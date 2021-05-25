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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5969) Росія (47229) Протасевич Роман (296)

Протасевич - перший журналіст в історії, якого перехопили винищувачем, - Биков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Протасевич - перший журналіст в історії, якого перехопили винищувачем, - Биков

Росії слід приготуватися до "білоруського режиму диктатури". Російське керівництво готове перетинати всі червоні лінії, аби залишитися при владі.

Про це пише у фейсбуці російський літератор і публіцист Дмитро Биков, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Роман Протасевич став першим в історії журналістом, для захоплення якого в повітря підняли винищувач.

"Винищувач, випущений для перехоплення мирного цивільного рейсу в небі Європи, - це особливий випадок. Це геніальний хід Господа, бо Лукашенко отримає в майбутньому саме таку назву. Він винищувач Білорусі, що утримує в заручниках десять мільйонів осіб", - вважає Биков.

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Публіцист робить з історії із захопленням Протасевича 5 висновків, що стосуються долі Білорусі та Росії.

  1. диктатори смертельно бояться соцмереж і готові чинити розправу над активістами мережевого протесту за всяку ціну;
  2. Росія підтримуватиме будь-які дії будь-яких диктаторів проти народів, які їм дісталися;
  3. ніякий компроміс між Лукашенком і населенням Білорусі неможливий;
  4. Росії слід приготуватися до білоруського режиму диктатури;
  5. будь-які журналісти, політологи і пропагандисти в усьому світі, які схвалюють дії Лукашенка або відверто милуються ними, мають бути викреслені з будь-яких професійних співтовариств і бойкотовані.

"А говорити, що для порятунку Протасевича нічого не можна зробити - соромно. Не можна робити зовсім інші речі - наприклад літати над Білоруссю, торгувати з нею або пускати Лукашенка в гості, поки він перебуває при владі. Все можна зробити, якщо захотіти", - додав Биков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Євросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, доки вона не стане демократичною. Крім того лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС.

 

Протасевич - перший журналіст в історії, якого перехопили винищувачем, - Биков 01
Протасевич - перший журналіст в історії, якого перехопили винищувачем, - Биков 02
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Топ коментарі
+25
Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков - Цензор.НЕТ 2667
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25.05.2021 20:28
+24
Гуго Карлович ™@jon_tm

Похоже на то, что придурошная операция с самолётом принесла мимолётную радость только двум усатым дебилам: Лукашенко и Симоньян.
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25.05.2021 20:19
+8
Тем временем в Харькове суд отменил решение горсовета о представлении русского языка как регионального.
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25.05.2021 20:22
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Гуго Карлович ™@jon_tm

Похоже на то, что придурошная операция с самолётом принесла мимолётную радость только двум усатым дебилам: Лукашенко и Симоньян.
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25.05.2021 20:19 Відповісти
И одному лысому - Киве.
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25.05.2021 20:58 Відповісти
Жеке лысому. Сделает пародию.
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25.05.2021 22:33 Відповісти
не, киве радость приносит една рука, жомная яма и высока степинь дохтура неук
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25.05.2021 22:50 Відповісти
тут на эрэфии начинают вещать, что операция с самолетом срежесированна в ми-6. не удивлюсь если вскоре заявят, что байден оторвался от мочеиспускания в эрэфийских подъездах и лифтах и лично отдал приказ на вылет белорусского ястребка на перехват самолета с протасевичем
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25.05.2021 23:29 Відповісти
Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков

Почти, как первый космонавт. (та не, я не со зла) Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков - Цензор.НЕТ 8072 Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков - Цензор.НЕТ 8373
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25.05.2021 20:20 Відповісти
Тем временем в Харькове суд отменил решение горсовета о представлении русского языка как регионального.
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25.05.2021 20:22 Відповісти
чудово. зостався Миколаїв, там треба повторно процедуру проводити. дуже упороті депутати навибирались.
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25.05.2021 21:10 Відповісти
Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков - Цензор.НЕТ 2667
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25.05.2021 20:28 Відповісти
Пічаліще яке. Ц-ц-ц.
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25.05.2021 20:32 Відповісти
гы, улыбнуло. вроде еще как-то через танзанию можно. но лучше всего "нехер шастать"
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25.05.2021 20:38 Відповісти
Пора валить эту усатую шляпу , всё равно найдется какой нить беларус который выпустит ему обойму в плеш !
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25.05.2021 20:31 Відповісти
Если и выпустит, то кто-то из своих.

А розовым пони даже красно-белые носки носить запрещено.
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25.05.2021 21:43 Відповісти
новости из антальи Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков - Цензор.НЕТ 7210

Gheorghe Bandu


Ахха-хах...
Білоруси за обідом сидять ̶о̶б̶і̶с̶р̶ перелякані, обговорюють, як будуть летіти додому.
Зійшлися на думці, що все буде норм, але про всяк випадок висосали двійну дозу мерзенної турецької горілки...
про політику ані слова. Хомячки.
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25.05.2021 20:43 Відповісти
А ніяк. Тарган віддасть наказ - "все холопы, находящиеся за границей, с такого-то числа являются предателями родины и подлежат немедленному уничтожению при попытке вернуться. Также их семьи, друзья и собутыльники подлежат заключению в трудовые лагеря. Дети, пригодные по состоянию здоровья, направляются на фрагментацию в клиники трансплантологии".
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25.05.2021 20:52 Відповісти
Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков - Цензор.НЕТ 1081
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25.05.2021 20:55 Відповісти
И ведь так и будет. Бульбанфюрер на конкретной из мене сидит. Думаю что тоже подумывает о надежном бункере.
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25.05.2021 20:59 Відповісти
Ты даже всхрюкнуть не успеваешь😂🌷×××
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25.05.2021 20:59 Відповісти
земля ему пухом !

Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков - Цензор.НЕТ 882
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25.05.2021 20:55 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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25.05.2021 21:05 Відповісти
А шмаркля - первый придворный шут, ставший лидером нации и главнокомандующим. А также гарантом законности. Случай тем более уникальный по 2 причинам. 1. Во время войны. 2. Абсолютно по воле 3/4 активного населения. Такого не было никогда, нету нигде и не будет никогда и нигде. Мне стыдно уже 2 года, и судя по рейтингам шлюх нарида и их чётрика из табакерки - ещё долго будет стыдно.
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25.05.2021 22:55 Відповісти
Панєслась....
Тут шмарклі обговорюють? Чи ще про чоколяд побалакаємо ?
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26.05.2021 01:06 Відповісти
всё верно написал.
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25.05.2021 23:06 Відповісти
 
 