УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15482 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
5 969 76
Байден (2324) Кремль (417) Путін (21440) Женева (49)

Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому

Під час зустрічі обговорюватимуть стан та перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин і низку інших питань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Відповідно до досягнутої домовленості президент Російської Федерації Володимир Путін проведе 16 червня в Женеві переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом", - зазначили в Кремлі.

Підкреслюється, що під час зустрічі президенти РФ і США планують обговорити стан та перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів.

Читайте також: Зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня в Женеві, - CNN

Зазначимо, що цю інформацію підтвердили також у пресслужбі Білого дому.

"Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві 16 червня 2021 року. Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність відносин США і Росії", - підкреслюють у Білому домі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
То есть сначала назвал путина убийцей , потом отозвал корабли из Черного моря чтобы не злить московского хана , одобрил строительство СП2 и в конце концов решил встретиться в Женеве с убицей. Позорище .
показати весь коментар
25.05.2021 18:32
+10
Зустріч пуйла зі своїм агентом.
показати весь коментар
25.05.2021 17:39
+7
Ну и как это понимать - Бидон встречается с убийцей !? Кто еще верит в Байдена тот поц !!! Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому - Цензор.НЕТ 7916
показати весь коментар
25.05.2021 17:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, - пресс-служба Кремля - Цензор.НЕТ 1156 Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, - пресс-служба Кремля - Цензор.НЕТ 9382
показати весь коментар
25.05.2021 17:19 Відповісти
свинцом нафаршировать ************!
показати весь коментар
25.05.2021 18:20 Відповісти
Что значит забить стрелку?
показати весь коментар
25.05.2021 17:20 Відповісти
Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, - пресс-служба Кремля - Цензор.НЕТ 4794 Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, - пресс-служба Кремля - Цензор.НЕТ 4374
показати весь коментар
25.05.2021 17:20 Відповісти
Ну подивимось про що "благородний лицар" Джо домовиться із вбивцею, хоча вже зрозуміло, що нічого страшного він путіну не зробить.
показати весь коментар
25.05.2021 17:23 Відповісти
Встречатся с террористом и отравителем очень рискованно.
показати весь коментар
25.05.2021 17:25 Відповісти
_Если бы Западом руководили ответственные люди, а не пустозвоны политиканы, то там бы с путлером вышел какой-то летальный несчастный случай. Но нет, эти ничтожества не сделают то что должны.
показати весь коментар
25.05.2021 17:26 Відповісти
Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, - пресс-службы Кремля и Белого дома - Цензор.НЕТ 5557 Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, - пресс-службы Кремля и Белого дома - Цензор.НЕТ 382
показати весь коментар
25.05.2021 17:28 Відповісти
Бункерная крыса vs Президент Байден
показати весь коментар
25.05.2021 17:32 Відповісти
Тзв. президент байден - також бункерна криса. Під час виборів у бункері ховався, поки його подільники готували і здійснювали фальсифікації.
показати весь коментар
25.05.2021 19:31 Відповісти
Твою мать, это на каком языке ты накарябало, чмо рязанское?
показати весь коментар
26.05.2021 04:43 Відповісти
Интересно, что с собой возьмет на встречу Байден - батоги или розги....
показати весь коментар
25.05.2021 17:37 Відповісти
Каяться поедет....
показати весь коментар
25.05.2021 17:39 Відповісти
50 оттенков озабоченности
показати весь коментар
25.05.2021 17:43 Відповісти
Боюсь що дерев'яну кнопку "ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ"...
показати весь коментар
25.05.2021 17:48 Відповісти
