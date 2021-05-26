Окупанти від початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

Найманці РФ на Донбасі від початку доби двічі відкривали вогонь із мінометів і гранатометів. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру поблизу населеного пункту Новгородське.

А з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів вів обстріл у напрямку населеного пункту Водяне.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів немає.

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Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 6 гектарів території і передали на знищення 50 вибухонебезпечних предметів.