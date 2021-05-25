УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5640 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Репресії в Білорусі
6 383 48
Білорусь (5969) журналістика (1615) репресії (1609)

Влада Білорусі утримує в заручниках чоловіка сестри журналістки Малиновської, вимагаючи, щоб вона повернулася в країну з України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Влада Білорусі утримує в заручниках чоловіка сестри журналістки Малиновської, вимагаючи, щоб вона повернулася в країну з України

Ведуча телеканалу "Белсат" Аріна Малиновська виїхала з Білорусі 3 дні тому після того, як до неї додому прийшли силовики. Невдовзі затримали чоловіка її сестри. Слідчий зателефонував журналістці і сказав, що, якщо вона не повернеться в країну, затримати також можуть її бабусю і дідуся.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Медуза".

Малиновська взяла інтерв'ю у колишніх білоруських правоохоронців, які відмовилися затримувати протестувальників у серпні минулого року і були звільнені зі служби. Після виходу програми декількох її співрозмовників заарештували. Увечері 21 травня прийшли додому до самої Аріни.

"До мене додому почали стукати, дзвонити. Я відразу зрозуміла, що це не просто сусіди, занадто напористі були стуки, сильні. Відключили електрику. Кричали: "Відкривай!". Двері я не відкрила, бо я не знала напевно, чи знають вони, що я там є, а виходити - собі дорожче. Пішли по сусідах. Після цього вночі я виїхала з країни. Зараз я перебуваю в Україні", - розповіла Малиновська.

Читайте також: Лукашенко підписав закон про заборону журналістам вести прямі трансляції з несанкціонованих акцій

Вчора журналістці подзвонив чоловік її сестри і розповів, що його затримали і помістили в ізолятор на Окрестіна.

"Так і так, мене затримали і кажуть, що, поки ти не приїдеш, я буду тут сидіти". Також вони направляються за бабусею і дідусем - це слідчий вже взяв трубку", - говорить Малиновська.

Зараз у журналістки немає зв'язку з бабусею і дідусем. Чоловік сестри дзвонив їй ще раз і говорив, що слідчі вимагають від нього сказати, коли Малиновська повернеться в країну.

"Як я зрозумів, мене не відпустять доти, доки ти щось виразне не скажеш з приводу приїзду", - сказав він. А коли Малиновська підкреслила, що не збирається повертатися в Білорусь, відповів: "Ну що тоді? Ну тоді, напевно, у мене до тебе питань немає".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
НКВД 21 века в действии
показати весь коментар
25.05.2021 19:22
+18
І чим режим Лукашенка відрізняється від ЕТА, "Червоних бригад", ХАМАС, Аль-Кайди чи Талібану?...
показати весь коментар
25.05.2021 19:26
+9
У меня как у искреннего порохобота и до глубины позвоночника "циничного бандеру" возник вопрос к любителям Зеленого говна.

- Чем руские свино-гондоны отличаются от белоруских свино-гондонов, а также любителей ***** и рускаво мира и сторонников ОПЗЖ вместе со скотом Мертвечуком Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 1636
показати весь коментар
25.05.2021 19:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НКВД 21 века в действии
показати весь коментар
25.05.2021 19:22 Відповісти
А ведь они никогда и не скрывали, что НКВД - их кумиры и духовные вдохновители. Тогда чего удивляться? Вы думали они шутят?
https://www.kp.by/daily/26646/3666835/
показати весь коментар
25.05.2021 21:04 Відповісти
Это называется просто - ВЗЯТЬ ЗАЛОЖНИКОВ! В Крыму тоже возле дет садов и школ кацапы терлись в 2014 - утверждали, что причинят вред детям служащих ВСУ.. и , конечно, это очень повлияло на общий расклад ситуации в Крыму.
показати весь коментар
25.05.2021 21:12 Відповісти
"Следователь позвонил журналистке и сказал, что, если она не вернется в страну, задержать также могут ее бабушку и дедушку" и ... расстрелять 100 заложников-односельчан

