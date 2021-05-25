Земельна реформа не скасовує права громадян на безкоштовні 2 гектари, - міністр Лещенко
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Земельна реформа в Україні не скасовує права українців на отримання безкоштовних 2 гектарів землі на будівництво будинку і ведення особистого сільського господарства.
Про це на пресконференції повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, міністр спростував інформацію про те, що закони, прийняті в ході земельної реформи, скасовують це право.
"У чинному законодавстві зберігається право на отримання безкоштовних 2 гектарів. Закони, прийняті для земельної реформи, це право не скасовують", - сказав він.
При цьому Лещенко уточнив, що закон про земельну децентралізацію №2194 встановлює запобіжники - питання про приватизацію землі, переданої в комунальну власність, буде вирішуватися більшістю голосів територіальної громади.
Водночас, голова Комітету Верховної Ради з питань земельної політики Микола Сольський зазначив, що на практиці це право складно реалізувати.
"У нашій країні десятки мільйонів людей... Якщо кожному дати - всі отримають менше сотки... Але шанси (отримати 2 га - ред.) - є", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
😆😆😆😆😆😆😆
Помню, помню как участки на Луне все покупали
Согласно статье 121 Земельного кодекса Украины, государство может передать гражданину не больше двух гектаров для ведения личного сельского хозяйства, для ведения садоводства - не больше 0,12 га. На строительство жилого дома в городе и селах выделяют разные площади земли, в селе можно получить не больше 0,25 га, в поселках - не больше 0,15 га, а в городе - 0,1 га. Для дачного строительства в законе предусмотрено не более 0,1 га и для гаража - не больше 0,01 га. Бесплатно приватизировать можно каждый из видов участков только один раз, не зависимо от того, есть ли земля у членов семьи.