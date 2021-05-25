Лукашенко заплатить "гірку ціну" за інцидент з літаком Ryanair. Те, що він зробив - за огидністю не переплюнути, - глава МЗС Німеччини Маас
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Глава МЗС ФРН Гайко Маас назвав огидним вчинком примусову посадку літака Ryanair у Мінську, заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС і США не визнають законно обраним, заплатить "гірку ціну".
Про це Маас заявив журналістам у Берліні у вівторок, 25 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Кожен диктатор, який грає з такими думками, має розуміти, що за це потрібно буде платити гірку ціну", - заявив Маас.
За його словами, дуже важливо, що ЄС відреагував "швидко та жорстко".
"За огидністю те, що зробив Лукашенко, не переплюнути. Життя більше ніж 170 пасажирів було поставлено під загрозу, щоб затримати одного журналіста. Це потрійна атака - втручання у справи повітряного транспорту, атака на свободу слова і на європейських громадян на борту", - сказав німецький міністр.
Він додав, що "міжнародна спільнота цього не потерпить".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Євросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, доки вона не стане демократичною. Крім того лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС.
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