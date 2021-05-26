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Новини Політика України Затримання Протасевича
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Білорусь (5970) ВР (11731) Лукашенко (2309) звернення (350) Протасевич Роман (296)

Раді пропонують звернутися до міжнародних організацій щодо визнання "режиму Лукашенка" таким, що загрожує світовій безпеці, - проєкт постанови

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Раді пропонують звернутися до міжнародних організацій щодо визнання

Група народних депутатів України внесла до Верховної Ради проєкт постанови про звернення українського парламенту до міжнародних організацій щодо визнання режиму Олександра Лукашенка таким, що"становить загрозу міжнародній безпеці".

Відповідний документ зареєстровано в парламенті у вівторок під №5560, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Авторами законопроєкту виступили 29 народних депутатів парламентських фракцій "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу", групи "За майбутнє".

Текст постанови на сайті Верховної Ради наразі відсутній. Але з назви документа випливає, що депутати пропонують парламенту звернутися до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентським асамблей ОБСЄ і НАТО, урядів і парламентів країн світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
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Топ коментарі
+8
Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления - Цензор.НЕТ 832
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25.05.2021 17:20
+7
Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления - Цензор.НЕТ 7446
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25.05.2021 17:26
+3
Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления - Цензор.НЕТ 3524....
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25.05.2021 17:31
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Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления - Цензор.НЕТ 832
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25.05.2021 17:20 Відповісти
Подмечено гениально!
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25.05.2021 17:33 Відповісти
Подивимось, як СН поведеться. Думаю, дурника включать.
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25.05.2021 17:23 Відповісти
Не факт.
Обратиться к международным организациям - это по сути снять с себя ответственность. А в этом плане СН всегда ЗА.
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25.05.2021 17:24 Відповісти
Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления - Цензор.НЕТ 7446
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25.05.2021 17:26 Відповісти
Нехай заключать угоду з Київською школою бізнесу(її Трускавецькою філією)
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25.05.2021 17:28 Відповісти
Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления - Цензор.НЕТ 3524....
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25.05.2021 17:31 Відповісти
Лучше экспорт закрыть. Или хотя бы отпаритетить с нашим.
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25.05.2021 17:32 Відповісти
Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления - Цензор.НЕТ 6713
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25.05.2021 17:35 Відповісти
Шевченко накажите за поездку к лукашу
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25.05.2021 17:39 Відповісти
а еще лучше объявить его постановлением рады земляным червяком и няехай потом отбрехивается
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25.05.2021 17:45 Відповісти
 
 