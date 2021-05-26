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Політрадники голів "нормандської четвірки" зустрінуться 26 травня, обговорять припинення вогню та обмін полоненими, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Політрадники голів

Зустріч політичних радників "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) по відеоконференції запланована на середу, 26 травня.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч політичних радників Нормандської четвірки запланована на завтра (26 травня. - Ред.). Тематика все та ж: припинення вогню, обмін полоненими, кластери", - сказав він.

Переговори відбудуться в режимі відеоконференції. Україну представлятиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Як повідомлялося, Єрмак на минулому тижні надіслав колегам по "нормандському формату" лист з проханням провести чергову зустріч політичних радників для якнайшвидшого врегулювання ситуації з припиненням вогню на Донбасі, а також з метою аналізу виконання підсумкового комюніке за підсумками Паризького саміту "нормандської четвірки" в грудні 2019 року. Він також запропонував провести зустріч в очному форматі.
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Политсоветники глав "нормандской четверки" встретятся 26 мая, обсудят прекращение огня и обмен пленными, - Арестович - Цензор.НЕТ 236
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25.05.2021 19:46 Відповісти
ну что это такое ...?
почему у Люськи такие неприлично красные губы, что на этом фото, что на фото вверху ?

что преЗЕдент, что спикера - одни 3,14дара и проститутки !!!! Політрадники голів "нормандської четвірки" зустрінуться 26 травня, обговорять припинення вогню і обмін полоненими, - Арестович - Цензор.НЕТ 808
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25.05.2021 21:51 Відповісти
Чего ж одни? Только в выделенном предложении перечислено минимум две...
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25.05.2021 21:54 Відповісти
"одни" для ритма предложения лягло

а так само собой - одни 3,14дара там ...... и больше никого Політрадники голів "нормандської четвірки" зустрінуться 26 травня, обговорять припинення вогню і обмін полоненими, - Арестович - Цензор.НЕТ 6897
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25.05.2021 22:31 Відповісти
нельзя договариваться с тем, кто пришел тебя убивать
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25.05.2021 19:47 Відповісти
Люська нарисовалась. Потратилась в "Эпицентре",что ли?
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25.05.2021 19:52 Відповісти
А бубочка говорит что у нас давно прекращение огня.....
Шо люся, значит твой шэф врет как дышит?
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25.05.2021 20:01 Відповісти
"политсоветник" д'єрмак, нда...
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25.05.2021 20:06 Відповісти
Цитата Арестовича - "Тематика все та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры", - сказал он."

Стопе - ты ж мычал, шо у нас - ПЕРЕМИРИЕ!!!!!!!! С чьей стороны , тогда, должно быть "прекращение огня"? И нахера, тогда , нашим славным ВСУ то перемирие, если вовремя оного еще требуется какое то "прекращение огня" с кацапской стороны?
Ты чей гражданин и друг?
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25.05.2021 21:31 Відповісти
 
 