В Офісі генпрокурора буде створена платформа для розслідування злочинів проти журналістів, - Венедіктова

В Офісі генпрокурора України буде створена платформа співпраці для розслідування злочинів проти журналістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що зустріч генерального прокурора Ірини Венедіктової з представниками неурядових організацій та ЗМІ була присвячена боротьбі з кримінальними злочинами, скоєними проти журналістів, а також розслідуванням фактів перешкоджання професійній журналістській діяльності в Україні.

"Для нас надзвичайно важливий відкритий діалог в кожній галузі, адже з кожним днем прокуратура стає все більш відкритою для громадськості та суспільства, а відновлення довіри до відомства – це наша ключова мета. Журналісти є вартовими свободи слова, часто навіть ризикуючи життям", - зазначила вона.

За її словами, безкарність за злочини проти журналістів неприпустима, а Офіс генпрокурора прагне змінити ситуацію.

"Тому ми розпочинаємо цю пряму співпрацю, щоб об’єднати зусилля для подолання цього явища і більше ефективної роботи всієї системи", – наголосила Венедіктова.



За її словами, за рекомендаціями парламентських слухань, що стосувалися безпеки діяльності журналістів в Україні, в Офісі Генпрокурора було створено робочі та міжвідомчі робочі групи, регулярно відбувається заслуховування стану досудового розслідування проваджень таких справ.

В ході зустрічі було відзначено, що у 2020 році прокурори скерували до суду у 6 разів більше обвинувальних актів у кримінальних справах про злочини щодо журналістів, ніж у 2019 році. За І квартал 2021 року 6 обвинувальних актів скеровано до суду, та вже винесено 4 обвинувальні вироки. Також було наголошено на важливості активізації розслідування найгучніших справ про вбивства журналістів Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета, Вадима Комарова та інших.

"Ми розуміємо, що правоохоронна система має працювати краще. Проте, я впевнена, що є шляхи вирішення і їх потрібно шукати. Саме тому я ініціюю створення окремої платформи - секторальної робочої групи з профільними громадськими організаціями, ЗМІ та журналістами, які є потерпілими, щоб мати змогу детально розбирати всі проблеми, обмінюватися інформацією і рухатись до результатів", – резюмувала Венедіктова.