картофельное гестапо

Шендерович, что ли так Луку окрестил Влада Білорусі утримує в заручниках чоловіка сестри журналістки Малиновської, вимагаючи, щоб вона повернулася в країну з України - Цензор.НЕТ 5972
показати весь коментар
25.05.2021 21:57 Відповісти
да, именно так - картофельное гестапо.
Это реально заложники, и заложники у гос силовых структур. Какое это теперь государство - ???
показати весь коментар
25.05.2021 22:26 Відповісти
Хоч в такий спосіб можуть себе реалізувати кдбешніки-собаки, а так би ніхто й не знав,що в білорусів лишилось кгб
показати весь коментар
25.05.2021 19:24 Відповісти
воно нікуди й не зникало, як заморожена у мерзлоті гулагівська сибірка
РИА Новости одобряєт і рєкомєндуєт

Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 4845
показати весь коментар
25.05.2021 19:48 Відповісти
І чим режим Лукашенка відрізняється від ЕТА, "Червоних бригад", ХАМАС, Аль-Кайди чи Талібану?...
показати весь коментар
25.05.2021 19:26 Відповісти
Тем что он ненавидит страну и народ которыми управляет . и готов ради своей вонючей жопы сдать в росийское рабство Беларусь.
показати весь коментар
25.05.2021 19:34 Відповісти
А ти хочеш сказать, що перераховані мною терористичні організації ******* свій народ? Та те ж саме... І так само тримаються за владу... Щоб набивать власні кишені...
показати весь коментар
25.05.2021 19:36 Відповісти
Тем что захватил власть во всей стране. Указанным организациям этого сделать пока не удалось.
показати весь коментар
25.05.2021 19:47 Відповісти
Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 7142
показати весь коментар
25.05.2021 19:27 Відповісти
У меня как у искреннего порохобота и до глубины позвоночника "циничного бандеру" возник вопрос к любителям Зеленого говна.

- Чем руские свино-гондоны отличаются от белоруских свино-гондонов, а также любителей ***** и рускаво мира и сторонников ОПЗЖ вместе со скотом Мертвечуком Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 1636
показати весь коментар
25.05.2021 19:27 Відповісти
белоруских свино-гондонов нет . есть руские и лукашистские . беларусы умирают за свою свободу без помощи и поддержки .
показати весь коментар
25.05.2021 19:32 Відповісти
Bill Pecos - ну ты ведь понимаешь, что понятия т.к.зв. руский подразумевает в себе всю нечесть, подлость, рабство и поцелуй в жопу *****. Руские они такие
показати весь коментар
25.05.2021 19:35 Відповісти
Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 9869
показати весь коментар
25.05.2021 19:32 Відповісти


Chemodanov@chemodanov_di





А президент України не отримав.

Давид Даміано, соліст італійського гурту Maneskin, який здобув перемогу на Євробаченні-2021, отримав негативний результат тесту на вживання наркотиків.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NOS.

Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 517
показати весь коментар
25.05.2021 19:50 Відповісти
https://youtu.be/V-d-Bea_LrU

Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 4717
показати весь коментар
25.05.2021 19:52 Відповісти
Мервечук выдвиженец ПОПа как эффективный менеджер и летал он маскву как его представитель без таможенного и пограничного досмотра. Головой двинулся, что память отшибло?
показати весь коментар
25.05.2021 20:18 Відповісти
и при этом все прогрессивное мировое сообщество будет выражать озабоченность . безвольные бессильные трусливые шавки .
показати весь коментар
25.05.2021 19:30 Відповісти
очень большую озабоченность.
показати весь коментар
25.05.2021 19:38 Відповісти
Bill Pecos - а шо бульбаши кроме цветочков мусорам и митингов с шариками такого супер сделали, что б их поддерживала Европа ?
показати весь коментар
25.05.2021 19:41 Відповісти
Кадыров тоже так делает, даже сжигает дома врагов режима.
показати весь коментар
25.05.2021 19:33 Відповісти
Это называется обычный терроризм.
Лукашенко берёт людей в заложники и предъявляет требования, в обмен за освобождение заложников.
Так же он занимается международным терроризмом и пиратством, захватывая иностранные пассажирские самолёты.
Ну и сколько этого шизоидного террориста будет терпеть цивилизованный мир?
показати весь коментар
25.05.2021 19:34 Відповісти
Напівдурку Ківі така влада до вподоби...
показати весь коментар
25.05.2021 19:35 Відповісти
Євгену Шевченку теж. "Вот это государственность", казав він. "Да здравствует НКВД и ГУЛАГ", казав він.
показати весь коментар
25.05.2021 20:11 Відповісти
Просто ватаны любят получать хозяйским сапогом в рыло, они считают это признаком силы. Киву тоже надо попинать немного, нельзя ему отказывать в таком удовольствии.
показати весь коментар
25.05.2021 20:33 Відповісти
А це могло би бути і в нас, наприклад якщо чивокуня залишився президентом.
показати весь коментар
25.05.2021 19:35 Відповісти
вот что значит заглядывать в .... агрессору
показати весь коментар
25.05.2021 19:37 Відповісти
Вот не верю в это. Нет, ну я конечно понимаю что после того, что случилось с Протасевичем от Луки можно всего ожидать, но неужели после того, как к ней пришла полиция, она смогла уехать из страны?
показати весь коментар
25.05.2021 19:40 Відповісти
тогда много к кому приходили, много всего происходило. Просто не хватило штата на покрытие 100% всех и 24 часа. Так что - вполне возможно
показати весь коментар
25.05.2021 21:16 Відповісти
) "репка" по белопарашски. бабку за внучку, дедку за бабку. кошка и жучка затаились, как мышка )))
показати весь коментар
25.05.2021 19:43 Відповісти
Тут потрібна операція "Шок і тремтіння", силове повалення режиму і Тарган на шибениці.
Бо імпотентна стурбованість закінчиться обстрілами сусідів радіоактивними відходами Білоруської АЕС.
показати весь коментар
25.05.2021 19:48 Відповісти
Всё лучшее в традициях НКВД
показати весь коментар
25.05.2021 19:52 Відповісти
При НКВД было меньше издевательств, тараканище НКВД засунул в дупу..
показати весь коментар
25.05.2021 20:06 Відповісти
Ну, поки рано порівнювати.
Доречі, є інше порівняння. Від Протасевича
Влада Білорусі утримує в заручниках чоловіка сестри журналістки Малиновської, вимагаючи, щоб вона повернулася в країну з України - Цензор.НЕТ 4306
показати весь коментар
25.05.2021 20:50 Відповісти



МБХ медиа

@MBKhMedia


Опубликовано видео с Софией Сапегой. В нем она говорит, что администрирует телеграм-канал, публикующий данные белорусских силовиков

Видео
показати весь коментар
25.05.2021 20:40 Відповісти
А не начать ли заливку бетоном с малых территорий?
показати весь коментар
25.05.2021 21:13 Відповісти
Лука дзедун. Скоро луквейбины появятся в Беларуси. Хотя - они уже есть.
показати весь коментар
25.05.2021 22:38 Відповісти
Новый 37й.
показати весь коментар
25.05.2021 22:43 Відповісти
А зато в Білорусі дороги класні!
показати весь коментар
25.05.2021 22:56 Відповісти
Усатый таракан нарывается по полной программе.
Наверное, хочет сидеть в американской тюрьме с цветным телевизором и кондиционером.
показати весь коментар
25.05.2021 22:57 Відповісти
Нет просто с цветными...штатам пофиг кто ты был в Беларуси
показати весь коментар
26.05.2021 08:51 Відповісти
Слабо работает лысый таракан: мог бы расстрелять человек 100-200,
а он всего лишь бабушку и дедушку в заложники берёт.
показати весь коментар
26.05.2021 00:08 Відповісти
Скоро оболваненные, украинские читатели начнут верить тому, что Беларусы поедают себе подобных на завтрак, обед и ужин! 🤣🤣🤣 А этих мужа сестры, дедушку и бабушку съели еще вчера! 🤣🤣🤣
показати весь коментар
26.05.2021 08:38 Відповісти
 
 