Если БИОС слетел, кнопка ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ до ноги. Уверен, Байден в курсе.
показати весь коментар
25.05.2021 17:57 Відповісти
Байден мало-мало не в себе и думает что сейчас президент США - Камала Харрис.
показати весь коментар
25.05.2021 19:23 Відповісти
Ну конечно. Геббельсовские фейки от Министерства Правды Ресурсного Фекалостана репостят ТОЛЬКО дебилы. Либо природные, либо самопроизведенные по причине того, что считают себя самыми умными.
Байден - не думает, он и ЕСТЬ президент США. И это все, что надо знать.
показати весь коментар
26.05.2021 10:08 Відповісти
Скорей возьмёт пряники
показати весь коментар
25.05.2021 18:16 Відповісти
Зустріч пуйла зі своїм агентом.
показати весь коментар
25.05.2021 17:39 Відповісти
Встреча двух старых маразматиков!
показати весь коментар
25.05.2021 17:43 Відповісти
Не согласен кардинально. Маразматик один. Второй - упырь и нелюдь.
показати весь коментар
25.05.2021 19:26 Відповісти
Первый - президент США. Второй - бренд от кооператива Озеро.
А теперь прочитайте еще раз.
показати весь коментар
26.05.2021 10:01 Відповісти
зато украинский пианист ван зелен может шо-нить слабать по такому поводу
показати весь коментар
25.05.2021 17:47 Відповісти
Ну и как это понимать - Бидон встречается с убийцей !? Кто еще верит в Байдена тот поц !!! Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому - Цензор.НЕТ 7916
показати весь коментар
25.05.2021 17:47 Відповісти
ДА УЖ!!!! Президент Америки будет встречаться с убийцей!!!! Мерзко!!!!!
показати весь коментар
25.05.2021 17:53 Відповісти
главное, что бы Байден, случайно не увидел в глазах путина, стремление к миру... Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому - Цензор.НЕТ 3487
показати весь коментар
25.05.2021 17:55 Відповісти
Не увидит, это стреляный воробей, ещё Брежнева помнит
показати весь коментар
25.05.2021 18:18 Відповісти
Скорее отстреленный воробей . Он уже на самом деле ничего не помнит .
показати весь коментар
25.05.2021 18:35 Відповісти
...і затьортий калач.
показати весь коментар
25.05.2021 19:32 Відповісти
Зато Трампакс був такий молодий та нє затьортий калач, шо усі місс всесвіт хотіли народити від нього дитину. Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому - Цензор.НЕТ 6655
показати весь коментар
26.05.2021 01:47 Відповісти
А ему и не надо. У него есть команда, которая напомнит, если что.
показати весь коментар
26.05.2021 10:11 Відповісти
Будет у пуйла компромат на Трампа выпрашивать, он же ему до сих пор в штаны наваливает
показати весь коментар
25.05.2021 18:04 Відповісти
Чрезвычайно важная встреча. Президент желает рассмотреть окурка вблизи,понять его реальные возможности. Ждать "прорывных" договоренностей не следует ,а итоги встречи определят политику на долгое время.
показати весь коментар
25.05.2021 18:28 Відповісти
Они уже договорились . Такие встречи формальность .
показати весь коментар
25.05.2021 18:33 Відповісти
Домовились про що? Колісь лапоть, нам цікаво! Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому - Цензор.НЕТ 1119
показати весь коментар
26.05.2021 01:44 Відповісти
То есть сначала назвал путина убийцей , потом отозвал корабли из Черного моря чтобы не злить московского хана , одобрил строительство СП2 и в конце концов решил встретиться в Женеве с убицей. Позорище .
показати весь коментар
25.05.2021 18:32 Відповісти
Два корабля погоды не сделали бы....А тот факт ,что фюрер отказался от вторжения в Украину говорит о многом. Да пусть достроят СП2....важно будет ли Европа получать газ при Путине....
показати весь коментар
25.05.2021 18:41 Відповісти
Хто Вам сказав, що х**ло відмовилося від вторгнення в Україну ?
показати весь коментар
25.05.2021 20:52 Відповісти
Это очевидно. Войска готовили ,свозили и дважды такое не бывает.
показати весь коментар
25.05.2021 21:09 Відповісти
??? Це - повідомлення за сьогодні.
https://censor.net/ru/news/3267329/desyatki_tysyach_rossiyiskih_soldat_ostayutsya_v_ukraine_i_vokrug_nee_stoltenberg

