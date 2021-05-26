Інформація "Бігус.Інфо" про обмін Севастопольського морського заводу на "трубопровід Медведчука" є брехнею, - ексдиректор Картошкін
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Колишній генеральний директор Севастопольського морського заводу назвав маніпуляцією і брехнею інформацію, опубліковану в програмі "Бігус.Інфо" про нібито обмін підприємства на "трубопровід Медведчука". Він повідомив, що на момент нападу Росії на український Крим працював генеральним директором заводу і бачив події зсередини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
"Головний і незаперечний факт, який розбиває всю замовну брехню - окупаційна влада Севастополя націоналізувала "Севморзавод" за непокору окупаційній владі за те, що власник відмовився зареєструвати підприємство за російськими законами. Головний завод, 12 його дочірніх підприємств, землю, майно, обладнання. Згодом уряд країни-агресора забрав завод у Севастополі в "державну власність", - говорить колишній директор підприємства.
Він послався на так звану "Постанову уряду Севастополя про деякі питання націоналізації майна" від 28 лютого 2015 року, яка свідчить про конфіскацію підприємства окупаційною владою півострова. "Поки інші громадяни України потихеньку перереєстрували свої заводи, квартири та іншу власність за російськими законами і платять податки в бюджет агресора, ми вирішили боротися", - зазначив Костянтин Картошкін.
За словами колишнього гендиректора, йому вдалося з ризиком для себе вивезти документи заводу, підприємство було перереєстровано в Києві і через українські суди відстоює свої майнові права. Зокрема, 16 травня 2016 р Шевченківський суд столиці прийняв рішення в заочному процесі, згідно з яким майновий комплекс підприємства в Криму належить українській юридичній особі публічному акціонерному товариству "Севастопольський морський завод", яке міститься в Києві.
"Ми твердо маємо намір притягнути Росію до міжнародно-правової відповідальності", - повідомив ексдиректор. "Твердження в програмі "Бігус Інфо" не тільки ганьблять гідність законного власника "Севморзаводу", а й менеджменту і зачіпають особисто мою гідність. Ми кинули виклик окупантам, а не домовлялися з ними. Вимагаю вибачень від авторів програми. В іншому випадку не виключаю, що особисто подам до суду, тому що правда на моєму боці, а не на боці брехунів, які зробили на чиєсь замовлення тенденційний матеріал, який нехтує елементарними журналістськими стандартами і правилами людської моралі", - зазначив колишній керівник "Севморзаводу".
Ще у 2018 році уряд РФ зізнався, що вони "віджали" у Петра Порошенка завод в окупованому Криму. Окупаційна влада Севастополя в лютому 2015 ухвалила рішення про так звану "націоналізацію" Севастопольського морського заводу.
Будь ласка, зачекайте...
А это опровержение = 5 тысяч.
Ведь потому и не выбрали.
Или у кого-то вдрух память усохла?
Ну шо, эпоха бедности прошла?)))
Он там был, он в курсе, у него есть ДОКУМЕНТЫ.
А КТО ТВОЙ БИХУС?!!
Прокрутил какие-то неизвестные записи, где их взял - неизвестно, кто на них говорит - неизвестно (экспертизы нет), о ком говорит - неизвестно (имен нет).
ТОЛЬКО СОБСТВЕННЫЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ как "доказательства".
Пойди и ВНИМАТЕЛЬНО еще раз посмотри "кино" Бихуса - там же НЕТ ФАКТОВ.
Только ИЗМЫШЛЕНИЯ и ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ самого Бихуса!
Так стало легче?
И - я, как раз, не настолько кретин, чтобы снова довериться патологическому лжецу "ПАПу".
А все остальное - это Ваши "визги" от бессилия вернуть этого лжеца.
как сказал один американский сенатор-республиканец в 2019 "История запомнит Порошенко, как президента который спас Украины в 2014"
а що петя ради власною кишені не пропустить жодного шансу,
то і так було відомо.. війна чи не війна, а гроші треба заробляти..
копієчка до копієчки..
"Давайте говорити про самі плівки. Я недаремно звернув увагу, що жодна силова установа України не бере на себе правову відповідальність за ці плівки. Чому? Тому що коли б цей формат проводився в межах реальних розслідувань в межах правового поля України, то мали би бути відкриті кримінальні справи, мав би бути відповідний дозвіл суду, і це саме в той період коли була отримана ця інформація", - говорить Турчинов (інакше - записи незаконі; і за таке - кримінальна відповідальність підслуховувачаим - Ан.Мур).
"Сьогодні постає питання: чому, коли плівки датуються 2014, 2015, 2016 роками, не були відкриті кримінальні справи? Саме це і треба перевірити. Треба визначити, який "кріт" отримував цю інформацію: український, чи може це з російської подачі. Чому не були відкриті конкретні кримінальні справи, коли була отримана ця інформація", - зазначив Турчинов.
"Керівництво Служби безпеки ніколи не доповідало, що вони мають архіви розмов Медведчука. Більше того, журналісти, які тиражують цю інформацію, вони ж опираються не на рішення судів, не на заяви українських спецслужб, які зараз, на жаль, все більше і більше політизуються. Вони орієнтуються на темники, які їм присилають від цих же анонімів, які надають ці плівки. (Не виключено, що ці записи розмов Медведчука з з високопосадовцями РФ зробили російські спецслужби - Ан.Мур). І там дата - розмова відбулася, умовно кажучи, у 2015-му році. Уявімо, що це не 2015-й рік, а що ця розмова відбулася у 2020-му році. Зовсім інший контекст, зовсім інший "он" чи "головний" і так далі. Це більш логічно. Ця інформація могла бути отримана пізніше і вона стосується оцінки чинної влади і керівників, які теж не фігурують прізвищами. А що стосується "головного", то для Медведчука здається, що очевидно, завжди був і залишається Путін. Томі більш логічно розуміти хто для нього є реально "головним", - зауважив Турчинов.
Нехай збиоає манатки та до своїх родичів за поребрик, на паРашу...
В сети занятные сведения ходят о деятеле.
)))))