Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Під час зустрічі обговорюватимуть стан та перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин і низку інших питань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
"Відповідно до досягнутої домовленості президент Російської Федерації Володимир Путін проведе 16 червня в Женеві переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом", - зазначили в Кремлі.
Підкреслюється, що під час зустрічі президенти РФ і США планують обговорити стан та перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів.
Зазначимо, що цю інформацію підтвердили також у пресслужбі Білого дому.
"Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві 16 червня 2021 року. Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність відносин США і Росії", - підкреслюють у Білому домі.
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несчастныйслучай. Но нет, эти ничтожества не сделают то что должны.
Байден - не думает, он и ЕСТЬ президент США. И это все, что надо знать.
А теперь прочитайте еще раз.
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І мусить нести відповідальність за свої публічні заяви.
Він також отримує відповідну інформацію від розвідки, РНБО і т.д.
І озвучене можна легко перевірити та спростувати.
Але цього не відбувається: не спростовують. Ті ж самі американці.
А может этого белоруса взяли чтобы Путину было что менять?
Шухер ведь большой!
Обсуждатели Байдена такие умные , аж страшно)
два тебе передал
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
внушили через тупую пропаганду . Трамп умел и мог решать вопросы а Бидон просто сдал Украину . Я вас предупреждал .
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Байден же не сказал. что путин сам кого-то там замочил. Вовсе нет. Путин отдавал приказы.
В конце концов все американские президенты либо объявляли войны либо проводили какие-то там спецоперации, то есть отдавали приказы во исполнение которых кого-то там убивали.
Так что вот такая логика у Байдена - почему бы убийце с убийцей не встретиться?
Всё верно мыслит старый маразматик. ))) В рамках своей маразматической логики