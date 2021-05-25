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Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гармаш щодо слів Лаврова про

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров продемонстрував повну неадекватність, заявляючи, що Україна готує концтабори жителям Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш.

За його словами, Росія вже 7 років наполягає на тому, що вона не сторона конфлікту, що там воюють шахтарі і трактористи.

"Російське озброєння, зокрема "Буки", вони купують у місцевих воєнторгах, хоча там ходить рубль чомусь. Ми знаємо кількість російських військових там. Коли було загострення, чомусь Марія Захарова з російського МЗС робила попередження, що якщо Україна піде в НАТО, то на Донбасі почнеться ескалація конфлікту. В інтерв'ю Лаврова "Аргументам і фактам" він теж попереджає про те, що мілітаризація України не сприяє врегулюванню конфлікту", - додав Гармаш.

Читайте також: Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу"

Член ТКГ зазначив, що це все говорить про те, що Росія використовує Донбас як інструмент проти України.

"Лавров це навіть не приховує, каже, що Київ не хоче вирішувати проблему, тому що боїться, що якщо дасть особливий статус, то не зможе вести євроінтеграцію, вступ до НАТО. Чітко окреслено мету Росії в конфлікті, зрозуміло, чому вона його фінансує. Не можна говорити про міністра суміжної держави, що в нього не все в порядку з головою, але коли людина говорить про те, що Україна планує після отримання контролю над кордоном інтернувати населення регіону в концтабори, у мене виникає питання до російських психіатрів. Або людина абсолютно неадекватна, або вона просто наслухалася своєї ж пропаганди, щиро вірить і сама пропагує", - підкреслив Гармаш.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна планує після отримання контролю над російсько-українським кордоном на Донбасі провести "фільтрацію населення з інтернування всіх "неблагонадійних" в концентраційних таборах".
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Топ коментарі
+49
Почему вопрос только к психиатрам? А как же наркологи?
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25.05.2021 18:01
+24
Россия и психиатрия? Тут к месту старая добрая гифка В ней все Рашка
Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 4125
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25.05.2021 18:13
+24
Найди различия
Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 4063
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25.05.2021 18:23
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Почему вопрос только к психиатрам? А как же наркологи?
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25.05.2021 18:01 Відповісти
.....а у последних - без вопросов......
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25.05.2021 18:05 Відповісти
И к ветеринарам. По коням же ветеринары или таки зоотехники специализируются? Если зоотехники - тогда и к ним вопрос.
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25.05.2021 18:49 Відповісти
Патологоанатом лучше всех поставит диагноз этой старой лошади...
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25.05.2021 19:13 Відповісти
У нас тоже он возникает...
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25.05.2021 18:01 Відповісти
Такие концлагеря, как колония №2 в Покрове, Владимирской области?.. Наших любителей "русского мира" туда бы, протрезветь слегка
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25.05.2021 18:01 Відповісти
Зачем так далеко ходить, изоляция в Донецке ближе
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25.05.2021 18:20 Відповісти
Вата считает, что местные беспредельничуют, а в рф все по-честному.
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25.05.2021 18:26 Відповісти
считают, пока в изоляцию не попадут. Потом все знают, но оставшиеся зубы болят говорить..
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25.05.2021 19:57 Відповісти
Что вы хотите от жителей рф, если ними правят дебилы ?! С детства !
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25.05.2021 18:04 Відповісти
просто имбецилами правят дебилы ..
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25.05.2021 18:06 Відповісти
нами правит образец высокого интеллекта!
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25.05.2021 18:22 Відповісти
Это смотря с чем сравнивать. По сравнению с кацапами - да, высокого.
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25.05.2021 19:12 Відповісти
Ну что вы пристали к этому уставшему старому мерину? Ломка у него. Щас приземлится самолетик из Буэнос-Айреса, привезут деду аргентинской мука и все у него наладится. Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 6241
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25.05.2021 18:07 Відповісти
Вона, как деда на фото за головушку то диржится...
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25.05.2021 18:15 Відповісти
Це коняка про "Ізоляцію" в Донецьку?
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25.05.2021 18:08 Відповісти
А по мне - идея правильная, можно было бы и прислушаться.
Ну нет там больше " наших людей". Поэтому и перевоспитывать надо
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25.05.2021 18:08 Відповісти
До речі, Лошадь все правильно каже. Саме так Україна і має поступати з населеннм тамешнім. Цю заразу не можна випускати звідти, навіть після повернення контролю. Там вже підростає покоління людей, які взагалі не пам'ятають, як будти частиною України - вони виросли на брехні і кацапській пропаганді. Тільки роки перевиховання, фільтрація притомних та перевихованих і ізоляція або депортація безнадійних. Тільки так. І якщо Україна так не зробить, то це буде капець - по всій Україні розповзуться ці ублюдки. Так що, все правильно він каже.
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25.05.2021 18:08 Відповісти
без негромадянства ніякого перевиховання не буде.
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25.05.2021 18:19 Відповісти
+++ але мало хто це розуміє(
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25.05.2021 18:23 Відповісти
В 2014-15 годах еще этого не было, прошли годы - и пукины-лавровы наплодили-таки безголовых. поздно что-то делать. а Украина и не делает ничего....
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25.05.2021 18:24 Відповісти
А до моменту повернення - там буде ціле покоління, яке виросло на ненависті до всього українського. Вони розповзуться як таргани по всій Україні розносячи цю ідеологічну заразу.
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25.05.2021 18:30 Відповісти
Это предложение нужно проработать
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25.05.2021 18:13 Відповісти
Россия и психиатрия? Тут к месту старая добрая гифка В ней все Рашка
Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 4125
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25.05.2021 18:13 Відповісти
Найди различия
Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 4063
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25.05.2021 18:23 Відповісти
победобєсіє, це ще більш тяжка форма, перші просто життю раді
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25.05.2021 18:25 Відповісти
ну, так Гулаг ру - то ж соціяльний ліфт...
РИА Новости гарантують

Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 6448
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25.05.2021 19:53 Відповісти
Не концлагерь, а фильтрационный.
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25.05.2021 18:14 Відповісти
Еще в 2014 пропагандисты РФ пугали жителей оккупированного Славянска украинскими концлагерями. А по факту даже мэра-сепаратистку Штепу отпустили.
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25.05.2021 18:15 Відповісти
Ну да, разденут гуцулы всех донбасситов до трусиков и заставят дудеть в трембиту...
Ужасть какая...
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25.05.2021 18:20 Відповісти
трембіту будуть використовувати в іншому варіанті, хоча НІ, трембіту жалко!
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25.05.2021 18:27 Відповісти
Саблезубые гуцулы? Да эти могут фсё!
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25.05.2021 21:20 Відповісти
Одна из передач 2014г про украинские концлагеря, которые вот-вот достроят и пересажают жителей юго-востока: https://www.youtube.com/watch?v=yP2eYt9W-JU
Сейчас по второму кругу промывать мозги пошли
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25.05.2021 18:37 Відповісти
с 5й минуты
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25.05.2021 18:41 Відповісти
Не в адеквате находится вся рассея, а не только лавров - конякин ,
так как для них потеря Украины , - смерти подобна !
Сидят сами по уши в дерьме и нас туда пытаются затянуть !
Лавруша , да от@ битесь вы от Украины и живите без нас , потому что ккраинцы вас уже настолько ненавидят и презирают ,
что лучше держаться подальше друг от друга !
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25.05.2021 18:15 Відповісти
Лавров, та ти "слабак"!!! Ми тут уже готуємо транспорти в Антарктиду відправлять... Хотіли на Марс, однак, побоялися, що не вистачить на усіх місця... А хто не захоче - в крематорій... Або в стволи шахт - як "молодогвардійців"... Вже якщо брехать - так "с размахом"!!!
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25.05.2021 18:16 Відповісти
Он просто очень много курит!!!
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25.05.2021 18:17 Відповісти
Вы не видели, сколько он пьет...
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25.05.2021 18:21 Відповісти
Курит, понимая сколько пьет, и пьет, зная сколько курит.
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25.05.2021 18:29 Відповісти
Зачем нужны концлагеря на нашей земле? Сразу расстреливать!
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25.05.2021 18:19 Відповісти
Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 7122
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25.05.2021 18:24 Відповісти
Похож
Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 1815 Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 2429
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25.05.2021 18:26 Відповісти
Рога еще не появились, от такой бесовщины? - лавров.
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25.05.2021 18:30 Відповісти
Та походу режутся.Бач рукой щупает Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 181
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25.05.2021 18:37 Відповісти
руку только сменить-и один в один Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 9519
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25.05.2021 18:37 Відповісти
Та там походу и перхоть на пиджаке.Значит одни уже спилил Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 9148
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25.05.2021 18:41 Відповісти
для реальності фотку перевертают, віддзеркалюють.
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25.05.2021 18:39 Відповісти
Ну тут к психологу не обязательно.Если москали,кого то в чём нибудь начинают обвинять,то это значит,що они сами собираются это делать или уже сделали. Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 6621
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25.05.2021 18:25 Відповісти
"...Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина планирует после получения контроля над российско-украинской границей на Донбассе провести "фильтрацию населения с интернированием всех "неблагонадежных" в концентрационных лагерях..."

