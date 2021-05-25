Будь-який крок від євроатлантичної інтеграції - це крок у бік ставання Білоруссю, - Шабунін

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін заявляє про необхідність контролю влади з боку суспільства в питаннях євроатлантичної інтеграції України.

Про це він пише на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Боляче дивитися на КГБше відео "признательных показаний" Протасевича. Прямо фізично боляче. Страшно навіть уявляти, як його до цього змушували. Ніколи не допустити такого в Україні. Ніколи, за будь-яку ціну. Не дати зварити себе на повільному вогні маленьких відкатів. Хворий Лукашенко свій режим теж не за один день збудував. Будь-який крок від євроатлантичної інтеграції - це крок у бік ставання Білоруссю", - пише Шабунін.

За його словами, потрібно "пінками заганяти будь-яку владу у Західний Світ".

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"За кожну провалену/заблоковану прозахідну реформу валити будь-яку владу аж до її електоральної смерті. Щоб для наступних наука була. Венедіктова відмазує Ахметова, Бахматюка і ко? Це перший крок в бік Білорусі, бо вона так само відмазуватиме катів режиму. Навіть оком не моргне. На Татарова подивіться.

Єрмак і Костін блокують очищення Вищої Ради Правосуддя? Це крок в бік Білорусі, бо контрольований суд потрібен лише диктаторам та корупціонерам. Останні, до речі, завжди тягнуть країну в авторитаризм. Зеленський ок з корупційним картелем на будівництві доріг та будує аналоги на інших "ринках" (харчування армії, наприклад)? Це теж нормальний крок в бік Білорусі. І не важливо чи усвідомлює це сам Зеленський. Ми і так дозволили цій владі забагато кроків не в той бік. Водичка в нашій каструлі відкатів стає все теплішою, якби-то нам не почати в ній зварюватися", - резюмував Шабунін.