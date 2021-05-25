Як українцям залишити територію Білорусі після 26 травня - роз'яснення посольства

Громадяни України, які після 26 травня прибудуть до Білорусі з території третіх країн з метою транзиту, повинні будуть заявити про це під час прикордонного контролю і в разі отримання дозволу на транзитний проїзд, виїхати в Україну наземним транспортом .

Про це повідомило посольство України в Білорусі в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Громадянам України, які з 26 травня 2021 року авіаційним шляхом прибуватимуть в Республіку Білорусь із території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення в Україну, необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що в разі отримання дозволу на транзитний проїзд від компетентних органів Республіки Білорусь, необхідно впродовж виначеного ними терміну (до 24 годин) виїхати наземним транспортом в Україну.

Читайте також: Посольству Білорусі варто апелювати не до України, а до влади своєї країни. Її політика стала небезпечною для решти світу, - речник МЗС Ніколенко

Наразі на українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення "Мокрани - Доманово", "Мохро - Дольськ", "Нова Рудня - Виступовичі", "Олександрівка - Вільча", "Нова Гута - Нові Яриловичі", "Веселівка - Сеньківка ".

Також диппредставництво України звернуло увагу, що в разі в'їзду в Білорусь з території України (незалежно від виду транспорту), або з третьої країни (не з метою транзиту), необхідна наявність ПЛР тесту і проходження десятиденної самоізоляції і, тільки після завершення терміну самоізоляції, можливо буде виїхати в Україну.

Як повідомлялося раніше, з метою гарантування безпеки авіації та суспільства Кабінетом міністрів України введено заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною і Білоруссю з 00 год. 00 хв. 26 травня 2021 року. Цим рішенням встановлюється заборона на: здійснення будь-яких видів польотів з/в між пунктами призначення розташованими на території України і Білорусі українськими і білоруськими експлуатантами; виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами в повітряному просторі Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба щодо припинення авіасполучення з Білоруссю: Якщо зараз спустити це з рук, то завтра Лукашенко піде далі