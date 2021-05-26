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Новини Політика України
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Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона

Журналіст проєкту "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач стверджує, що після пресконференції президента Володимира Зеленського охорона глави держави почала стеження за їхньою знімальною групою.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Після пресконференції президента Зеленського спостерігаю посилену увагу до нашої знімальної групи з боку охорони президента або простими словами стеження", - написав Ткач.

Журналіст припустив, що охорона президента отримала завдання контролювати місцезнаходження знімальної групи.

"Задача - контролювати наше місцезнаходження аби ми не зняли ще більше відповідей на питання: ким за два роки президентства став Зеленський - ворогом чи частиною олігархічної системи", - пояснив Ткач.

"Шановне УДО (Управління державної охорони. - Ред.), я сьогодні виглядаю ось так. Куртка синя. Кросівки білі. Не переплутайте. Машину ви знаєте. А керівник УДО на пресконференції президента в момент коли я ставив запитання його начальнику стосовно таємних зустрічей влади з олігархами виглядав ось так. Гарного вечора. Президент поїхав з ОП о 18:30", - додав Ткач.

Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона 01
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Топ коментарі
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Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 1671
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25.05.2021 19:40
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Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 1380
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25.05.2021 19:53
+58
Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 4199
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25.05.2021 19:36
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Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 4199
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25.05.2021 19:36 Відповісти
Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 9611
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25.05.2021 19:38 Відповісти
Тот что слева, будет им чай носить и за сигаретами бегать. А вечерами на рояле играть
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25.05.2021 19:42 Відповісти
іграть будуть його... головне вчасно скинути Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 908
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25.05.2021 20:59 Відповісти
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
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25.05.2021 22:04 Відповісти
пипеткой. Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 2965
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26.05.2021 19:31 Відповісти
трус, балбес и бульбатый ))
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25.05.2021 19:46 Відповісти
как не странно, то все они эгоцентричны, мстительны, обидчивы и не самокритичны
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25.05.2021 19:49 Відповісти
Не дивно. 😊 Мені, у всякому разі. Чому? Бо це є еталон їхніх виборців. Вибрали собі подібних.
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25.05.2021 19:53 Відповісти
+++
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26.05.2021 07:41 Відповісти
Добавлю. Все это присуще людям малого роста, как Куйлу и говнокомандующему. Ну а бульбофюрера жаба давит тем, что он как был колхозником, так и остался, и он отсутствие воспитания и элементарных знаний компенсирует своей колхозной "крутостью"
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26.05.2021 19:35 Відповісти
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 4591
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25.05.2021 20:44 Відповісти
а ось вночі таких там зустрінь - штани повні будуть. сімпатяги.
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25.05.2021 21:13 Відповісти
точно. Только хотела написать, что ЗЕк идет дорогой Лукашенко и Пуйла. ЗЕк нам враг. Ворог і зрадник КРАЇНИ,
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26.05.2021 02:07 Відповісти
зато без бариги! тож масти на хліб! ви ж так старалися, так старалися Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 4283
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25.05.2021 19:39 Відповісти
Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 1671
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25.05.2021 19:40 Відповісти
Злодій і зрадник соєвий та зрадник і злодій зелений
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25.05.2021 19:51 Відповісти
Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 1380
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25.05.2021 19:53 Відповісти
да ти сам чи сама шлюха порошенківська
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25.05.2021 22:56 Відповісти
Та засунь своего пороха себе в жопу и зеленского туда же.
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26.05.2021 09:22 Відповісти
Вы не сын Скабеевой?: "Где ваши доказательства!"
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26.05.2021 09:58 Відповісти
а син гомосексуаліст Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 301
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26.05.2021 10:28 Відповісти
Не виправдовуйся, ти не один. 😊Вас 73 відсотки.
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25.05.2021 19:56 Відповісти
мама мыла зели сраку
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25.05.2021 20:50 Відповісти
Є ще ось таке чудове порівняння:

Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 9100
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26.05.2021 03:00 Відповісти
Миша, это уже паранойя - то "негласные обыски", то "слежка" Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 2206
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25.05.2021 19:41 Відповісти
А ты-то кто такой? Главарь УДО?
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25.05.2021 19:41 Відповісти
Мелко, бери выше Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 186
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25.05.2021 19:44 Відповісти
🖕Вот здесь на пальце достаточно высоко?
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25.05.2021 19:49 Відповісти
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 9154
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25.05.2021 21:00 Відповісти
Меня твои сексуальные утехи пальцем не интересуют, продолжай сам себя удовлетворять!
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25.05.2021 21:56 Відповісти
Ты смехотворен и жалок.)
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25.05.2021 22:48 Відповісти
Не забываем,что бубочка клялся осчастливливать Украину один срок.))
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25.05.2021 19:41 Відповісти
Надежда умирает последней. Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 9460
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25.05.2021 21:07 Відповісти
Зато не порошенко. Правда, ткач?!
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25.05.2021 19:41 Відповісти
При нем он был агентом кремля.
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25.05.2021 20:07 Відповісти
Нехіло так працює, бідося... Війна, зубожіння населення, корупція на всьому що ворушиться в економіці, ціни просто піпец -чувак в 18.30 до хатинки державної. Втомились вони...
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25.05.2021 19:41 Відповісти
То воно запіздніло. Може взагалі не з'являтися декілька днів. У відпустку ломануть коли хо..(((
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25.05.2021 19:49 Відповісти
"После пресс-конференции президента Зеленского наблюдаю усиленное внимание к нашей съемочной группы со стороны охраны президента или, простыми словами, слежку", - написал Ткач. Источник: https://censor.net/ru/n3267448

Як потім виявилось, це була охорона екс-президента Порошенка, який слідкує за журналістом Ткачом.

"Задача - контролировать наше местонахождение, чтобы мы сняли еще больше ответов на вопрос: кем за два года президентства стал Зеленский - врагом или частью олигархической системы", - пояснил Ткач.
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25.05.2021 19:42 Відповісти
Пресс-конференция Зеленского с точки зрения психиатрии

Практически неуязвим человек, способный стоически, в течение трех часов подробнейшим образом... не отвечать ни на один поставленный вопрос. То, что президент говорил после прозвучавшего вопроса, не имело никакого значения. Значимые для общества темы, в частности, по вагнеровцам, так и не озвучили, но это тоже было не важно в рамках бесталанного спектакля под названием «Очередная пресс-конференция президента».

Реакции, мимика и ее соответствие произносимым словам, логический ряд и выбор лексики Зеленским уже давно не злит и даже не расстраивает, а лишь тревожит.

По сути того, о чем вещало первое лицо государства, говорить нечего, а вот что написано о пресс-конференции Зеленского в Оксфордском руководстве по психиатрии. Из уважения не к личности, но к институту, пропускаем слово «больной» и лишь иногда меняем слова «пациент» на «президент»:

При скачке идей мысли и речь быстро переходят от одной темы к другой, так что ни одна мысль не достигает завершения, прежде чем возникнет другая. Может оказаться полезным записать на магнитофон образец речи и прослушать его несколько раз» (с. 17, раздел «Формальные расстройства мышления»).
«Неопытные врачи часто ошибочно расценивают внезапное прекращение беседы как обрыв мыслей. Но ведь подобная остановка речевого потока может быть вызвана различными причинами: допустим (президента - Ред.) отвлекла какая-то другая мысль либо посторонний звук, или же у него возник кратковременный провал в течении мыслей, что вполне естественно для усталых или встревоженных людей» (с. 17). Возможно, Зеленскому страшно без Мендель.

«Персеверация - настойчивое неоправданное повторение одних и тех же мыслей… Правильно отвечая на первый из ряда задаваемых ему простых вопросов, при последующих вопросах воспроизводит тот же ответ, хотя уже явно невпопад».

«Разрыхление ассоциаций указывает на нарушение структуры мышления. Речь алогична, бессистемна и непоследовательна, причем ее невозможно упорядочить в ходе дальнейшей беседы. У производящего опрос создается впечатление, что чем больше он старается внести ясность в мысли пациента, тем меньше понимает последнего» (с. 18).

«Трудно составить верное мнение, основываясь на оценке (президентом - Ред.) реальности переживаний, так как он сам часто не имеет об этом четкого представления» (с. 15, раздел «Расстройства восприятия»).

