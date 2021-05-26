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Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон

Принцип постійного посилення санкцій проти Росії у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не є ефективною політикою.

Про це заявив у вівторок президент Франції Еммануель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У тому, що стосується Росії, посилення санкцій у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не є ефективною політикою", - сказав Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС.

Він зазначив, що санкційна політика щодо РФ дійсно має межі, які перетнути неможливо. "Що ж далі? Збройний конфлікт? Розрив відносин", - поставив запитання президент Франції.

За словами Макрона, саме тому важливо, щоб глава європейської дипломатії Жозеп Боррель до червневого саміту ЄС підготував доповідь якраз про те, які варіанти політики стосовно Росії можливі.

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Президент Франції погодився з журналістом, який припустив, що можливості для нових санкцій проти РФ закінчуються.

Макрон зазначив, що схожа ситуація - із Білоруссю. Він назвав правильним рішення ЄС запроваджувати санкції проти Мінська, але закликав подумати і про те, як іще можна було б вирішувати проблеми.

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Топ коментарі
+45
Усиление санкций против России в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает, - Макрон - Цензор.НЕТ 6139
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25.05.2021 18:36
+37
да уж....кончилась европа и их ценности
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25.05.2021 18:30
+37
Ну почему же на исходе. отключение от SWIFT. нефтегазовое эмбарго - полный отказ Запада от приобретения газа и нефти у мокшанского мордора. полный запрет на вьезд граждан РФ в страны Запада. Запрет на продажу московии каких-либо современных технологий. арест триллиона, украиденного кремлевской ОПГ у собственного народа. Сворачивание бизнеса Западных стран в РФ....... Альо , Макрон! Еще примеры действий надо, или эти рассмотришь?
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25.05.2021 18:35
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Нравится нам или не нравится заявление Макрона, но он действует исключительно и только в интересах граждан Франции. А должен в интересах граждан Украины?
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26.05.2021 12:34 Відповісти
Он действует в интересах убийцы путина за взятки,лягушкоедам все пох,пока американцы защищают их от немцев.
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26.05.2021 12:49 Відповісти
Договорняки с Медведчуком и слив операции по вагнеровцам, это в чьих интересах? Европа после этого должна жертвовать рабочими местами своих граждан? Снимай уже розовые очки и смотри на жизнь реальным взглядом.
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26.05.2021 13:15 Відповісти
Какие рабместа,Европа кормит убийцу путина и его незаконную рейхимперию покупая у него ворованные у коренных народов севера нефть и газ,только благодаря потоку евроденег путинский гнилой режим и засрашкинская федерашка пока существуют.
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26.05.2021 13:19 Відповісти
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Пипец тебя штырит. А США - кровавые тираны, забравшие землю и все ресурсы у коренных индейцев?
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26.05.2021 13:52 Відповісти
Трындец... США выплачивает коренным жителям нехилые деньги За использование недр коренных народов. Посмотрите как шикарно живут коренные народы в США. и гляньте на чукчей каазлабада. та шо там глянуть, достаточно услышать...- Сами же кацапы, шобы подчеркнуть, что ты тупой утырок из нижней касты, говорят, мол, чукча(чурка) ты .баная. Великодержавненько так, по-коммунофашисто-шовинистически.
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26.05.2021 15:41 Відповісти
Франція... І чого такі заяви від її лідера мене не дивують?
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26.05.2021 12:34 Відповісти
В Галичині, в Гуцульщині споконвіків усе гидке, паскудне, підле завжди називали і називають "франца". І чого б то...
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26.05.2021 12:38 Відповісти
Беларусь - идеальный подопытный кролик для отключения от SWIFT.
Московия должна посмотреть как это работает.
Микрон нагоняет синдром выученной беспомощности.
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26.05.2021 13:32 Відповісти
Какие санкции,запрет парочке клоунов ездить в Европу и штаты,так у них у всех есть диппаспорта и медсправки для лечения,в эти лазейки они спокойно пролезают.
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26.05.2021 12:47 Відповісти
Лягушатники в своем репертуаре - готовы продаваться любому кто больше заплатит.
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26.05.2021 13:03 Відповісти
я можу підказати які санкції, відключення від свіфт, ембарго на нафту і газ. цтого буде досить, але ж сцикотно і грошики шкода розжирівшим за 70 рочків гейропейцям. Поки бімба у парижі біля цього вилупка не рване не ворухнеться
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26.05.2021 13:17 Відповісти
Ех, жаль, що світові лідери Цензор не читають. Ідіоти... Тут стільки знавців, як правильно вести політику...
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26.05.2021 23:14 Відповісти
якби вони були розумні то не було б війн, зеленського, путіна...

і я не казав шо вони тупі, вони сцикливі і алчні
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27.05.2021 10:38 Відповісти
А їх марсіани на Землю присилають? Чи, все-таки, вони є відображенням, фактично частиною, своїх мудрих нарідів, які їх вибрали?
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27.05.2021 20:46 Відповісти
саме так, "мудрих" нарідів
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28.05.2021 12:34 Відповісти
***********...
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26.05.2021 13:41 Відповісти
Европе ло Беларуси по большому счету ничего не нужно.
А вот Беларуси нужно проводить международные рассчёты.
Идеальный клиент на отключение от SWIFT.
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26.05.2021 13:53 Відповісти
Хто би сумнівався. Раз не працює, то треба відмінити і нові не вводити? А хтось казав, що у них слід літаки бойові купувати...
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26.05.2021 13:59 Відповісти
Якщо у Макрона щось не працює - це не значить, що і у всіх не працює.
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26.05.2021 14:07 Відповісти
Любить бабуляк считается болезнью. Как человек с больной психикой может руководить страной в Европе?
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26.05.2021 14:01 Відповісти
Вот Макрон г@внюк, одна надежда на Байдена Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон - Цензор.НЕТ 1156

Президент США Джо Байден объяснил свое решение не применять санкции к ключевой немецкой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также - нежеланием навредить отношениям США с Европой. Источник: https://biz.censor.net/n3267505
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26.05.2021 14:46 Відповісти
А что не так? Европа всегда была разменной монетой между поставками углеводородов из США или Сибири, еще со времен совка. Кто дешевле продает, у того Европа и покупает. Придет время "Х", США предложит подешевле... Так СССР в свое время и развалили... ЗЫ... предлагаю запасаться попкорном, мультики только начинаются, когда и нордстримы улетят за долги. Выше нос, таавариСЧ.
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26.05.2021 16:25 Відповісти


Ну да, ляпнуть что "не работает" - не выход. Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон - Цензор.НЕТ 9756
Действующих и жестких санкций еще и не было, благодаря Германии и Франции...озабоченные подстилки кремля Меркель и Макрона и ихних партий. Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон - Цензор.НЕТ 6007
Особенно Макрон выделялся путифилией.

Настоящие санкции были против совка ссср...после ввода войска в Афганистан.
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26.05.2021 15:18 Відповісти
Та шо там говорить о проститутках с улиц красных фонарей PUT INах с макаронами.
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26.05.2021 16:27 Відповісти
МАКАРОНА СКАЗАЛА ЩО ТРЕБА САНКЦІЇ ЗНЯТИ, І ЦЕ ПІСЛЯ ТОГО ЩО СВІФТ НЕ ВІДКЛЮЧАЛИ ЩЕ Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон - Цензор.НЕТ 666
Якась проститутська Макарона Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон - Цензор.НЕТ 2695
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26.05.2021 17:53 Відповісти
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