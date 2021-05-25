Протасевич - перший журналіст в історії, якого перехопили винищувачем, - Биков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росії слід приготуватися до "білоруського режиму диктатури". Російське керівництво готове перетинати всі червоні лінії, аби залишитися при владі.
Про це пише у фейсбуці російський літератор і публіцист Дмитро Биков, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що Роман Протасевич став першим в історії журналістом, для захоплення якого в повітря підняли винищувач.
"Винищувач, випущений для перехоплення мирного цивільного рейсу в небі Європи, - це особливий випадок. Це геніальний хід Господа, бо Лукашенко отримає в майбутньому саме таку назву. Він винищувач Білорусі, що утримує в заручниках десять мільйонів осіб", - вважає Биков.
Публіцист робить з історії із захопленням Протасевича 5 висновків, що стосуються долі Білорусі та Росії.
- диктатори смертельно бояться соцмереж і готові чинити розправу над активістами мережевого протесту за всяку ціну;
- Росія підтримуватиме будь-які дії будь-яких диктаторів проти народів, які їм дісталися;
- ніякий компроміс між Лукашенком і населенням Білорусі неможливий;
- Росії слід приготуватися до білоруського режиму диктатури;
- будь-які журналісти, політологи і пропагандисти в усьому світі, які схвалюють дії Лукашенка або відверто милуються ними, мають бути викреслені з будь-яких професійних співтовариств і бойкотовані.
"А говорити, що для порятунку Протасевича нічого не можна зробити - соромно. Не можна робити зовсім інші речі - наприклад літати над Білоруссю, торгувати з нею або пускати Лукашенка в гості, поки він перебуває при владі. Все можна зробити, якщо захотіти", - додав Биков.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Євросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, доки вона не стане демократичною. Крім того лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС.
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Похоже на то, что придурошная операция с самолётом принесла мимолётную радость только двум усатым дебилам: Лукашенко и Симоньян.
Почти, как первый космонавт. (та не, я не со зла)
А розовым пони даже красно-белые носки носить запрещено.
Gheorghe Bandu
Ахха-хах...
Білоруси за обідом сидять ̶о̶б̶і̶с̶р̶ перелякані, обговорюють, як будуть летіти додому.
Зійшлися на думці, що все буде норм, але про всяк випадок висосали двійну дозу мерзенної турецької горілки...
про політику ані слова. Хомячки.
рашизм=тероризм
Тут шмарклі обговорюють? Чи ще про чоколяд побалакаємо ?