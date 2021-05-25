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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5969) Росія (47217) Протасевич Роман (296) Сапега (32)

Дівчину Протасевича Сапегу в Білорусі підозрюють у кількох злочинах, - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дівчину Протасевича Сапегу в Білорусі підозрюють у кількох злочинах, - МЗС РФ

Білоруські силовики затримали дівчину засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича Софію Сапегу на 72 години. Її підозрюють у скоєнні кількох злочинів в серпні-вересні 2020 року. Мати просить Путіна допомогти її звільнити.

Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, через три доби Сапегу можуть або звільнити, або обрати їй запобіжний захід. Захарова стверджує, що консул РФ напередодні зустрівся з батьками дівчини і розповів їм про вжиті заходи з боку дипломатів.

Мати Сапеги Анна Дудич розповіла журналістам, що написала звернення на сайт адміністрації президента Росії і сайт МЗС з проханням допомогти зі звільненням дочки. "З проханням якось сприяти, або хоча б проявити себе, тому що вона все-таки є громадянкою Росії", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Були погрози, стеження, прослуховування", - мати Протасевича розповіла про тиск з боку режиму Лукашенка через діяльність сина

Дудич повідомила, що звинувачення Софії поки не пред'явили, вона як і раніше в ізоляторі на Окрестіна. Адвокати та консул не можуть до неї потрапити.

Анна Дудич вказує, що в серпні минулого року Софія виїхала з Білорусі до Литви і не брала участь в акціях протесту. "Вона готувалася до навчального процесу. Її не було в Білорусі точно. Нехай перевірять на кордоні штампи, коли вона поїхала. Це було приблизно 11-12 серпня, якраз після всіх подій", - сказала вона.

Софії Сапезі 23 роки, вона навчається в магістратурі Європейського державного університету (ЄГУ) у Вільнюсі за програмою "Міжнародне право і право Європейського союзу". Вона є громадянкою Росії, але більшу частину життя вона прожила в Білорусі, де закінчила середню школу.

Сапега перебувала разом з Протасевичем на борту літака ірландської компанії Ryanair, який 23 травня змушений був приземлитися в Мінську. Після того, як літак сів на землю, вони були затримані.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Да что вы говорите?!))) Какая неожиданность..((((
Да они ее насиловать на глазах Романа будут, чтоб тот подписал все, что Луке нужно. А Говорящая Лошадь просто будет яростно и с ржанием и фырканьем кивать гривой на каждый бред белорусских карателей.
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25.05.2021 16:56
+11
Мать просила Пуйло.....
Не думал, что сябры такие ортодоксальные РАБЫ(!!!).
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25.05.2021 16:54
+11
Белорусские партизаны - пропагандистская выдумка совка. Были вырвавшиеся из котлов под Белостоком и Минском голодные красноармейцы, нападавшие на местных в поисках жратвы.
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25.05.2021 17:07
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Мать просила Пуйло.....
Не думал, что сябры такие ортодоксальные РАБЫ(!!!).
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25.05.2021 16:54 Відповісти
Просто оч просто верить, что тебя лично не тронут...
И оч тяжело все понять и, бросив дом, освоить РПГ и АК, пойдя в болота мочить карателей...
Именно сейчас, а не на гламурное 9 мая, белорусы и понимают на самом деле что такое быть партизаном.
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25.05.2021 16:59 Відповісти
Белорусские партизаны - пропагандистская выдумка совка. Были вырвавшиеся из котлов под Белостоком и Минском голодные красноармейцы, нападавшие на местных в поисках жратвы.
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25.05.2021 17:07 Відповісти
Они в основном шли в местные полицейские отряды немцев . Один такой отряд сжег Хатынь . Партизан забрасывали в тыл советы для создание напряженности между населением и немцами .
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25.05.2021 20:05 Відповісти
Вы ребята судьбой Корюковки поинтересуйтесь. Забудете про Хатынь.
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26.05.2021 08:53 Відповісти
Перестаньте пытаться манипулировать белорусами. От этого им все больше кажется что вы хотите их просто использовать.
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25.05.2021 17:32 Відповісти
Им не кажется. Они такие и есть - на протесты с надувными шариками и только во дворах, каждый у своего подъезда. Партизаны - липовые Дівчину Протасевича Сапегу в Білорусі підозрюють у кількох злочинах, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 6243
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25.05.2021 17:36 Відповісти
А ведь все это из-за вас. Если бы Украина показала пример успешного развития после революции, белорусы даже бы не задумывались выходить или не выходить.
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25.05.2021 17:46 Відповісти
А может это с вашего, и белорусского молчаливого согласия Ху*ло развязало агрессию против Украины?
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25.05.2021 17:55 Відповісти
А что должны были сделать белорусы? По сути же Майдан был против всего СНГ. Типа вы недоумки, а мы Европа.
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25.05.2021 17:57 Відповісти
Легко - должны были белорусы - "показать пример успешного" поддерживания Украины и Майдана, а после "показать пример успешной" смены власти у себя в стране и "пример успешного развития после" смены власти !!! И то что у нас сейчас происходит - частично тоже из за беларусов!))))))))
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25.05.2021 20:09 Відповісти
Білоруси заважають нам перестати бути бидлом і почати жити цивілізовано?
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26.05.2021 20:03 Відповісти
чучело -нащо влізати в розмови - де ти - як , незнаючі - як гівно виглядаєш? кацапські скрепи спокою недають? чи ти є - бидло?
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27.05.2021 02:19 Відповісти
Бидло, а ти можеш прямо відповісти на поставлене питання: з якого пуйла білоруси щось тобі "должни" і чим тобі вони заважають стати нормальною людиною? Чи до чого ти висралось, що білоруси тобі "должни билі"? Повинні були за тебе йти воювати на Донбас, поки ти воюєш на Цензорі?
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27.05.2021 20:29 Відповісти
Шмаркля кацапська - мені вони - ГЕТЬ НІЧОГО НЕ ПОВИННІ "НЕ ДОЛЖНІ", А ТИ СПРАВЖНЕ -БИДЛО - НАВЧИСЬ РОЗМОВЛЯТИ СЕРЕД ЛЮДЕЙ! тИ БУВ В АТО? дЕ? КОЛИ?
Дай хоть собі відповідь - а коли ж саме ти станешь не бидлом - а порядною людиною?
Чи ти - білорус - та вважашь за потрібне смоктати луке?
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30.05.2021 02:32 Відповісти
Що ж ти, фраєрок, задню вмикаєш? должны были белорусы - "показать пример успешного" - не з твого опусу висер? І з якого переляку білоруси повинні міняти в себе владу? На догоду тобі? То ти неадекватний дебіл, бидлота в квадраті. Запам"ятай, атошник диванний: тільки повні ідіоти захочуть змінити самостійного президента, що відстоює інтереси власної країни, на чиюсь маріонетку і тим самим розвалити в країні все, що можна.
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30.05.2021 12:16 Відповісти
чмо? ты ах )у ел!!!! Читай внимательнее материал "Дівчину Протасевича Сапегу в Білорусі підозрюють у кількох злочинах, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 8523 Ihar 382