Соскальзывание - («ход шахматного коня» или «схождение с рельсов»). Второе определение очевидно ближе к нашему случаю.
Соскальзывание подразумевает немотивированный переход от одной темы к другой - либо между предложениями, либо посередине начатой и резко обрываемой фразы - при отсутствии логической связи между темами и без признаков форм ассоциаций.

«Одно из следствий разрыхления ассоциаций, проявляющееся в речи пациента, а именно в том, что он как будто все время приближается к сути вопроса, но так никогда и не достигает ее, - иногда называют мимоговорением».

«Бред - это стойкое убеждение, возникшее на паталогической почве, не поддающееся воздействию разумных доводов или доказательств противного. Критерием бреда служит то, что он стойко держится на неадекватном основании, то есть это убеждение не представляет собой результата нормальных процессов логического мышления. Характерный признак бредовой идеи - ее устойчивость» (с. 19).

Справедливости ради нельзя не привести и содержащееся в пособии замечание о том, сколь важно установить, «не обусловлены ли убеждения пациента скорее культурными традициями, нежели бредом». Важнейшее замечание, особенно если под «культурными традициями» подразумевать нашу, с позволения сказать, «политическую культуру». В таких случаях советуют разрешить сомнения, подыскав соотечественника пациента, из беседы с которым станет ясно, «разделяют ли взгляды пациента другие выходцы из той же среды». Стало быть, для чистоты эксперимента посадить рядом стоило бы, например, Ермака.

Заодно проверить обоих на способность отделить субъективные переживания от реальности, отсутствие которой является тревожным симптомом, как и «аномалии поведения или психологического переживания, возникающие после периода нормального функционирования, причем момент их возникновения поддается распознаванию». Еще бы не поддавался - это же незабываемый день последних президентских выборов.

Можно еще рассмотреть аспекты замечательного понятия, описываемого как «нравственное безумие», но это, пожалуй, будет слишком долго, да и касается подавляющего большинства украинских политиков высшего эшелона и стремящихся туда.

Таким образом, следующую многочасовую пресс-конференцию президента Зеленского предлагаем начать с вопросов по существу:

Вы когда-нибудь чувствовали, что некоторые мысли не принадлежат собственно вам, а внедрены в ваше сознание извне?

Верите ли вы в то, что другие люди знают, о чем вы думаете, хотя вы не высказываете свои мысли вслух?

