараканом. таракан -противное но безобидное насекомое. Лука- кроваый клещ, пьет кровь своего народа и угрожает другим народам.
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25.05.2021 18:15 Відповісти
Посольству Білорусі варто апелювати не до України, а до влади своєї країни. Її політика стала небезпечною для решти світу, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 772
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25.05.2021 17:11 Відповісти
А якої держави тероризм? Докази в студію.
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25.05.2021 19:26 Відповісти
вы не понимаете! это - другое!...)
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25.05.2021 20:18 Відповісти
Бульбофюреру і його підручним ноти потрібно надсилати за адресою: 95 квартал, Лисому.
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25.05.2021 19:29 Відповісти
 
 