А ведь все это из-за вас. Если бы Украина показала пример успешного развития после революции, белорусы даже бы не задумывались выходить или не выходить." Именно из за этого я так выразился! Имеешь что то еще сказать? Обсудим"
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09.06.2021 00:03 Відповісти
Тупизню, що тут ще можна "обсуждать", коли ти сам відмовився від свого ж висеру? Все, щезни й не набридай.
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09.06.2021 00:24 Відповісти
Дєбіл. Ну справді - ти - конченний провакатор тай годі. Ще мозку в тебе - як у карася))) Ти взагалі, як живешь? Як що людина не розуміє звязку між тим що було раніше, та , потім, влізає у розмову, не знаючі, з чого почалось...
Але -ти ж - мерзенна рабська істота - "тільки повні ідіоти захочуть змінити самостійного президента" Це лука - президент? Законний? Легетимний? Конченний троль кацапіїї!
)(уйла теж поважаєшь? Як "законнага"????
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09.06.2021 00:43 Відповісти
Це каже тупа нульовочка - "Що ж ти, фраєрок, задню вмикаєш? должны были белорусы - "показать пример успешного" - не з твого опусу висер? І з якого переляку білоруси повинні міняти в себе владу? На догоду тобі? То ти неадекватний дебіл, бидлота в квадраті. Запам"ятай, атошник диванний: тільки повні ідіоти захочуть змінити самостійного президента, що відстоює інтереси власної країни, на чиюсь маріонетку і тим самим розвалити в країні все, що можна." І це воно каже про луку, голову колгоспа бсср)))
Може нам яника треба було залишити?))))
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09.06.2021 00:46 Відповісти
Дівчину Протасевича Сапегу в Білорусі підозрюють у кількох злочинах, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9893
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09.06.2021 20:08 Відповісти
мудак - ты как сам? таблеточки попил, мразь кацапская???
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11.06.2021 00:14 Відповісти
ти - живий, кацапе?
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15.06.2021 00:10 Відповісти
Ты о чем? За постмайданный период уровень зарплаты в Украине почти сравнялся с зарплатой в РБ, тогда как в 2012-2013 гг. белорусы жили ощутимо богаче украинцев.
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25.05.2021 17:57 Відповісти
вот ты уже и виноватого нашел,или подсказал голос из сливного бачка ? уж лучше ухо к муравейнику приложи -послушай,- умнее выглядеть будеш !
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25.05.2021 17:59 Відповісти
Так, далеко не ідеально, але в усякому разі краще ніж в кацапії та Білорусі.
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25.05.2021 17:59 Відповісти
Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях

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напевно готувала теракти і хотіла дурного лукашенка завалити ! Чи в бульбамобілі підірвати! Дівчину Протасевича Сапегу в Білорусі підозрюють у кількох злочинах, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2740
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25.05.2021 17:38 Відповісти
Одно из этих преступлений, несомненно, организация покушения на самоинаугурированного.
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25.05.2021 17:45 Відповісти
так це нормально, якщо вона громадянка Парашки.
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25.05.2021 18:03 Відповісти
Кого просить ? Пуйло это единственный в мире кто реально управляет лукашенко . Все остальные лидеры стран пустое место .
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25.05.2021 20:07 Відповісти
Как то вообще похер, если честно Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5215
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25.05.2021 16:55 Відповісти
Как ты думаешь какая следующая страна после Беларуси будет инкорпорирована в путинскую рашку ? А ? не догадываешься ? Потом будет поздно .

