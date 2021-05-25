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Поведінка Росії тільки погіршується: саботаж, вбивства, кібератаки і дезінформація, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн

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Поведінка Росії тільки погіршується: саботаж, вбивства, кібератаки і дезінформація, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн

Російська Федерація кидає виклик інтересам і цінностям ЄС, чинить гібридні загрози для країн-членів та дестабілізує ситуацію в сусідніх країнах.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів ЄС, що відбулася в ніч проти вівторка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно Росії, ми підбили підсумок щодо наших відносин. Всі лідери погодилися, що Росія кидає великий виклик нашим інтересам та цінностям. Ми знаємо про втручання та дестабілізацію у сусідніх країнах, таких як Україна, Молдова і Грузія. Ми бачили спроби послабити Європейський Союз і підірвати країни-члени з використанням гібридних загроз. Саботаж, вбивства, розбрат, кібернетичні атаки та кампанії дезінформації - ми бачили цю поведінку протягом років, вона не змінюється, вона лише погіршується", - зауважила президент Єврокомісії.

За її словами, Єврокомісія та високий представник ЄС отримали від європейських лідерів доручення підготувати до червневого саміту ЄС спеціальну доповідь з різними варіантами розвитку відносин з РФ.

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Фон дер Ляєн у цьому контексті заявила, що ЄС і Росія "приречені мати спільне майбутнє".

"Росія є нашим найбільшим сусідом, і залишається джерелом торгівлі та інвестицій в Європейський Союз. Вздовж наших кордонів життя європейців і росіян є взаємопов’язаним", - сказала вона.

При цьому президент ЄК наголосила, що підхід Євросоюзу до відносин із РФ залишається незмінним і ґрунтується на п’яти засадах. Серед них - повна імплементація Мінських угод, розвиток взаємин із країнами Східного партнерства, зміцнення внутрішньої стійкості ЄС, вибіркове залучення Росії, а також розвиток контактів між людьми.

"Ми будемо дотримуватися цього курсу", - додала президентка Єврокомісії.

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Топ коментарі
+11
За двадцать лет ***** удалось практически невозможное. Страну, которая расположена частично в Европе, а частично в Азии, сделать полностью дикой африканской.
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25.05.2021 16:47
+6
Санкции снимите, денег дайте РФ. Вдруг поможет. Поведение России только ухудшается: саботаж, убийства, кибератаки и дезинформация, - президент Еврокомиссии фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 8895
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25.05.2021 16:45
+3
А чего Вы ожидали? Московиты понимают только тогда,когда с ними поступают так,как поступил хан Тохтамыш!
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25.05.2021 16:57
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Санкции снимите, денег дайте РФ. Вдруг поможет. Поведение России только ухудшается: саботаж, убийства, кибератаки и дезинформация, - президент Еврокомиссии фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 8895
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25.05.2021 16:45 Відповісти
За двадцать лет ***** удалось практически невозможное. Страну, которая расположена частично в Европе, а частично в Азии, сделать полностью дикой африканской.
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25.05.2021 16:47 Відповісти
Що ж ви Африку так ображаєте?
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25.05.2021 17:30 Відповісти
Поведінка Росії тільки погіршується: саботаж, вбивства, кібератаки і дезінформація, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 6512
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25.05.2021 17:35 Відповісти
Треба спочатку оту моль шо в крємлє завелась в 90-х прихлопнути та недати іншій такій молі завестись... Тільки хто це буде робити? Кацапи? Та їм воТкі дай і їм начхати хто заведеться в крємлі.
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25.05.2021 16:49 Відповісти
А чего Вы ожидали? Московиты понимают только тогда,когда с ними поступают так,как поступил хан Тохтамыш!
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25.05.2021 16:57 Відповісти
Вот это вот абсолютно правильно. Это звериный оскал маленького зеленого, загнанного в угол. Вы вообще видели когда нибудь маленького зеленого??? Я вас предупреждаю, это очень очень неприятное зрелище и надо быть к нему подготовленным.

Учтите, это а ведь маленькие зеленые это всего лишь обслуживающий персонал. Настоящее лицо врага еще хуже( по сути это комкообразно-волосоподобное образование, нечто вроде бионейронной сети) И я вас не пугаю, это суровая реальность, такова его форма жизни, отличная от нас. Настоящее лицо врага видели покойные дятловцы, вы можете посмотреть предсмертные ихние фотографии (не для слабонервных!!!) И я не сгущаю краски, это судмедэкспертиза. Все, что я говорю, реально существует, нравится это вам или нет.
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25.05.2021 16:57 Відповісти
Тю, да ты наркоман штоле.
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25.05.2021 17:24 Відповісти
коллега "маленького зеленого". общие варианты расширения сознания
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25.05.2021 20:16 Відповісти
Главное - выразили озабоченность. Как Чемберлен в 1938: "Я привез вам мир" Поведение России только ухудшается: саботаж, убийства, кибератаки и дезинформация, - президент Еврокомиссии фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 5583
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25.05.2021 16:57 Відповісти
Нужно срочно туда борреля послать, он специалист по усмирению росии
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25.05.2021 16:58 Відповісти
Надо снять санкции, достроить поток, попросить прощения....
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25.05.2021 17:10 Відповісти
Інституції оон і єс - нікчемні!
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25.05.2021 17:22 Відповісти
Эльфийка дело говорит.Ещё бы слова подкреплялись делами...Было бы просто замечательно.
Поведінка Росії тільки погіршується: саботаж, вбивства, кібератаки і дезінформація, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 1427 Поведінка Росії тільки погіршується: саботаж, вбивства, кібератаки і дезінформація, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 7919
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25.05.2021 17:50 Відповісти
ТАК УБЕЙТЕ ПУТИНА В ЖЕНЕВЕ !)
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25.05.2021 18:10 Відповісти
Поведінка Росії тільки погіршується: саботаж, вбивства, кібератаки і дезінформація, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 6987
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25.05.2021 18:40 Відповісти
Поведінка росії незмінна на протязі багатьох десятиліть і навіть століть. Німці мабуть забули, що Другу Світову війну почав режим Гітлера синхронно з режимом Сталіна в Польщі. Росія була, є і ще певний час буде Імперією Зла поки весь цивілізований світ спільними зусиллями не зупинить цих бандитів усіма можливими методами аж до розвалу цієї терористичної держави.
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25.05.2021 19:41 Відповісти
Ото новина . Так росія завжди була гамном. Тіпа не знали.
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25.05.2021 21:13 Відповісти
 
 