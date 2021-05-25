Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров продемонстрував повну неадекватність, заявляючи, що Україна готує концтабори жителям Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш.

За його словами, Росія вже 7 років наполягає на тому, що вона не сторона конфлікту, що там воюють шахтарі і трактористи.

"Російське озброєння, зокрема "Буки", вони купують у місцевих воєнторгах, хоча там ходить рубль чомусь. Ми знаємо кількість російських військових там. Коли було загострення, чомусь Марія Захарова з російського МЗС робила попередження, що якщо Україна піде в НАТО, то на Донбасі почнеться ескалація конфлікту. В інтерв'ю Лаврова "Аргументам і фактам" він теж попереджає про те, що мілітаризація України не сприяє врегулюванню конфлікту", - додав Гармаш.

Читайте також: Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу"

Член ТКГ зазначив, що це все говорить про те, що Росія використовує Донбас як інструмент проти України.

"Лавров це навіть не приховує, каже, що Київ не хоче вирішувати проблему, тому що боїться, що якщо дасть особливий статус, то не зможе вести євроінтеграцію, вступ до НАТО. Чітко окреслено мету Росії в конфлікті, зрозуміло, чому вона його фінансує. Не можна говорити про міністра суміжної держави, що в нього не все в порядку з головою, але коли людина говорить про те, що Україна планує після отримання контролю над кордоном інтернувати населення регіону в концтабори, у мене виникає питання до російських психіатрів. Або людина абсолютно неадекватна, або вона просто наслухалася своєї ж пропаганди, щиро вірить і сама пропагує", - підкреслив Гармаш.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна планує після отримання контролю над російсько-українським кордоном на Донбасі провести "фільтрацію населення з інтернування всіх "неблагонадійних" в концентраційних таборах".