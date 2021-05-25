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Ректор КНУ ім. Шевченка Бугров закликав позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ректор КНУ ім. Шевченка Бугров закликав позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу

Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров звернувся до Вченої ради КНУ із закликом терміново розглянути на своєму засіданні питання про позбавлення Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, звання почесного доктора вишу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до кожного представника університетської спільноти КНУ! Друзі й колеги! Усі ви, напевно, як і я, глибоко вражені й стурбовані подіями, які відбуваються в Білорусі впродовж останніх місяців. Зокрема, - нещодавнім розбійним нападом на літак, який в Європі вже охрестили "актом піратства з боку білоруської влади" на чолі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого Університету! Саме тому я звертаюся до Вченої ради КНУ із закликом терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка почесного статусу на своєму засіданні!", - зазначив Бугров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Євросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, доки вона не стане демократичною. Крім того лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС.

 
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Топ коментарі
+25
Прекратите у преступников закупать электроэнергию и удобрения.
Это куда эффективнее убогой показухи.
Без придурковатого совкового титула, фашист лукашенко, как то проживет.
А вот без денег - сомневаюсь.
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25.05.2021 17:55
+8
А когда вы ему давали это звание Лука был белый и пушистый?
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25.05.2021 17:56
+5
Как условно независимому режиму, вполне возможно.
Если бы Европа ввела эмбарго на импорт нефтепродуктов из этого центральноевропейского Гондураса, тогда точно кирдык.
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25.05.2021 18:23
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25.05.2021 17:54 Відповісти
Прекратите у преступников закупать электроэнергию и удобрения.
Это куда эффективнее убогой показухи.
Без придурковатого совкового титула, фашист лукашенко, как то проживет.
А вот без денег - сомневаюсь.
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25.05.2021 17:55 Відповісти
Ну да,попрут накуй переговорную группу-что будем,без"Минска"делать? Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 2135
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25.05.2021 18:11 Відповісти
Минск это не центр вселенной.
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25.05.2021 18:17 Відповісти
Кроме весёлых и патриотических лозунгов, ещё есть и суровые реалии жизни. От бензина и дизеля тоже отказаться, ведь они сделаны в Беларуси и из российской нефти? А по электроэнергии и удобрениям опять помочь "голодающим" Ахметову и Фирташу, новые дворцы им оформить?.. Может быть не надо строить из себя самых демократичных и не бежать впереди Европы и Штатов с санкциями, которыми можно себе ножки прострелить, тем более в нынешнем экономсостоянии? Мы же не Германия, и даже не Польша Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 5640
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25.05.2021 18:11 Відповісти
Германия и Польша с парашкой не воюют!
Закупать электроэнергию в стране-союзнике агрессора, это самое дебильное, что можно предложить.
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25.05.2021 18:16 Відповісти
Польша, а тем более Германия имеют экономику в разы сильнее нашей и не летят сломя голову вводить все подряд санкции, а думают, чтобы им сильно не вредило. А по поводу покупок или непокупок, для головного пользователя важна ЦЕНА товара или услуги, а не лозунги. Небо почти закрыли над соседями, уже неплохо, часть потока пойдёт через Украину, а по всему остальному надо трезво принимать решения
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25.05.2021 18:22 Відповісти
Украина воюет с парашкой!
Не Польша и не Германия, а Украина, страна в которой мы живем.
И практически каждый день, солдаты ВСУ гибнут в результате обстрелов, которые устраивает парашка и ее шавки!

