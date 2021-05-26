Політрадники голів "нормандської четвірки" зустрінуться 26 травня, обговорять припинення вогню та обмін полоненими, - Арестович
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Зустріч політичних радників "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) по відеоконференції запланована на середу, 26 травня.
Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустріч політичних радників Нормандської четвірки запланована на завтра (26 травня. - Ред.). Тематика все та ж: припинення вогню, обмін полоненими, кластери", - сказав він.
Переговори відбудуться в режимі відеоконференції. Україну представлятиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Як повідомлялося, Єрмак на минулому тижні надіслав колегам по "нормандському формату" лист з проханням провести чергову зустріч політичних радників для якнайшвидшого врегулювання ситуації з припиненням вогню на Донбасі, а також з метою аналізу виконання підсумкового комюніке за підсумками Паризького саміту "нормандської четвірки" в грудні 2019 року. Він також запропонував провести зустріч в очному форматі.
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почему у Люськи такие неприлично красные губы, что на этом фото, что на фото вверху ?
что преЗЕдент, что спикера - одни 3,14дара и проститутки !!!!
а так само собой - одни 3,14дара там ...... и больше никого
Шо люся, значит твой шэф врет как дышит?
Стопе - ты ж мычал, шо у нас - ПЕРЕМИРИЕ!!!!!!!! С чьей стороны , тогда, должно быть "прекращение огня"? И нахера, тогда , нашим славным ВСУ то перемирие, если вовремя оного еще требуется какое то "прекращение огня" с кацапской стороны?
Ты чей гражданин и друг?