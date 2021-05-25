Бутусов: Прошу Офіс генпрокурора встановити, на яких підставах міліція в 2013 році захоплювала Цензор.НЕТ

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов просить Офіс генпрокурора встановити, хто саме причетний до захоплення офісу видання 9 грудня 2013 року, і долучити цю справу до процесу про злочини на Майдані.

Мова про це йшла на зустрічі в Офісі генпрокурора, на якій обговорювали порушення прав журналістів. Участь у зустрічі взяли представники ЄС, Ради Європи та неурядових організацій, повідомив Бутусов у фейсбуці. Була на зустрічі і генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Попрохав надати інформацію щодо незаконного захоплення офісу Цензор.НЕТ 9 грудня 2013 року силами міліції, встановити на підставі яких рішень діяли правоохоронці, хто саме причетний до цього бандитського наїзду. Важливо дізнатись обставини тієї справи та долучити її до процесу по Майдану як ще один доказ незаконних дій влади Януковича", - написав Бутусов.

Він також нагадав, що, які б не звучали промови про захист прав журналістів, за 21 рік жоден генеральний прокурор ні при одному з чотирьох президентів не зміг притягти ексглаву держави Леоніда Кучму до відповідальності за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

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"Також я сказав, що ганебно, коли Андрій Портнов, тісно пов'язаний з Офісом президента, відкрито погрожує журналістам та навіть прокурорам, і уникає при тому будь-якої відповідальності. Це ганебно для держави", - додав він.

Він зазначив, що представники Офісу генпрокурора на зустрічі скаржилися на недосконалість Кримінально-процесуального кодексу і на неможливість вплинути на дії окремих слідчих.

"Проте керівництво ГПУ обіцяє регулярно проводити заслуховування справ по порушенню прав журналістів та участі неурядових організацій у нашій галузі. Представником ГПУ по усіх справах, пов'язаних з порушенням прав журналістів визначений прокурор Олег Пелепюк", - додав Бутусов.