Оксфордское руководство по психиатрии (Майкл Гельдер, Деннис Гэт, Ричард Мейо, Киев, 1997 год
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25.05.2021 19:42 Відповісти
багато тексту і занадто складно, а реальна причина може бути значно простішою - остання доріжка коксу була на на 1 см довшою, ніж зазвичай..... легке передозування Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 516
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25.05.2021 19:50 Відповісти
або коротшою - теж варіянт Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 9673
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25.05.2021 23:00 Відповісти
Про шо Ви?! Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 2830 Воно ж , тобто зельцман, є ідійот клінічний. Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 884
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25.05.2021 21:04 Відповісти
Прочитав, тільки що, "злорадний" вислів кацапа, в коментарях у "Злого одесита", про те, що "киевляне вышли на первое место по покупке квартир в Москве...". Телепень не розуміє, що нас це тільки обрадує ... Адже це "пацюки", "голубі" та "зелені", відчули, що в Україні "пахне смаленим", і готують "запасні нори"...
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25.05.2021 19:42 Відповісти
Кацапа даже не беспокоит,что киевляне(какими бы они ни были) скупают его территорию. Хотя для набутилированного дагестанцами организма это в принципе не интересно).
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25.05.2021 19:47 Відповісти
Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 2271
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25.05.2021 19:54 Відповісти
ПОП жулик или актер? Зеленый - актер.
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25.05.2021 20:05 Відповісти
Зелений і шахрай і актор.
А про деяких людей в мене складається враження що вони знають лише двох президентів в історії України, перший з яких насцяв цим людям в суп, чи може навіть і в щі, а божу росу від другого вони п'ють як шампанське.
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25.05.2021 20:50 Відповісти
так шо косовороту придется учителям доплатить до 5 000
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25.05.2021 20:48 Відповісти
Такая "большая цаця", что за ними следят? А может нимб вырос от своей "значимости" и понесло? Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 8136 Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 5230
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25.05.2021 19:57 Відповісти
Радійте шо не закрили , це вам не Петя поганий
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25.05.2021 20:01 Відповісти
Ну так снимайте следящих и вылаживайте!
Что бы бубочка и баканов потом отмазки не лепили.
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25.05.2021 20:02 Відповісти
'Вылаживайте'? Это как?
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25.05.2021 20:27 Відповісти
Идите в школу....
Как то моветон с неучами общаться...
https://teenslang.su/id/17000
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25.05.2021 20:42 Відповісти
Такого слова нет- есть слово 'выкладывать' и есть 'лажать' . Вот здесь у вас второе. Вы налажали.
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25.05.2021 20:49 Відповісти
Я не на диктанте по русскому языку!
Вы спрашивали значение, я вам сбросил!
В школе бы вам дети объяснили значение, да и в интернете тоже!
Если вы не понимаете разговорную речь, то вам бесполезно объяснять что такое "материнка" "пк" "мышь" - этих слов тоже в словарях Даля нет!
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25.05.2021 22:04 Відповісти
Охрана преза должна быть профессиональной, и для этого ее надо постоянно натаскивать правильно брать след, шо Ткачу непонятно.
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25.05.2021 20:05 Відповісти
за біхусом не слідкують, не дойпуються.
Ткач, сідлецька, ви не на тих фейки варганите
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25.05.2021 20:05 Відповісти
Скорей всего ,то люди Рамзана Кадірова охотятся на Президента с помощью полезных идиотов.Поэтому охрана президента упреждает.
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25.05.2021 20:09 Відповісти
А Баканов за кадыровских этих чертей - знает? )))
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25.05.2021 21:25 Відповісти
пускай не говорит глупостей - у охраны есть своей работы выше крыши
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25.05.2021 20:22 Відповісти
Попытка стать "всемирно известным журналистом".На прессухе Зеленского от Схем прозвучал вопрос : "Как вы отметили свой день рождения?".Это шедевр журналистики.
Стпашным этот вопрос мог оказаться только для Югка Луценко,тому що он точно непомнит
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26.05.2021 08:49 Відповісти
Это называется- мания преследования
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25.05.2021 20:25 Відповісти
Бесспорно, кому, как не Вам в этом разбиратся)))
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25.05.2021 21:26 Відповісти
Неуловимый Дж0,неуловимый ,потому что никому не нужен.Попытка попиариться
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26.05.2021 08:45 Відповісти
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 8819.
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25.05.2021 20:33 Відповісти
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 5180.
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25.05.2021 20:38 Відповісти
Так воно ж ущербне й бидлувате- як Лукашенко! Поведінкова модель та ж!
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25.05.2021 20:42 Відповісти
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 5709
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25.05.2021 21:57 Відповісти
Берегите свои машины. Они любят их жечь.
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25.05.2021 22:32 Відповісти
..як наївний жлоб, я не давав дозволу тринькати мої податки, для хворих, малозабезпечених та свою майбутню копійчану пенсію, на забаганки кривороженої жлобихи Зелі Сцикухи.. шо за нах, зекоманда?..
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25.05.2021 22:38 Відповісти
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 8956
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25.05.2021 23:00 Відповісти
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 3522
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25.05.2021 23:02 Відповісти
про Порошенко забыли
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26.05.2021 10:22 Відповісти
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 9607
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25.05.2021 23:02 Відповісти
Чому журналіст плачеться? Візьми аркуш паперу і напиши "Я тобі не дорогенький".
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26.05.2021 10:02 Відповісти
Он был врагом и частью олигархической системы ещё задолго до "случайного президентства".
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26.05.2021 10:32 Відповісти
Президент уехал из ОП в 18:30", - добавил Ткач.Источник: https://censor.net/ru/n3267448

От жеж бедолага, полседьмого домой отправился, трУдится, аки пчела.
Золотой ты человек, Владимир Ссаныч, все о народе думаешь...
Отдохнуть тебе надо!
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26.05.2021 11:04 Відповісти
вот жеж туфта. репортёр саморекламщик.
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26.05.2021 19:37 Відповісти
 
 