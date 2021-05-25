Лукашенко заплатить "гірку ціну" за інцидент з літаком Ryanair. Те, що він зробив - за огидністю не переплюнути, - глава МЗС Німеччини Маас

Глава МЗС ФРН Гайко Маас назвав огидним вчинком примусову посадку літака Ryanair у Мінську, заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС і США не визнають законно обраним, заплатить "гірку ціну".

Про це Маас заявив журналістам у Берліні у вівторок, 25 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кожен диктатор, який грає з такими думками, має розуміти, що за це потрібно буде платити гірку ціну", - заявив Маас.

За його словами, дуже важливо, що ЄС відреагував "швидко та жорстко".

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"За огидністю те, що зробив Лукашенко, не переплюнути. Життя більше ніж 170 пасажирів було поставлено під загрозу, щоб затримати одного журналіста. Це потрійна атака - втручання у справи повітряного транспорту, атака на свободу слова і на європейських громадян на борту", - сказав німецький міністр.

Він додав, що "міжнародна спільнота цього не потерпить".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Євросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, доки вона не стане демократичною. Крім того лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС.