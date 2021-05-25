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Як українцям залишити територію Білорусі після 26 травня - роз'яснення посольства

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Як українцям залишити територію Білорусі після 26 травня - роз'яснення посольства

Громадяни України, які після 26 травня прибудуть до Білорусі з території третіх країн з метою транзиту, повинні будуть заявити про це під час прикордонного контролю і в разі отримання дозволу на транзитний проїзд, виїхати в Україну наземним транспортом .

Про це повідомило посольство України в Білорусі в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Громадянам України, які з 26 травня 2021 року авіаційним шляхом прибуватимуть в Республіку Білорусь із території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення в Україну, необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що в разі отримання дозволу на транзитний проїзд від компетентних органів Республіки Білорусь, необхідно впродовж виначеного ними терміну (до 24 годин) виїхати наземним транспортом в Україну.

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Наразі на українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення "Мокрани - Доманово", "Мохро - Дольськ", "Нова Рудня - Виступовичі", "Олександрівка - Вільча", "Нова Гута - Нові Яриловичі", "Веселівка - Сеньківка ".

Також диппредставництво України звернуло увагу, що в разі в'їзду в Білорусь з території України (незалежно від виду транспорту), або з третьої країни (не з метою транзиту), необхідна наявність ПЛР тесту і проходження десятиденної самоізоляції і, тільки після завершення терміну самоізоляції, можливо буде виїхати в Україну.

Як повідомлялося раніше, з метою гарантування безпеки авіації та суспільства Кабінетом міністрів України введено заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною і Білоруссю з 00 год. 00 хв. 26 травня 2021 року. Цим рішенням встановлюється заборона на: здійснення будь-яких видів польотів з/в між пунктами призначення розташованими на території України і Білорусі українськими і білоруськими експлуатантами; виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами в повітряному просторі Білорусі.

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Топ коментарі
+8
Лучше бы объяснили, зачем туда ехать? Чтобы выиграть путевку в краснодарское сизо?
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25.05.2021 17:06
+7
Хрен их туда понёс...
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25.05.2021 16:59
+5
сейчас начнется "эпопея": украинские турысты застряли в Минске...
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25.05.2021 17:09
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Посольство разъяснило, как украинцам покинуть территорию Беларуси после 26 мая - Цензор.НЕТ 2552
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25.05.2021 16:45 Відповісти
На перекладных вестимо Как украинцам покинуть территорию Беларуси после 26 мая - разъяснение посольства - Цензор.НЕТ 4123
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25.05.2021 16:49 Відповісти
перевізники швидко орієтуються.
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25.05.2021 17:59 Відповісти
Хрен их туда понёс...
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25.05.2021 16:59 Відповісти
Лучше бы объяснили, зачем туда ехать? Чтобы выиграть путевку в краснодарское сизо?
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25.05.2021 17:06 Відповісти
хто який рейс купив. за тиждень потоки перенаправляться.
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25.05.2021 18:00 Відповісти
Тикайте из Сябростана кто на чем может. Можно сябров запряч и ехать - они генетически для этого как раз и были природой приспособлены.
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25.05.2021 17:06 Відповісти
нет, кацапов надо запрягать, таких как тьі.
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25.05.2021 18:01 Відповісти
Опа, чмо из Фюрерстана мычалом своим патыканым заклацало Як українцям залишити територію Білорусі після 26 травня - роз'яснення посольства - Цензор.НЕТ 9605
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25.05.2021 18:11 Відповісти
Штазілянд, якщо точніше.
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25.05.2021 18:40 Відповісти
сейчас начнется "эпопея": украинские турысты застряли в Минске...
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25.05.2021 17:09 Відповісти
Застряли, но были казнены....
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25.05.2021 20:21 Відповісти
Ну, усе просто... Телефонують родичам в Україну. Ті виїжджають до пункту пропуску на Білоруському кордоні. Самі наймають з Мінська "таксо" до Веселівки чи Нової Гути. Там виходять, проходять паспортний контроль на білоруському КПП. Потім "ноги в руки", і "пішкодрала" до нашого КПП. Там проходять паспортний контроль, сідають у автомобіль і їдуть додому... Крим це "хаває" вже сьомий рік...
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25.05.2021 17:48 Відповісти
Леопольд, подлый трус, выходи!
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25.05.2021 18:18 Відповісти
"На хер" ти мені здався?... Сиди на своїй темі та "щоки надувай" перед "Водяним" і "Джамалом"... Вони тебе "зацінять"...
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25.05.2021 18:22 Відповісти
Нда.... "На хер"...
А прикидывался культутрным...
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25.05.2021 18:39 Відповісти
З культурними - по культурному, з "бидляком" - "по-бидлячому"...
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25.05.2021 18:41 Відповісти
Да-да-да....
Обзывать быдлом за альтернативный рецепт приготовление грибов - это несомненно высокий полёт духа!
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26.05.2021 10:04 Відповісти
- Месье! Я бежала за Вами три квартала!
- Зачем, мадмуазель?!...
- Чтобы сказать Вам, как Вы мне безразличны!...
Нафіг ти мені здався?... Одчепися від мене... Я ж тобі місяць тому сказав, що ти мені не цікавий.... Пиши тим, хто тобі "в рот заглядає"... Я не прибічник "скандалить заради скандалу...". Збирай навкруги себе своїх "клевретів", надувай щоки, розкажи їм, як я тебе "забоявся" і не хочу тобі відповідать. "Водяний" з "Джамалом" поахають у захваті, який ти "герой безстрашний", і тебе "попустить"... Як українцям залишити територію Білорусі після 26 травня - роз'яснення посольства - Цензор.НЕТ 8311.....
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26.05.2021 12:19 Відповісти
ЭТУ ТЕРРИТОРИЮ НЕОБХОДИМО ЗАНЯТЬ ЗА ПРИТЕСНЕНИЕ УКРАИНЦЕВ !)
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25.05.2021 17:53 Відповісти
Наплевать на людей которые ездят в парашу и мини парашу.
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25.05.2021 17:57 Відповісти
Як українцям залишити територію Білорусі після 26 травня - роз'яснення посольства - Цензор.НЕТ 5042
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25.05.2021 19:06 Відповісти
 
 