Или по твоему, война идет с "той стороной"?
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25.05.2021 18:26 Відповісти
В 3-рай и уже самый доступный : мы, блд, НЕ ВЫДЕРЖИМ экономически введение тотального запрета на торговлю с Рашей и Белорашей. Надеюсь так понятно? Завтра закончиться беларуский бензин из росснефти, послезавтра цены взлетят на ВСЁ в магазинах. Ну и кого мы победим, свой карман? Ректор КНУ ім. Шевченка Бугров закликав позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу - Цензор.НЕТ 6972
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25.05.2021 18:31 Відповісти
С такой идеологией, вероятность возвращения Донбаса = 0,0%
Вероятность возвращения Крыма = 0,0%
И самое главное то, что никто и никогда, не будет даже морально, поддерживать страну, которая заигрывает с врагом.
Но зато это вполне в духе тех, кто считает что "два братских народа рассорились, благодаря своим руководителям".
Но это конечно временно...
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25.05.2021 18:38 Відповісти
А кто-то у нас разве предложил реальный пошаговый план возвращения Донбасса и Крыма? Одни лозунги и хотелки. А за кого они будут голосовать, если возвратятся? А зачем им украинский язык, кто-то ответил внятно? А наша экономика на каком уровне позволяет воевать, без выноса всей социалки на мусорку? Наши руководящие кадры на какую войну способны, кроме информационных пуков? Часть пипла свалит на Рашу, часть в Европу и Америку, а останутся, те кто останутся и с ними жить, работать и голосовать Ректор КНУ ім. Шевченка Бугров закликав позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу - Цензор.НЕТ 2096
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25.05.2021 18:44 Відповісти
Если бы Израиль на протяжении своего существования, шел на компромиссы и договорняки с врагом, не было бы государства Израиль.

И если Украина будет и дальше сидеть на двух стульях, не будет никакой Украины.
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25.05.2021 18:51 Відповісти
Украина не Израиль, мы очень разные. Да и события последних дней, когда мы увидели еврейские погромы в еврейском государстве, какбе намекают нам, что там свои проблемы и вызовы на будущее и супер-армия региона совсем не гарантирует от ножа в спину от соседа-араба. На то война и гибридная, чтобы искать нестандартные ответы на серьёзные вопросы и при этом население-налогоплатильщики не разбежалось в поисках лучшей жизни и покоя
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25.05.2021 18:55 Відповісти
Не будет страны если крутить шашни с врагом.
Это аксиома.
Не вижу смысла продолжать диалог.
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25.05.2021 18:57 Відповісти
Варіант повноцінного нападу РФ розглядаєте ? У тому числі з територ. Бєларусії ...
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25.05.2021 18:40 Відповісти
Каким боком ректор к закупке электроэнергии.? Ректор КНУ ім. Шевченка Бугров закликав позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу - Цензор.НЕТ 2603
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25.05.2021 22:30 Відповісти
Это не вопрос к ректору.
Открытый вопрос, скажем так.
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25.05.2021 22:37 Відповісти
Опомнились? Не поздновато ли?
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25.05.2021 17:56 Відповісти
А когда вы ему давали это звание Лука был белый и пушистый?
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25.05.2021 17:56 Відповісти
Думаете мало такого г-на как шевченко или кива, которые готовы руки целовать белорусскому фашисту?
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25.05.2021 18:01 Відповісти
Этого ректора назначили меньше месяца назад.
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25.05.2021 22:31 Відповісти
В лице тех, кто ему давал - да.
Осталось узнать, кто давал
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26.05.2021 09:27 Відповісти
Всё. Кранты таракану Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 4822
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25.05.2021 17:57 Відповісти
Как условно независимому режиму, вполне возможно.
Если бы Европа ввела эмбарго на импорт нефтепродуктов из этого центральноевропейского Гондураса, тогда точно кирдык.
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25.05.2021 18:23 Відповісти
Вспомнили... что Лукашенко почетный доктор... И как своевременно...
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25.05.2021 18:00 Відповісти
Доктор Смерть
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25.05.2021 18:01 Відповісти
Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 9253
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25.05.2021 18:03 Відповісти
Не настолько все плохо у нацистов, как хотелось бы.
Но две трети маршрутов, пропадет безвозратно.
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25.05.2021 18:09 Відповісти
Воно ще и доктор куме?!
-Так.
Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 7104 Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 5836
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25.05.2021 18:04 Відповісти
А лучше лишить яиц - они ему танцевать мешают в последнее время на международной арене.
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25.05.2021 18:07 Відповісти
Думал он простой колхозник, а он докторскую степень имеет.
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25.05.2021 18:10 Відповісти
А кто из пост советских лидеров,не имеет? Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 3951
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25.05.2021 18:12 Відповісти
Фошизм какой то
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25.05.2021 18:14 Відповісти
Такая агрессивная реакция мира может подтолкнуть Беларусь войти в состав московии. Вопрос. Московия ведет себя намного хуже, почему на них реакция намного слабее.
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25.05.2021 18:17 Відповісти
И еще. Европа ведет себя в отношении к Беларуси очень негибко. Украина тоже садила самолет чтобы арестовать антимайдановца. Взяли его и сразу и отпустили. Дурдом.
И Европа никакой реакции. Кстати, самолет беларусских авиалиний.
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25.05.2021 18:25 Відповісти
Саджала як ? З повідомленням, що бомба ??
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25.05.2021 18:43 Відповісти
Санкції проти Лукашенка понеслись після виборів у Бєларусі. Це союзні країни, у них договори про об*єднання - процес був запущений давно.
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25.05.2021 18:45 Відповісти
Ось якраз давно і за цей час нічим не закінчився. Бо до сих пір цей процес був тільки імітацією зі сторони Лукашенко. Дивно, що наші коментатори не розуміють, що коли б Лукашенко сказав що йдемо в ЄС і НАТО, то вже давно б Біларусі як держави не існувало б. Том що в Біларусі багато совків і вони б потягнули в протилежну сторону.
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25.05.2021 19:00 Відповісти
До речі, що оці Бабарики, вони б були в перших рядах туди. В них оця опозиція хоче стати біларуськими коломойськими, медведчуками, ахметовими. І щоб дорватись до цього вони б розігрували протилежну Лукашенко карту. А значить московську. Все набагато складніше ніж думають наші диванні борці за біларуську демократію.
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25.05.2021 19:08 Відповісти
Перефразуйте - "демократія у Бєларусі".
А як, і хто там бореться за неї, це вже їх діло.
Вони ж союзний договір з РФ підписували і Лукашенка до влади приводили. Тут вже нічого не поробиш.
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25.05.2021 19:15 Відповісти
Дехто з наших диванниї бійців за біларуську демократію думає, що в Біларусі відбувається боротьба диктАтора з демократами. В дійсності йде боротьба між кланами номенклатури часів СССР. Лукашенко один клан, а "опозиція" це декілька інших кланів. Та "опозиція" не заслуговує того щоб замінити Лукашенка. Краще вже стабільність.
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25.05.2021 19:18 Відповісти
Ну, ну...зачем же так с плеча лихо рубать.
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25.05.2021 18:27 Відповісти
Они уже там ! И всю эту хрень путлер провернул ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ

Для полного поглощения
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25.05.2021 18:27 Відповісти
Пусть председателя совхоза уберут---а шкиву запишут. Вот студентам стёбу будет на годы!
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25.05.2021 18:47 Відповісти
...посмертно Ректор КНУ ім. Шевченка Бугров закликав позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу - Цензор.НЕТ 4634
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25.05.2021 19:07 Відповісти
Он ещё и доктор?! Каких же это наук? Тех же, что и Кива?
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25.05.2021 19:39 Відповісти
Какой, блин, из колхозника доктор?
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25.05.2021 19:40 Відповісти
Не совмем как Кива. Ему подойжет звание доктора политических наук. Он очень умело лавирует между востоком и западом. Хотя с Западом ему сложно. Запад очень не гибко понимает демократию. В государство которое населено совками нельзя насаждать демократию в их понимании. Они совсем не понимают, что в Беларуси борьба не между диктатурой и демократией, а между кланами бывшей номерклатуры СССР. И борются они только под разными лозунгами. Их "оппозиция" это люди которые хотят стать беларусскими коломойскими, медведчуками, ахметовыми. А клан Лукашенко имеет свою позицию. То что у нас происходит, легко связать с тем, что в Беларуси. У нас нет демократов и у них их нет.
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25.05.2021 20:00 Відповісти
А можна без закликів, просто позбавити лукашенка почесного звання за злочин перед народом Білорусі
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25.05.2021 20:00 Відповісти
"Это ...п- позор какой-то..."
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26.05.2021 08:26 Відповісти
І позвільняти тих мерзотників, які приймали рішення про присвоєння.
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26.05.2021 11:09 Відповісти
 
 