Ректор КНУ ім. Шевченка Бугров закликав позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу
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Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров звернувся до Вченої ради КНУ із закликом терміново розглянути на своєму засіданні питання про позбавлення Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, звання почесного доктора вишу.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до кожного представника університетської спільноти КНУ! Друзі й колеги! Усі ви, напевно, як і я, глибоко вражені й стурбовані подіями, які відбуваються в Білорусі впродовж останніх місяців. Зокрема, - нещодавнім розбійним нападом на літак, який в Європі вже охрестили "актом піратства з боку білоруської влади" на чолі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого Університету! Саме тому я звертаюся до Вченої ради КНУ із закликом терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка почесного статусу на своєму засіданні!", - зазначив Бугров.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Євросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, доки вона не стане демократичною. Крім того лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Это куда эффективнее убогой показухи.
Без придурковатого совкового титула, фашист лукашенко, как то проживет.
А вот без денег - сомневаюсь.
Закупать электроэнергию в стране-союзнике агрессора, это самое дебильное, что можно предложить.
Не Польша и не Германия, а Украина, страна в которой мы живем.
И практически каждый день, солдаты ВСУ гибнут в результате обстрелов, которые устраивает парашка и ее шавки!
Или по твоему, война идет с "той стороной"?
Вероятность возвращения Крыма = 0,0%
И самое главное то, что никто и никогда, не будет даже морально, поддерживать страну, которая заигрывает с врагом.
Но зато это вполне в духе тех, кто считает что "два братских народа рассорились, благодаря своим руководителям".
Но это конечно временно...
И если Украина будет и дальше сидеть на двух стульях, не будет никакой Украины.
Это аксиома.
Не вижу смысла продолжать диалог.
Открытый вопрос, скажем так.
Осталось узнать, кто давал
Если бы Европа ввела эмбарго на импорт нефтепродуктов из этого центральноевропейского Гондураса, тогда точно кирдык.
Но две трети маршрутов, пропадет безвозратно.
-Так.
И Европа никакой реакции. Кстати, самолет беларусских авиалиний.
А як, і хто там бореться за неї, це вже їх діло.
Вони ж союзний договір з РФ підписували і Лукашенка до влади приводили. Тут вже нічого не поробиш.
Для полного поглощения