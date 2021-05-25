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Новини Політика України
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Бутусов: Прошу Офіс генпрокурора встановити, на яких підставах міліція в 2013 році захоплювала Цензор.НЕТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов: Прошу Офіс генпрокурора встановити, на яких підставах міліція в 2013 році захоплювала Цензор.НЕТ

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов просить Офіс генпрокурора встановити, хто саме причетний до захоплення офісу видання 9 грудня 2013 року, і долучити цю справу до процесу про злочини на Майдані.

Мова про це йшла на зустрічі в Офісі генпрокурора, на якій обговорювали порушення прав журналістів. Участь у зустрічі взяли представники ЄС, Ради Європи та неурядових організацій, повідомив Бутусов у фейсбуці. Була на зустрічі і генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Попрохав надати інформацію щодо незаконного захоплення офісу Цензор.НЕТ 9 грудня 2013 року силами міліції, встановити на підставі яких рішень діяли правоохоронці, хто саме причетний до цього бандитського наїзду. Важливо дізнатись обставини тієї справи та долучити її до процесу по Майдану як ще один доказ незаконних дій влади Януковича", - написав Бутусов.

Він також нагадав, що, які б не звучали промови про захист прав журналістів, за 21 рік жоден генеральний прокурор ні при одному з чотирьох президентів не зміг притягти ексглаву держави Леоніда Кучму до відповідальності за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

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"Також я сказав, що ганебно, коли Андрій Портнов, тісно пов'язаний з Офісом президента, відкрито погрожує журналістам та навіть прокурорам, і уникає при тому будь-якої відповідальності. Це ганебно для держави", - додав він.

Він зазначив, що представники Офісу генпрокурора на зустрічі скаржилися на недосконалість Кримінально-процесуального кодексу і на неможливість вплинути на дії окремих слідчих.

"Проте керівництво ГПУ обіцяє регулярно проводити заслуховування справ по порушенню прав журналістів та участі неурядових організацій у нашій галузі. Представником ГПУ по усіх справах, пов'язаних з порушенням прав журналістів визначений прокурор Олег Пелепюк", - додав Бутусов.
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Топ коментарі
+7
Йшов восьмий рік після події.
Чому питання виникло саме зараз?
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25.05.2021 18:42
+5
Именно сейчас и надо. Потому что зелёное стадо активно начало "расследовать преступления Майдана", имея в виду, конечно же, не власть тогдашнюю и ментов, а участников трёхмесячного протеста на Майдане.
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25.05.2021 18:21
+4
Нет, Юра, они теперь не будут ничего устанавливать, пока "платформу" не освоят. За бюджетные деньги, конечно...
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25.05.2021 18:17
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На основаниях взятых изменником янукевичем у кремля !
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25.05.2021 18:11 Відповісти
Питання Татарову-Смірнову із ОП.
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25.05.2021 18:37 Відповісти
А "Розетку " за шо ?
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25.05.2021 18:13 Відповісти
Именно сейчас и надо. Потому что зелёное стадо активно начало "расследовать преступления Майдана", имея в виду, конечно же, не власть тогдашнюю и ментов, а участников трёхмесячного протеста на Майдане.
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25.05.2021 18:21 Відповісти
Щаз,они текущим-заниматься,не хотят. Бутусов: Прошу Офис генпрокурора установить, на каких основаниях милиция в 2013 году захватывала Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 313
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25.05.2021 18:14 Відповісти
Экстремизм к власти вербальный. Критикой называется.
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25.05.2021 18:20 Відповісти
Нет, Юра, они теперь не будут ничего устанавливать, пока "платформу" не освоят. За бюджетные деньги, конечно...
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25.05.2021 18:17 Відповісти
напишіть падазрєваю парашенка- то відразу дбр набіжить Бутусов: Прошу Офис генпрокурора установить, на каких основаниях милиция в 2013 году захватывала Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7117
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25.05.2021 18:28 Відповісти
Йшов восьмий рік після події.
Чому питання виникло саме зараз?
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25.05.2021 18:42 Відповісти
Цікаве запитання ... до Горбатюка, якого постраждалі на Майдані зберігали на посаді керівника спецдепартаменту ГПУ, попри бажання Луценка його зняти...
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25.05.2021 18:57 Відповісти
Навряд чи на Кучму можна навішати заказ на вбивство Гонгадзе. Чи навіть заказ на "прижучення". Бо наступна ланка - Кравченко, екс-міністр МВС - покійник. Та й не потрібно було Кучмі це... Скоріш за все - там ексцес виконавця. Кравченко перестарався з інструктажем, а Пукач зі своєю бандою - з виконанням: в тісноті авто під час боротьби випустили кулю в голову Георгія...
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25.05.2021 18:55 Відповісти
а почему надо было семь лет ждать?хайп?
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25.05.2021 19:38 Відповісти
Цим розслідуванням вийдуть на купу незвільнених пропарашних антимайданівців, які спокійно собі продовжують працювати і гадити в прокурватурі і мусарні.
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26.05.2021 11:07 Відповісти
 
 