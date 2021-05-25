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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5969) Німеччина (4531) Лукашенко (2309) МЗС (3559) Гайко Маас (201) Протасевич Роман (296)

Лукашенко заплатить "гірку ціну" за інцидент з літаком Ryanair. Те, що він зробив - за огидністю не переплюнути, - глава МЗС Німеччини Маас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко заплатить

Глава МЗС ФРН Гайко Маас назвав огидним вчинком примусову посадку літака Ryanair у Мінську, заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС і США не визнають законно обраним, заплатить "гірку ціну".

Про це Маас заявив журналістам у Берліні у вівторок, 25 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кожен диктатор, який грає з такими думками, має розуміти, що за це потрібно буде платити гірку ціну", - заявив Маас.

За його словами, дуже важливо, що ЄС відреагував "швидко та жорстко".

Також читайте: Протасевич - перший журналіст в історії, якого перехопили винищувачем, - Биков

"За огидністю те, що зробив Лукашенко, не переплюнути. Життя більше ніж 170 пасажирів було поставлено під загрозу, щоб затримати одного журналіста. Це потрійна атака - втручання у справи повітряного транспорту, атака на свободу слова і на європейських громадян на борту", - сказав німецький міністр.

Він додав, що "міжнародна спільнота цього не потерпить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Євросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, доки вона не стане демократичною. Крім того лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС.
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Топ коментарі
+31
"взволнованы и обеспокоены.."
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25.05.2021 19:01
+30
Террористическая организация ХАМАС официально заявила, что белорусский режим пачкает их репутацию.
Лукашенко заплатит "горькую цену" за инцидент с самолетом Ryanair. То, что он сделал - по гнусности не переплюнуть, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 8760
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25.05.2021 19:07
+25
распад и неуважение

Страны, прекратившие полёты над Беларусью и закрывшие с ней авиасообщение.

Лукашенко заплатит "горькую цену" за инцидент с самолетом Ryanair. То, что он сделал - по гнусности не переплюнуть, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 5044
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25.05.2021 19:03
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Проглотите, погавкаете максимум!
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25.05.2021 20:42 Відповісти
"по гнусности не переплюнуть"
быстро они про МН-17 забыли...
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25.05.2021 20:48 Відповісти
Вот и я о том же подумала
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26.05.2021 13:06 Відповісти
после подобных угрожающих заявлений фрицев в адрес мацковского оккупанта ,Украина заплатила "горькую цену" почти в 15000 убитыми ,и рашистский оккупант Украины, получили"горькую цену" при содействии фрицев, на строительство газопровода ,который в случае его запуска ,позволит ему оккупировать Украину.
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25.05.2021 20:58 Відповісти
Многолетний опыт подсказывает: чем громче орут западные политики, тем меньше будет сделано в реальности.
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25.05.2021 21:08 Відповісти
Пока его поддерживают кацапы он себя прекрасно чувствует.
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25.05.2021 21:24 Відповісти
Это какую же "горькую цену"??? Опять запретят каким-то мелким чиновникам въезд на территорию ЕС? Выразят глубокое возмущение? Вызовут посла для вручения ноты протеста? Запретят экспорт собачего корма для шпица бульбенфюрера?
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26.05.2021 06:06 Відповісти
Диспетчера аэропорта и пилота МиГа внесут в санкционный список.И что то там про красную черту пробормочут
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26.05.2021 09:09 Відповісти
после оккупации части Молдовы, Грузии , Украины, звучит как-то смешно
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26.05.2021 08:07 Відповісти
не смешно - а никак, особенно после того, как россияне сбили МН17, где погибли граждане ЕС и не только.
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26.05.2021 12:20 Відповісти
\\по гнусночсти не переплюнуть? Та ладна. Действия Меркель и Германии по отношению к Украине, вот тут точно не переплюнуть.
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26.05.2021 08:26 Відповісти
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