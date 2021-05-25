Влада Білорусі утримує в заручниках чоловіка сестри журналістки Малиновської, вимагаючи, щоб вона повернулася в країну з України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Ведуча телеканалу "Белсат" Аріна Малиновська виїхала з Білорусі 3 дні тому після того, як до неї додому прийшли силовики. Невдовзі затримали чоловіка її сестри. Слідчий зателефонував журналістці і сказав, що, якщо вона не повернеться в країну, затримати також можуть її бабусю і дідуся.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Медуза".
Малиновська взяла інтерв'ю у колишніх білоруських правоохоронців, які відмовилися затримувати протестувальників у серпні минулого року і були звільнені зі служби. Після виходу програми декількох її співрозмовників заарештували. Увечері 21 травня прийшли додому до самої Аріни.
"До мене додому почали стукати, дзвонити. Я відразу зрозуміла, що це не просто сусіди, занадто напористі були стуки, сильні. Відключили електрику. Кричали: "Відкривай!". Двері я не відкрила, бо я не знала напевно, чи знають вони, що я там є, а виходити - собі дорожче. Пішли по сусідах. Після цього вночі я виїхала з країни. Зараз я перебуваю в Україні", - розповіла Малиновська.
Вчора журналістці подзвонив чоловік її сестри і розповів, що його затримали і помістили в ізолятор на Окрестіна.
"Так і так, мене затримали і кажуть, що, поки ти не приїдеш, я буду тут сидіти". Також вони направляються за бабусею і дідусем - це слідчий вже взяв трубку", - говорить Малиновська.
Зараз у журналістки немає зв'язку з бабусею і дідусем. Чоловік сестри дзвонив їй ще раз і говорив, що слідчі вимагають від нього сказати, коли Малиновська повернеться в країну.
"Як я зрозумів, мене не відпустять доти, доки ти щось виразне не скажеш з приводу приїзду", - сказав він. А коли Малиновська підкреслила, що не збирається повертатися в Білорусь, відповів: "Ну що тоді? Ну тоді, напевно, у мене до тебе питань немає".
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https://www.kp.by/daily/26646/3666835/
картофельное гестапо
Шендерович, что ли так Луку окрестил
Это реально заложники, и заложники у гос силовых структур. Какое это теперь государство - ???
РИА Новости одобряєт і рєкомєндуєт
- Чем руские свино-гондоны отличаются от белоруских свино-гондонов, а также любителей ***** и рускаво мира и сторонников ОПЗЖ вместе со скотом Мертвечуком
Chemodanov@chemodanov_di
А президент України не отримав.
Давид Даміано, соліст італійського гурту Maneskin, який здобув перемогу на Євробаченні-2021, отримав негативний результат тесту на вживання наркотиків.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NOS.
Лукашенко берёт людей в заложники и предъявляет требования, в обмен за освобождение заложников.
Так же он занимается международным терроризмом и пиратством, захватывая иностранные пассажирские самолёты.
Ну и сколько этого шизоидного террориста будет терпеть цивилизованный мир?
Бо імпотентна стурбованість закінчиться обстрілами сусідів радіоактивними відходами Білоруської АЕС.
Доречі, є інше порівняння. Від Протасевича
МБХ медиа
@MBKhMedia
Опубликовано видео с Софией Сапегой. В нем она говорит, что администрирует телеграм-канал, публикующий данные белорусских силовиков
Видео
Наверное, хочет сидеть в американской тюрьме с цветным телевизором и кондиционером.
а он всего лишь бабушку и дедушку в заложники берёт.