..
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25.05.2021 20:08 Відповісти
Подскажи!
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25.05.2021 20:10 Відповісти
О! Лапоть! Ти вже погрожуєш? Дівчину Протасевича Сапегу в Білорусі підозрюють у кількох злочинах, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 5359
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26.05.2021 00:47 Відповісти
Да что вы говорите?!))) Какая неожиданность..((((
Да они ее насиловать на глазах Романа будут, чтоб тот подписал все, что Луке нужно. А Говорящая Лошадь просто будет яростно и с ржанием и фырканьем кивать гривой на каждый бред белорусских карателей.
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25.05.2021 16:56 Відповісти
«Кто не с нами, тот против нас» - лозунг, призыв, норма ставшая популярной в Советской России в первые годы после Октябрьской революции: угрозf и предостережения тем, кто занимает нейтральную политическую позицию; выражение зачастую ассоциируется с революционной пропагандой - источник W
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25.05.2021 16:59 Відповісти
В Україні з 2014-го така ж норма.
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26.05.2021 20:05 Відповісти
Я думаю, що вона ізнасіловала мальчіка в русіках.
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25.05.2021 17:00 Відповісти
Причём неоднократно, ещё она грохнула Кеннеди, и потопила Титаник
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25.05.2021 17:18 Відповісти
Очередные наколенавставатели "путинпамаги". 🤮
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25.05.2021 17:00 Відповісти
вона громаданяка парашки, це нормальне логічне прохання.
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25.05.2021 18:04 Відповісти
Мать просит Путина.....???? Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1935 Бульбашандия просто сказочно веселая страна.....
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25.05.2021 17:01 Відповісти
Там и беллингкат к делу подключился
Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9985
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25.05.2021 17:02 Відповісти
А кого несчастной матери еще просить?
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25.05.2021 17:03 Відповісти
С августа (!) прошлого года (!) готовилась к учебному процессу Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6742Мама - Дудич, она - Сапега, гражданка запоребрика, всю жизнь прожила в бульболяндии, университет - в Литве, летела из Греции, самолет - ирландский - Бгггг Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 899
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25.05.2021 17:03 Відповісти
К Ріанейр позов млн. так на 20 ні?
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25.05.2021 17:04 Відповісти
Лука из карманных денег такой штраф заплатит.

Вот миллиардные убытки Белавия и режима в целом - это самое то.
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25.05.2021 17:07 Відповісти
З тим же успіхом мама може просити мух не сідати на гівно.
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25.05.2021 17:04 Відповісти
Был бы человек, а статью для него в БССР всегда найдут.
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25.05.2021 17:05 Відповісти
Ребят скорее всего уже не спасти.
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25.05.2021 17:05 Відповісти
Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6633.....
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25.05.2021 17:07 Відповісти
В Білорусі тепер все вирішують кацапи.
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25.05.2021 17:29 Відповісти
Им обоим не надо было лететь любыми рейсами которые проходили через Белорусь учитывая опасность и форс мажор ,риск был высокий и беда их нашла ,жесть но жизнь нас учит
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25.05.2021 17:52 Відповісти
не надо было...бы.. все сильны задним умом
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25.05.2021 18:18 Відповісти
Надо было райнировским пилотам лететь по курсу . Вот и все .
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25.05.2021 20:01 Відповісти
Шо ж ти їм не підказав? А зараз вже запіздно. От і все.
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26.05.2021 00:55 Відповісти
Она проходила практику в польском Белсате который вещает на белорусскую аудиторию. Европейский университет рассылает своих студентов в оппозиционные СМИ. Видимо там и познакомилась с Протасевичем.
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25.05.2021 17:55 Відповісти
Мать просит Путина помочь ее освободить. Далі можна не читати
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25.05.2021 17:57 Відповісти
попал в дапы бульбо-червья и ты ужк преступник... не отмоешься.
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25.05.2021 18:21 Відповісти
она заложница , а рашке срать на своих граждан . просить путина все равно что просить лукадрища .
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25.05.2021 19:59 Відповісти
Вдруге запитую: хто такий «пуцін»?
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26.05.2021 00:49 Відповісти
Вряд ли им уже удастся выбраться из этой сложившейся ситуации, ой вряд ребята.
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25.05.2021 22:18 Відповісти
 
 