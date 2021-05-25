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Земельна реформа не скасовує права громадян на безкоштовні 2 гектари, - міністр Лещенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Земельна реформа не скасовує права громадян на безкоштовні 2 гектари, - міністр Лещенко

Земельна реформа в Україні не скасовує права українців на отримання безкоштовних 2 гектарів землі на будівництво будинку і ведення особистого сільського господарства.

Про це на пресконференції повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, міністр спростував інформацію про те, що закони, прийняті в ході земельної реформи, скасовують це право.

"У чинному законодавстві зберігається право на отримання безкоштовних 2 гектарів. Закони, прийняті для земельної реформи, це право не скасовують", - сказав він.

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При цьому Лещенко уточнив, що закон про земельну децентралізацію №2194 встановлює запобіжники - питання про приватизацію землі, переданої в комунальну власність, буде вирішуватися більшістю голосів територіальної громади.

Водночас, голова Комітету Верховної Ради з питань земельної політики Микола Сольський зазначив, що на практиці це право складно реалізувати.

"У нашій країні десятки мільйонів людей... Якщо кожному дати - всі отримають менше сотки... Але шанси (отримати 2 га - ред.) - є", - сказав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Земельная реформа не отменяет право граждан на бесплатные 2 гектара, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 4206
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25.05.2021 16:55
+8
Где можно получить эти 2 гектара???!!!
😆😆😆😆😆😆😆
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25.05.2021 16:53
+6
в Тихом или Атлантическом Северном ледовитом океанах например или пустынях Гоби Сахара...
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25.05.2021 16:56
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А если не можете дать землю каждому., дадите компенсацию по рыночным ценам за эти 2 гектара?
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25.05.2021 16:52 Відповісти
Земельная реформа не отменяет право граждан на бесплатные 2 гектара, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 4206
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25.05.2021 16:55 Відповісти
Министр ошибся и хотел сказать бесплатно не два гектара, а на 2 х 2 метра Земельная реформа не отменяет право граждан на бесплатные 2 гектара, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 8142
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25.05.2021 17:04 Відповісти
думаю, министр ошибся не формулировкой, а местом работы...
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25.05.2021 17:39 Відповісти
Вы оба не ошибаетесь.🙂
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25.05.2021 17:42 Відповісти
Скоро бесплатную урну для пепла пообещают,лишь бы 2+2 не давать.Израиль в пустыне,а здесь чернозем у гоев,несправедливо? Шмаркля исправит.
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25.05.2021 18:00 Відповісти
Где можно получить эти 2 гектара???!!!
😆😆😆😆😆😆😆
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25.05.2021 16:53 Відповісти
в Тихом или Атлантическом Северном ледовитом океанах например или пустынях Гоби Сахара...
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25.05.2021 16:56 Відповісти
Будешь за мной в очереди Земельная реформа не отменяет право граждан на бесплатные 2 гектара, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 8560
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25.05.2021 17:01 Відповісти
маца на вуха гоям....
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25.05.2021 17:06 Відповісти
22га х 30млн =
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25.05.2021 16:56 Відповісти
Ох и фокусники!!!
Помню, помню как участки на Луне все покупали Земельная реформа не отменяет право граждан на бесплатные 2 гектара, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 160
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25.05.2021 16:57 Відповісти
Грабунок земл1 руками влади. 1нш1 - сп1в участники!
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25.05.2021 17:02 Відповісти
А иноземным банкам по 10тыс га за резаную бумагу с гарантией на выбор. У кого землю крадете? У будущих поколений пока этот нарид недееспосбный. А ты вже в списке на раздачу министр,когда землю следующая власть прийдет отбирать с консфискацией. Не свои так чужие спросят.
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25.05.2021 17:07 Відповісти
пздж - ведь недавно приняли закон в ВР что - уже никто никому ничего не должен !!! Земельна реформа не скасовує права громадян на безкоштовні 2 гектари, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 6928
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25.05.2021 17:19 Відповісти
МАЛО ТОГО, ЧТО УЖЕ НЕ ХВАТАЕТ ЗЕМЛИ НА ВСЕХ, ТАК ЭТА **** ЕЩЁ И 28 СОТОК СПЗДИЛ !!!
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25.05.2021 17:44 Відповісти
С достижением 18-ти лет каждый гражданин Украины может бесплатно получить пять участков земли. В общей сложности можно бесплатно приватизировать 2,28 га.
Согласно статье 121 Земельного кодекса Украины, государство может передать гражданину не больше двух гектаров для ведения личного сельского хозяйства, для ведения садоводства - не больше 0,12 га. На строительство жилого дома в городе и селах выделяют разные площади земли, в селе можно получить не больше 0,25 га, в поселках - не больше 0,15 га, а в городе - 0,1 га. Для дачного строительства в законе предусмотрено не более 0,1 га и для гаража - не больше 0,01 га. Бесплатно приватизировать можно каждый из видов участков только один раз, не зависимо от того, есть ли земля у членов семьи.
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25.05.2021 17:45 Відповісти
И ЕСЛИ 40 МЛН. ГА СЕЛЬХОЗ ЗЕМЛИ РАЗДЕЛИТЬ НА 17 МЛН. РАБОТОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ, ТО ПОЛУЧИТЬСЯ ПО 2.35 ГА !!! МИНИСТР ЛЕЩЕНКО ПОЛНЫЙ ПЗДУН !!!
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25.05.2021 18:03 Відповісти
Может то может, только кто ж каждому гражданину даст. Это из того же ряда, что и каждый из украинцев президент.
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25.05.2021 20:27 Відповісти
ЗА ГОРЛО НАДО БРАТЬ И ТРЕБОВАТЬ !!! И ТАК КАЖДЫЙ И ВСЕ ВМЕСТЕ !!!
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25.05.2021 23:23 Відповісти
особенность земельных участков в том, что они все разные по своей сельхозценности и нет справедливых критериев, по которым одному давать плодородный участок, а другому солончак. ВСЕ ВМЕСТЕ просто передерутся между собой.
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26.05.2021 02:20 Відповісти
ПО ОБЛАСТЯМ И ПО СПИСКУ ПО АЛФАВИТУ И ОТДАЛЕННОСТИ ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ !!!
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26.05.2021 04:57 Відповісти
МОЖЕТ КТО ТО РЫБУ ВЫРАЩИВАТЬ ХОЧЕТ ТАК ЕМУ ПОФИГ !)
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26.05.2021 04:58 Відповісти
У КОРРУПЦИОНЕРОВ ШАНСЫ ЕСТЬ, ЧТО ИХ ДЕТЕЙ НЕ УБЬЮТ !)
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25.05.2021 17:51 Відповісти
Чисто по человечески дети коррупционеров соучастники
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25.05.2021 20:21 Відповісти
так раздайте, а потом уже продавайте.
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25.05.2021 18:00 Відповісти
Не так давно : 1917 та 1939 (для Західної України) відбувся поділ (розбій) з переділом у вигляді колективізації (повторний розбій: поплатилися за те що грабонули чуже). Історія нас нічому не навчила: несправедливий закон не стане легітимним тільки тому, що за нього проголосувала більшість...
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25.05.2021 19:40 Відповісти
Вот если украли землю с использованием как говорят органы Преступников деркомзема не исключено, что с участием представителей недополиции, что делать?
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25.05.2021 20:20 Відповісти
Земельна реформа не скасовує права громадян на безкоштовні 2 гектари, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 7245
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25.05.2021 21:58 Відповісти
 
 