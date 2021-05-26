Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Принцип постійного посилення санкцій проти Росії у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не є ефективною політикою.
Про це заявив у вівторок президент Франції Еммануель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У тому, що стосується Росії, посилення санкцій у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не є ефективною політикою", - сказав Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС.
Він зазначив, що санкційна політика щодо РФ дійсно має межі, які перетнути неможливо. "Що ж далі? Збройний конфлікт? Розрив відносин", - поставив запитання президент Франції.
За словами Макрона, саме тому важливо, щоб глава європейської дипломатії Жозеп Боррель до червневого саміту ЄС підготував доповідь якраз про те, які варіанти політики стосовно Росії можливі.
Президент Франції погодився з журналістом, який припустив, що можливості для нових санкцій проти РФ закінчуються.
Макрон зазначив, що схожа ситуація - із Білоруссю. Він назвав правильним рішення ЄС запроваджувати санкції проти Мінська, але закликав подумати і про те, як іще можна було б вирішувати проблеми.
Будь ласка, зачекайте...
Московия должна посмотреть как это работает.
Микрон нагоняет синдром выученной беспомощности.
і я не казав шо вони тупі, вони сцикливі і алчні
А вот Беларуси нужно проводить международные рассчёты.
Идеальный клиент на отключение от SWIFT.
Президент США Джо Байден объяснил свое решение не применять санкции к ключевой немецкой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также - нежеланием навредить отношениям США с Европой. Источник: https://biz.censor.net/n3267505
Ну да, ляпнуть что "не работает" - не выход.
Действующих и жестких санкций еще и не было, благодаря Германии и Франции...озабоченные подстилки кремля Меркель и Макрона и ихних партий.
Особенно Макрон выделялся путифилией.
Настоящие санкции были против совка ссср...после ввода войска в Афганистан.
Якась проститутська Макарона