Гарна ідея! Я за!
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25.05.2021 18:26 Відповісти
шоб ми без дурних пропозицій кацапів робили?)
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25.05.2021 18:28 Відповісти
Читал где-то, что есть такой психологический феномен - если человек начинает врать и эмоционально окрашено повторяет ложь более ста раз, то в мозгу происходит замещение и он сам становится уверен, что это правда.
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25.05.2021 18:27 Відповісти
це науковий факт!
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25.05.2021 18:29 Відповісти
Министр иностранных дел России Сергей Лавров продемонстрировал полную неадекватность, заявляя, что Украина готовит концлагеря жителям Донбасса. Источник: https://censor.net/ru/n3267424

Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 1723
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25.05.2021 18:30 Відповісти
да что там строить? лугандон и так является огромным концлагерем для утырков , которые кричали приди-введи и вешали триколоры на свои дома. эдакое гетто или апартеид без денег без медицины без образования без веры и надежды в будущее!!! .... вообщем за что боролись... я о другом думаю - это скока ж бабла (за счет украинцев) надо будет ввалить Украине в этот чудесный край кормильцев, раскизженый и разрушеный, порезаный на метал и вывезеный в рашку!!! а сколько будет потом на этой территории фсбешных и грушных вредителей, диверсантов, шпионов, агитаторов и прочей рашистской нечисти??? и мучит меня один вопрос - а оно нам украинцы надо???
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25.05.2021 19:40 Відповісти
Ніхто не буде туди вкладати міліарди, може тільки воду з шахт відкачувати...За руйнування на Донбасі повинна заплатити Кремляндія.

А так це буде Припять номер 2.
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25.05.2021 22:50 Відповісти
не розумію твоєї логики! а на яух Україні тоді той розбитий та пограбований лугандон потрібен??? а радіоактивну воду з тіх шахт куди зливати? а шо нам однієї Припяті хіба не вистачає? шось ти якусь дурню прогнав?
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26.05.2021 10:10 Відповісти
Дурню ти гониш як що вважаєш що Луганськ і Донецьк це не територія України.
Рано чи пізно вони будут під контролем ЗСУ, і ще одне - з той території нормальні
люди вже повиїджали, виїдуть і сєпари у напряму Сибіру, бо Донбас від 2014 це
вже зубожілий регіон, і так буде надалі.
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26.05.2021 15:30 Відповісти
ну тогда так и говори - что Украине нужна сама территория а не куйловские посипаки проживающие там. говори чётко и не соромся!!! а то я только и слышу - ты шо там же наши люди-украинцы мы не можем их бросить и другую всякую словесную лабуду. я когда был в АТО (тогда это ещё называлось именно АТО и мы хоть как то воевали) то много разговаривал с местными даунами, мой высновок - ни яух они не украинцы!!! я бы всетаки сделал глубоку заморозку с закрытием всех кпвв и прекращеним всех сношений - пусть там повыздыхают со своим путлером!!! мне наших молодых пацанов гибнущих и становящихся калеками и инвалидами каждый день очень жаль!!!
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26.05.2021 17:01 Відповісти
Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 4242
Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 1042
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25.05.2021 18:31 Відповісти
Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 1717
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25.05.2021 18:54 Відповісти
К 2012 году в кацапии построено фашисткое государство. По всем 14 признакам.
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25.05.2021 23:16 Відповісти
ну, вообще то эти лагеря называются фильтрационными...но суть та же
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25.05.2021 19:19 Відповісти
может стена и ров с крокодилами ? и тогда луганда автоматически становится рашистским концлагерем. а баракенфюрер куйло кормит и поит своих узников....
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25.05.2021 19:29 Відповісти
Ветеринара бы ему хорошего.
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25.05.2021 19:54 Відповісти
дайте коню овса с мышьяком
Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 7936
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25.05.2021 20:42 Відповісти
Концлагерь для жителей Донбасса уже существует 7 лет , он называется у нас " ОРДЛО"
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25.05.2021 20:58 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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25.05.2021 21:07 Відповісти
калантарян іди у сраку
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25.05.2021 21:10 Відповісти
Але ідея хороша
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25.05.2021 21:22 Відповісти
Уставшая лошадь Після вистави: "Когда я уже здохну".
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25.05.2021 21:56 Відповісти
интересная мысль. Концлагеря для лугандонов это здорово и правильно.
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25.05.2021 23:26 Відповісти
 
 