Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Журналіст проєкту "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач стверджує, що після пресконференції президента Володимира Зеленського охорона глави держави почала стеження за їхньою знімальною групою.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Після пресконференції президента Зеленського спостерігаю посилену увагу до нашої знімальної групи з боку охорони президента або простими словами стеження", - написав Ткач.
Журналіст припустив, що охорона президента отримала завдання контролювати місцезнаходження знімальної групи.
"Задача - контролювати наше місцезнаходження аби ми не зняли ще більше відповідей на питання: ким за два роки президентства став Зеленський - ворогом чи частиною олігархічної системи", - пояснив Ткач.
"Шановне УДО (Управління державної охорони. - Ред.), я сьогодні виглядаю ось так. Куртка синя. Кросівки білі. Не переплутайте. Машину ви знаєте. А керівник УДО на пресконференції президента в момент коли я ставив запитання його начальнику стосовно таємних зустрічей влади з олігархами виглядав ось так. Гарного вечора. Президент поїхав з ОП о 18:30", - додав Ткач.
Будь ласка, зачекайте...
Як потім виявилось, це була охорона екс-президента Порошенка, який слідкує за журналістом Ткачом.
"Задача - контролировать наше местонахождение, чтобы мы сняли еще больше ответов на вопрос: кем за два года президентства стал Зеленский - врагом или частью олигархической системы", - пояснил Ткач.
Практически неуязвим человек, способный стоически, в течение трех часов подробнейшим образом... не отвечать ни на один поставленный вопрос. То, что президент говорил после прозвучавшего вопроса, не имело никакого значения. Значимые для общества темы, в частности, по вагнеровцам, так и не озвучили, но это тоже было не важно в рамках бесталанного спектакля под названием «Очередная пресс-конференция президента».
Реакции, мимика и ее соответствие произносимым словам, логический ряд и выбор лексики Зеленским уже давно не злит и даже не расстраивает, а лишь тревожит.
По сути того, о чем вещало первое лицо государства, говорить нечего, а вот что написано о пресс-конференции Зеленского в Оксфордском руководстве по психиатрии. Из уважения не к личности, но к институту, пропускаем слово «больной» и лишь иногда меняем слова «пациент» на «президент»:
При скачке идей мысли и речь быстро переходят от одной темы к другой, так что ни одна мысль не достигает завершения, прежде чем возникнет другая. Может оказаться полезным записать на магнитофон образец речи и прослушать его несколько раз» (с. 17, раздел «Формальные расстройства мышления»).
«Неопытные врачи часто ошибочно расценивают внезапное прекращение беседы как обрыв мыслей. Но ведь подобная остановка речевого потока может быть вызвана различными причинами: допустим (президента - Ред.) отвлекла какая-то другая мысль либо посторонний звук, или же у него возник кратковременный провал в течении мыслей, что вполне естественно для усталых или встревоженных людей» (с. 17). Возможно, Зеленскому страшно без Мендель.
«Персеверация - настойчивое неоправданное повторение одних и тех же мыслей… Правильно отвечая на первый из ряда задаваемых ему простых вопросов, при последующих вопросах воспроизводит тот же ответ, хотя уже явно невпопад».
«Разрыхление ассоциаций указывает на нарушение структуры мышления. Речь алогична, бессистемна и непоследовательна, причем ее невозможно упорядочить в ходе дальнейшей беседы. У производящего опрос создается впечатление, что чем больше он старается внести ясность в мысли пациента, тем меньше понимает последнего» (с. 18).
«Трудно составить верное мнение, основываясь на оценке (президентом - Ред.) реальности переживаний, так как он сам часто не имеет об этом четкого представления» (с. 15, раздел «Расстройства восприятия»).
Соскальзывание - («ход шахматного коня» или «схождение с рельсов»). Второе определение очевидно ближе к нашему случаю.
Соскальзывание подразумевает немотивированный переход от одной темы к другой - либо между предложениями, либо посередине начатой и резко обрываемой фразы - при отсутствии логической связи между темами и без признаков форм ассоциаций.
«Одно из следствий разрыхления ассоциаций, проявляющееся в речи пациента, а именно в том, что он как будто все время приближается к сути вопроса, но так никогда и не достигает ее, - иногда называют мимоговорением».
«Бред - это стойкое убеждение, возникшее на паталогической почве, не поддающееся воздействию разумных доводов или доказательств противного. Критерием бреда служит то, что он стойко держится на неадекватном основании, то есть это убеждение не представляет собой результата нормальных процессов логического мышления. Характерный признак бредовой идеи - ее устойчивость» (с. 19).
Справедливости ради нельзя не привести и содержащееся в пособии замечание о том, сколь важно установить, «не обусловлены ли убеждения пациента скорее культурными традициями, нежели бредом». Важнейшее замечание, особенно если под «культурными традициями» подразумевать нашу, с позволения сказать, «политическую культуру». В таких случаях советуют разрешить сомнения, подыскав соотечественника пациента, из беседы с которым станет ясно, «разделяют ли взгляды пациента другие выходцы из той же среды». Стало быть, для чистоты эксперимента посадить рядом стоило бы, например, Ермака.
Заодно проверить обоих на способность отделить субъективные переживания от реальности, отсутствие которой является тревожным симптомом, как и «аномалии поведения или психологического переживания, возникающие после периода нормального функционирования, причем момент их возникновения поддается распознаванию». Еще бы не поддавался - это же незабываемый день последних президентских выборов.
Можно еще рассмотреть аспекты замечательного понятия, описываемого как «нравственное безумие», но это, пожалуй, будет слишком долго, да и касается подавляющего большинства украинских политиков высшего эшелона и стремящихся туда.
Таким образом, следующую многочасовую пресс-конференцию президента Зеленского предлагаем начать с вопросов по существу:
Вы когда-нибудь чувствовали, что некоторые мысли не принадлежат собственно вам, а внедрены в ваше сознание извне?
Верите ли вы в то, что другие люди знают, о чем вы думаете, хотя вы не высказываете свои мысли вслух?
Оксфордское руководство по психиатрии (Майкл Гельдер, Деннис Гэт, Ричард Мейо, Киев, 1997 год
А про деяких людей в мене складається враження що вони знають лише двох президентів в історії України, перший з яких насцяв цим людям в суп, чи може навіть і в щі, а божу росу від другого вони п'ють як шампанське.
Что бы бубочка и баканов потом отмазки не лепили.
Как то моветон с неучами общаться...
https://teenslang.su/id/17000
Вы спрашивали значение, я вам сбросил!
В школе бы вам дети объяснили значение, да и в интернете тоже!
Если вы не понимаете разговорную речь, то вам бесполезно объяснять что такое "материнка" "пк" "мышь" - этих слов тоже в словарях Даля нет!
Ткач, сідлецька, ви не на тих фейки варганите
Стпашным этот вопрос мог оказаться только для Югка Луценко,тому що он точно непомнит
От жеж бедолага, полседьмого домой отправился, трУдится, аки пчела.
Золотой ты человек, Владимир Ссаныч, все о народе думаешь...
Отдохнуть тебе надо!