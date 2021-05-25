Поведінка Росії тільки погіршується: саботаж, вбивства, кібератаки і дезінформація, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн

Російська Федерація кидає виклик інтересам і цінностям ЄС, чинить гібридні загрози для країн-членів та дестабілізує ситуацію в сусідніх країнах.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів ЄС, що відбулася в ніч проти вівторка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно Росії, ми підбили підсумок щодо наших відносин. Всі лідери погодилися, що Росія кидає великий виклик нашим інтересам та цінностям. Ми знаємо про втручання та дестабілізацію у сусідніх країнах, таких як Україна, Молдова і Грузія. Ми бачили спроби послабити Європейський Союз і підірвати країни-члени з використанням гібридних загроз. Саботаж, вбивства, розбрат, кібернетичні атаки та кампанії дезінформації - ми бачили цю поведінку протягом років, вона не змінюється, вона лише погіршується", - зауважила президент Єврокомісії.

За її словами, Єврокомісія та високий представник ЄС отримали від європейських лідерів доручення підготувати до червневого саміту ЄС спеціальну доповідь з різними варіантами розвитку відносин з РФ.

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Фон дер Ляєн у цьому контексті заявила, що ЄС і Росія "приречені мати спільне майбутнє".

"Росія є нашим найбільшим сусідом, і залишається джерелом торгівлі та інвестицій в Європейський Союз. Вздовж наших кордонів життя європейців і росіян є взаємопов’язаним", - сказала вона.

При цьому президент ЄК наголосила, що підхід Євросоюзу до відносин із РФ залишається незмінним і ґрунтується на п’яти засадах. Серед них - повна імплементація Мінських угод, розвиток взаємин із країнами Східного партнерства, зміцнення внутрішньої стійкості ЄС, вибіркове залучення Росії, а також розвиток контактів між людьми.

"Ми будемо дотримуватися цього курсу", - додала президентка Єврокомісії.

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