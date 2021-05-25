Дівчину Протасевича Сапегу в Білорусі підозрюють у кількох злочинах, - МЗС РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруські силовики затримали дівчину засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича Софію Сапегу на 72 години. Її підозрюють у скоєнні кількох злочинів в серпні-вересні 2020 року. Мати просить Путіна допомогти її звільнити.
Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, через три доби Сапегу можуть або звільнити, або обрати їй запобіжний захід. Захарова стверджує, що консул РФ напередодні зустрівся з батьками дівчини і розповів їм про вжиті заходи з боку дипломатів.
Мати Сапеги Анна Дудич розповіла журналістам, що написала звернення на сайт адміністрації президента Росії і сайт МЗС з проханням допомогти зі звільненням дочки. "З проханням якось сприяти, або хоча б проявити себе, тому що вона все-таки є громадянкою Росії", - сказала вона.
Дудич повідомила, що звинувачення Софії поки не пред'явили, вона як і раніше в ізоляторі на Окрестіна. Адвокати та консул не можуть до неї потрапити.
Анна Дудич вказує, що в серпні минулого року Софія виїхала з Білорусі до Литви і не брала участь в акціях протесту. "Вона готувалася до навчального процесу. Її не було в Білорусі точно. Нехай перевірять на кордоні штампи, коли вона поїхала. Це було приблизно 11-12 серпня, якраз після всіх подій", - сказала вона.
Софії Сапезі 23 роки, вона навчається в магістратурі Європейського державного університету (ЄГУ) у Вільнюсі за програмою "Міжнародне право і право Європейського союзу". Вона є громадянкою Росії, але більшу частину життя вона прожила в Білорусі, де закінчила середню школу.
Сапега перебувала разом з Протасевичем на борту літака ірландської компанії Ryanair, який 23 травня змушений був приземлитися в Мінську. Після того, як літак сів на землю, вони були затримані.
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Не думал, что сябры такие ортодоксальные РАБЫ(!!!).
И оч тяжело все понять и, бросив дом, освоить РПГ и АК, пойдя в болота мочить карателей...
Именно сейчас, а не на гламурное 9 мая, белорусы и понимают на самом деле что такое быть партизаном.
Дай хоть собі відповідь - а коли ж саме ти станешь не бидлом - а порядною людиною?
Чи ти - білорус - та вважашь за потрібне смоктати луке?
А ведь все это из-за вас. Если бы Украина показала пример успешного развития после революции, белорусы даже бы не задумывались выходить или не выходить." Именно из за этого я так выразился! Имеешь что то еще сказать? Обсудим"
Але -ти ж - мерзенна рабська істота - "тільки повні ідіоти захочуть змінити самостійного президента" Це лука - президент? Законний? Легетимний? Конченний троль кацапіїї!
)(уйла теж поважаєшь? Як "законнага"????
Може нам яника треба було залишити?))))
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напевно готувала теракти і хотіла дурного лукашенка завалити ! Чи в бульбамобілі підірвати!
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Да они ее насиловать на глазах Романа будут, чтоб тот подписал все, что Луке нужно. А Говорящая Лошадь просто будет яростно и с ржанием и фырканьем кивать гривой на каждый бред белорусских карателей.
Вот миллиардные убытки Белавия и режима в целом - это самое то.