УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4901 відвідувач онлайн
Новини Політика України
8 990 126
Медведчук (1323) Порошенко (13233) Севастополь (467) Бігус (156)

Інформація "Бігус.Інфо" про обмін Севастопольського морського заводу на "трубопровід Медведчука" є брехнею, - ексдиректор Картошкін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Інформація

Колишній генеральний директор Севастопольського морського заводу назвав маніпуляцією і брехнею інформацію, опубліковану в програмі "Бігус.Інфо" про нібито обмін підприємства на "трубопровід Медведчука". Він повідомив, що на момент нападу Росії на український Крим працював генеральним директором заводу і бачив події зсередини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Головний і незаперечний факт, який розбиває всю замовну брехню - окупаційна влада Севастополя націоналізувала "Севморзавод" за непокору окупаційній владі за те, що власник відмовився зареєструвати підприємство за російськими законами. Головний завод, 12 його дочірніх підприємств, землю, майно, обладнання. Згодом уряд країни-агресора забрав завод у Севастополі в "державну власність", - говорить колишній директор підприємства.

Він послався на так звану "Постанову уряду Севастополя про деякі питання націоналізації майна" від 28 лютого 2015 року, яка свідчить про конфіскацію підприємства окупаційною владою півострова. "Поки інші громадяни України потихеньку перереєстрували свої заводи, квартири та іншу власність за російськими законами і платять податки в бюджет агресора, ми вирішили боротися", - зазначив Костянтин Картошкін.

За словами колишнього гендиректора, йому вдалося з ризиком для себе вивезти документи заводу, підприємство було перереєстровано в Києві і через українські суди відстоює свої майнові права. Зокрема, 16 травня 2016 р Шевченківський суд столиці прийняв рішення в заочному процесі, згідно з яким майновий комплекс підприємства в Криму належить українській юридичній особі публічному акціонерному товариству "Севастопольський морський завод", яке міститься в Києві.

Читайте також: Звідки взялася "труба Медведчука?" - нове розслідування Bihus.Info. ВIДЕО

Інформація Бігус.Інфо про обмін Севастопольського морського заводу на трубопровід Медведчука є брехнею, - ексдиректор Картошкін 01
Інформація Бігус.Інфо про обмін Севастопольського морського заводу на трубопровід Медведчука є брехнею, - ексдиректор Картошкін 02

"Ми твердо маємо намір притягнути Росію до міжнародно-правової відповідальності", - повідомив ексдиректор. "Твердження в програмі "Бігус Інфо" не тільки ганьблять гідність законного власника "Севморзаводу", а й менеджменту і зачіпають особисто мою гідність. Ми кинули виклик окупантам, а не домовлялися з ними. Вимагаю вибачень від авторів програми. В іншому випадку не виключаю, що особисто подам до суду, тому що правда на моєму боці, а не на боці брехунів, які зробили на чиєсь замовлення тенденційний матеріал, який нехтує елементарними журналістськими стандартами і правилами людської моралі", - зазначив колишній керівник "Севморзаводу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку

Ще у 2018 році уряд РФ зізнався, що вони "віджали" у Петра Порошенка завод в окупованому Криму. Окупаційна влада Севастополя в лютому 2015 ухвалила рішення про так звану "націоналізацію" Севастопольського морського заводу.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+51
Как и все предыдущие фейки Бигуса
показати весь коментар
25.05.2021 18:39
+40
хто би сумнівався, що бігус - це суцільний фейк
показати весь коментар
25.05.2021 18:40
+27
аНадо этого петушка давно привлечь за клевету. Да и бубочка - ослик неблагодарный. Бигус столько дерьма вылил на Пороха, а этого дрочилу так никуда и не пристроил. Другое дело Мустафа и Сирожа, стали членами. Точнее, членами они были всегда, а ЗЕбанько сделал их членами наблюдательных советов с месячной зарплатой больше 300 000 гр.
показати весь коментар
25.05.2021 18:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
не многовато ли "дел"? Особенно "самолет для Эпицентра". Может у вас и номер дела есть?)))
показати весь коментар
25.05.2021 23:22 Відповісти
Вот только лживого Бихуса посмотрело 400 тысяч зрителей.
А это опровержение = 5 тысяч.
Информация "Бигус.Инфо" об обмене Севастопольского морского завода на "трубопровод Медведчука" является ложью, - экс-директор Картошкин - Цензор.НЕТ 6099
показати весь коментар
25.05.2021 21:54 Відповісти
где опровержение? Директор может и не быть в курсе подковерных договоренностей владельца. Да и изобразить можно все что угодно. Даже патриотичность. Ну совсем как Порошенко. Со всеми своими обещаниями, которые оказались полным пшиком. Информация "Бигус.Инфо" об обмене Севастопольского морского завода на "трубопровод Медведчука" является ложью, - экс-директор Картошкин - Цензор.НЕТ 995

Ведь потому и не выбрали.

Или у кого-то вдрух память усохла?
показати весь коментар
25.05.2021 22:23 Відповісти
Память не усохла, это у зебилоидов усохла и у кремлядей ничего не сходится)
Ну шо, эпоха бедности прошла?)))
показати весь коментар
25.05.2021 22:45 Відповісти
Директор - ПРЯМОЙ СВИДЕТЕЛЬ!
Он там был, он в курсе, у него есть ДОКУМЕНТЫ.
А КТО ТВОЙ БИХУС?!!
Прокрутил какие-то неизвестные записи, где их взял - неизвестно, кто на них говорит - неизвестно (экспертизы нет), о ком говорит - неизвестно (имен нет).
ТОЛЬКО СОБСТВЕННЫЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ как "доказательства".
Пойди и ВНИМАТЕЛЬНО еще раз посмотри "кино" Бихуса - там же НЕТ ФАКТОВ.
Только ИЗМЫШЛЕНИЯ и ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ самого Бихуса!
показати весь коментар
25.05.2021 22:51 Відповісти
ты ,и тебе подобные,отдали воюющую страну ,с кризисной экономикой,95кварталу,и к являетесь или полными критинами ,или врагами нашей страны -так что память у нас не короткая и твои визги,что ты не выбрала ПАП,потому что он "брата убил",не проходят)
показати весь коментар
26.05.2021 08:55 Відповісти
Вы, и Вам подобные, можете, конечно, мне "потыкать" - если Вам/вам от этого станет легче. Но нет. Не станет. Потому что я не голосовала за Зе.

Так стало легче?

И - я, как раз, не настолько кретин, чтобы снова довериться патологическому лжецу "ПАПу".
А все остальное - это Ваши "визги" от бессилия вернуть этого лжеца.
показати весь коментар
26.05.2021 12:47 Відповісти
почему же западные лидеры до сих пор с удовольствием ручкаются с этим "лжецом"?) они тоже все любители быть в компании разных барыг и казнокрадов?) не плохо ли это для политической карьеры на западе?)
как сказал один американский сенатор-республиканец в 2019 "История запомнит Порошенко, как президента который спас Украины в 2014"
показати весь коментар
26.05.2021 14:29 Відповісти
400 тысяч ватанов с рашки. У них своей политики нет, они в украинскую политику рыла суют. Шарика тоже большиство только ватаны смотрят.
показати весь коментар
26.05.2021 01:37 Відповісти
Та Бігус у чому винуватий, як що про завод каже сам мертвечук ?

а що петя ради власною кишені не пропустить жодного шансу,
то і так було відомо.. війна чи не війна, а гроші треба заробляти..
копієчка до копієчки..
показати весь коментар
25.05.2021 22:30 Відповісти
А по теме есть, что сказать методичка?
показати весь коментар
25.05.2021 22:43 Відповісти
по-перше, сам мертвечук заявляє, що подібних розмов не було... Я розумію, що йому довіряти - себе не поважати. І все ж таки: де докази, що вказані плівки - справжгі? А скільки вже було фальші? І від Кадирова-Онищенка, і від Деркача, і від Бігуса (раніше)? Справжність - не підтвердиласья в жодному випадку і це, по-друге, головна обставина, чому бігусовим плівкам не слід довіряти!
показати весь коментар
26.05.2021 00:29 Відповісти
Ахахаха))))зесрань и мертвечуку уже слова додумывает,т к посадить не может?
показати весь коментар
26.05.2021 09:06 Відповісти
Почти наверняка он на бабло из рф работает.
показати весь коментар
26.05.2021 07:07 Відповісти
"Служба безпеки України, так само як і інші силові органи, раніше не доповідали керівництву України про запис розмов лідера Віктора Медведчука" - заявив в ефірі "Прямого" голова Верховної Ради України 2014 року, виконувач обов'язків президента України 2014 року, секретар Ради національної безпеки і оборони України 2014-2019 років Олександр Турчинов.
"Давайте говорити про самі плівки. Я недаремно звернув увагу, що жодна силова установа України не бере на себе правову відповідальність за ці плівки. Чому? Тому що коли б цей формат проводився в межах реальних розслідувань в межах правового поля України, то мали би бути відкриті кримінальні справи, мав би бути відповідний дозвіл суду, і це саме в той період коли була отримана ця інформація", - говорить Турчинов (інакше - записи незаконі; і за таке - кримінальна відповідальність підслуховувачаим - Ан.Мур).
"Сьогодні постає питання: чому, коли плівки датуються 2014, 2015, 2016 роками, не були відкриті кримінальні справи? Саме це і треба перевірити. Треба визначити, який "кріт" отримував цю інформацію: український, чи може це з російської подачі. Чому не були відкриті конкретні кримінальні справи, коли була отримана ця інформація", - зазначив Турчинов.
"Керівництво Служби безпеки ніколи не доповідало, що вони мають архіви розмов Медведчука. Більше того, журналісти, які тиражують цю інформацію, вони ж опираються не на рішення судів, не на заяви українських спецслужб, які зараз, на жаль, все більше і більше політизуються. Вони орієнтуються на темники, які їм присилають від цих же анонімів, які надають ці плівки. (Не виключено, що ці записи розмов Медведчука з з високопосадовцями РФ зробили російські спецслужби - Ан.Мур). І там дата - розмова відбулася, умовно кажучи, у 2015-му році. Уявімо, що це не 2015-й рік, а що ця розмова відбулася у 2020-му році. Зовсім інший контекст, зовсім інший "он" чи "головний" і так далі. Це більш логічно. Ця інформація могла бути отримана пізніше і вона стосується оцінки чинної влади і керівників, які теж не фігурують прізвищами. А що стосується "головного", то для Медведчука здається, що очевидно, завжди був і залишається Путін. Томі більш логічно розуміти хто для нього є реально "головним", - зауважив Турчинов.
показати весь коментар
26.05.2021 00:16 Відповісти
Журналізд Бігус - це ще одна бородата Бєніна повія.
показати весь коментар
26.05.2021 00:40 Відповісти
Тут самі боти. Є записи. порошенкові труба.
показати весь коментар
26.05.2021 04:17 Відповісти
Эти пленки годятся только для того что бы Бигус на них повесился в тюремной камере после приговора на 15 лет.
показати весь коментар
26.05.2021 07:13 Відповісти
Бігус запам'ятався, як розливач беніних смердячих фікалій по офісах і телеканалах. Все, що воно опублікувало - відверта брехня і проти однієї людини. На мій погляд - це огранізоване злочинне угрупування, яке створено Беніком для помсти Порошенко і його команді, за те, що вони відірвали губи і зуби Бенгі від державної сіськи. В цю групу входить і "95 квартал", які озвучували смердячими губами народною піснею на свої слова розправу над Гонтеревою, коли спалили її будинок. В цьому дійстві вимазали у ці фікалії хор "Верьовки" і постійно видумують "свинарчуків", "вбивство брата", "мародерів" та інше. Реакції державних органів немає, а тупий нарід сміється від їх замовної "творчості".
показати весь коментар
26.05.2021 08:42 Відповісти
Як і передбачав, в черговий раз Бігус "сів в калюжу". Тепер дорога тільки радником в ОПУ.
показати весь коментар
26.05.2021 10:43 Відповісти
схоже на те, що цей бігус є кагебешною консервою...багато брехні, що підриває Україну, та трішечки правди, яку і так всі знають... ну це,щоб не зовсім палитися... в ряди петуШаріїв та інших рашистських гнид поповнення...

Нехай збиоає манатки та до своїх родичів за поребрик, на паРашу...
показати весь коментар
26.05.2021 12:16 Відповісти
Хм... Один из бывших топ-менеджеров бизнес-империи Порошенко, член его БПП оправдывает шефа... Ну надо же! Какая неожиданность!)))
В сети занятные сведения ходят о деятеле.
показати весь коментар
26.05.2021 14:52 Відповісти
Какие же,зесрань?)а вот бигус сам признался,что он фейкометное проплаченое брехло,когда извинялся за свою ложь до выборов -так что обтекай,тебе не привыкать
показати весь коментар
26.05.2021 15:26 Відповісти
Бигус не был президентом моей страны. С него и взятки гладки. Так что обтекаю пока вместе с тобой после пятилетнего президентства Порошенко. Разница между нами лишь в том, что мне противно, а ты не чувствуешь смрада лицемерия и лжи.
Інформація "Бігус.Інфо" про обмін Севастопольського морського заводу на "трубопровід Медведчука" є брехнею, - ексдиректор Картошкін - Цензор.НЕТ 9028
)))))
показати весь коментар
26.05.2021 15:38 Відповісти
Нда,ожидаемо ,что никаких сведений от зесрани не дождешься,т к такое же тупое и лживое,как и зекретин)
показати весь коментар
26.05.2021 15:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 