Десятки тысяч российских солдат остаются в Украине и вокруг нее, - Столтенберг

https://censor.net/ru/video_news/3267284/30_vagnerovtsev_berut_pod_kontrol_ostrov_i_rossiya_v_oon_zayavlyaet_o_dobrovolnom_perehode_narodnoyi

"30 вагнеровцев берут под контроль остров и Россия в ООН заявляет о "добровольном" переходе "народной республики" на Змеином в состав РФ", - эксперты о возможной агрессии в Черном море. ВИДЕО

https://censor.net/ru/news/3267277/kuleba_ob_agressii_rf_protiv_ukrainy_uroven_napryajennosti_snizilsya_no_deeskalatsiya_ne_proizoshla

Кулеба об агрессии РФ против Украины: Уровень напряженности снизился, но деэскалация не произошла - угроза сохраняется

https://censor.net/ru/news/3267363/*****************************************************************************************************

https://censor.net/ru/news/3267389/putin_zayavil_o_sereznom_ukreplenii_potentsiala_yadernoyi_triady_rf
показати весь коментар
25.05.2021 21:24 Відповісти
У пропаганды свои задачи и наверно всё это нужно печатать....Тоньше всех звучит:- "Кулеба об агрессии РФ против Украины: Уровень напряженности снизился, но деэскалация не произошла - угроза сохраняется" А куража уже нет!
показати весь коментар
25.05.2021 21:58 Відповісти
Кулеба як би міністр закордонних справ, а не дешевий пропагандист.
І мусить нести відповідальність за свої публічні заяви.
Він також отримує відповідну інформацію від розвідки, РНБО і т.д.
І озвучене можна легко перевірити та спростувати.
Але цього не відбувається: не спростовують. Ті ж самі американці.
показати весь коментар
25.05.2021 23:31 Відповісти
Эт да.
показати весь коментар
25.05.2021 19:24 Відповісти
Ха!
А может этого белоруса взяли чтобы Путину было что менять?
Шухер ведь большой!
показати весь коментар
25.05.2021 18:33 Відповісти
из всех встреч *****, важнейшей является его встреча с маринованным володькой лениным )
показати весь коментар
25.05.2021 18:48 Відповісти
Кто его знает? Может с чертями в аду.
показати весь коментар
25.05.2021 19:24 Відповісти
)) одно другому не мешает.
показати весь коментар
25.05.2021 19:38 Відповісти
террорист намбо ван и старый марразматик, ничего себе компашка. все против Украины.. Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому - Цензор.НЕТ 819
показати весь коментар
25.05.2021 19:43 Відповісти
Вот так надо зарабатывать. Сказал одно предложение и на персональный сщет поступил лям от путлера.
показати весь коментар
25.05.2021 20:04 Відповісти
'Сщет '- это куда? Но, с другой стороны, мог бы и 'сщот ' написать.

Обсуждатели Байдена такие умные , аж страшно)
показати весь коментар
25.05.2021 20:24 Відповісти
Я вже давно пишу, що професійний хабарник Жо за послуги п'ютіну дєнюшку получає.
показати весь коментар
25.05.2021 21:19 Відповісти
О! Трампіст-онаніст свого боха ніяк на забуде. Дєнюшку від ху#ла получав твій рудий додік.
показати весь коментар
25.05.2021 21:27 Відповісти
Володимир и Ведана два украинца которые понимают ситуацию изнутри . А ты тупо оскорбляешь их не имея ни малейшего желание понять суть вопроса . Включи мозги в конце концов .
показати весь коментар
25.05.2021 23:29 Відповісти
А хто це такі? Я їх не знаю з їхньою сітуцією ізнутрі та знати не хочу.
показати весь коментар
26.05.2021 00:14 Відповісти
Байден получил $3.5 миллиона от Батуриной , жены Лужкова - факт . Трамп не получил ни копейки от росиян . Доказано многочисленными расследованиями , но ты опочленочка бубнишь свою кацапскую молитву без остановки .
показати весь коментар
25.05.2021 23:31 Відповісти
Лапоть члєноголовий! Все це українською тільки швидко. Час пішов.....
показати весь коментар
25.05.2021 23:50 Відповісти
Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому - Цензор.НЕТ 7171
показати весь коментар
26.05.2021 00:18 Відповісти
8 - восемь он получил...

два тебе передал Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому - Цензор.НЕТ 1365 Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому - Цензор.НЕТ 1365 Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому - Цензор.НЕТ 1365
показати весь коментар
26.05.2021 00:21 Відповісти
ети брайтоновские комсомольцы-восьмидесятники умиляют.... Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому - Цензор.НЕТ 3064
показати весь коментар
26.05.2021 00:22 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
показати весь коментар
25.05.2021 21:03 Відповісти
Трампососы! Вы были бы абсолютно правы насчет Бидона, если бы ваше Лохматое Чмо не было откровенной путинской ********. Бидон просто старый маразматик и трус.
показати весь коментар
25.05.2021 22:14 Відповісти
Сам дурак . Не был Трамп никаким путинской ********. Это тебе
внушили через тупую пропаганду . Трамп умел и мог решать вопросы а Бидон просто сдал Украину . Я вас предупреждал .
..
показати весь коментар
25.05.2021 23:27 Відповісти
Нульофка! Ти ким був у минулому житті? Та під яким прапором? Шось не пам'ятаю твоїх попереджень.
показати весь коментар
25.05.2021 23:52 Відповісти
Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому - Цензор.НЕТ 1727
показати весь коментар
25.05.2021 23:34 Відповісти
Как можно встречаться с убийцей 🤔🙄
показати весь коментар
26.05.2021 06:58 Відповісти
А почему нет?
Байден же не сказал. что путин сам кого-то там замочил. Вовсе нет. Путин отдавал приказы.
В конце концов все американские президенты либо объявляли войны либо проводили какие-то там спецоперации, то есть отдавали приказы во исполнение которых кого-то там убивали.
Так что вот такая логика у Байдена - почему бы убийце с убийцей не встретиться?
Всё верно мыслит старый маразматик. ))) В рамках своей маразматической логики
показати весь коментар
26.05.2021 12:17 Відповісти
Шота мало свидетелей секты Байдена, ау, вы хде?) Так таки будем бамбить рашку? Путін і Байден зустрінуться 16 червня в Женеві, - пресслужби Кремля і Білого дому - Цензор.НЕТ 3659
показати весь коментар
26.05.2021 09:14 Відповісти
зустріч буде абсолютно безрезультативною і просто "за все хороше і проти всього поганого"
показати весь коментар
26.05.2021 12:33 Відповісти
 
 