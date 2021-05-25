Байден планує обговорити з Путіним Україну і Білорусь, - Білий дім
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Президент США Джо Байден розраховує обговорити на саміті з президентом Росії Володимиром Путіним проблеми, пов'язані з Україною, Білоруссю і тему стратегічної стабільності.
Про це повідомила у вівторок на брифінгу представниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми очікуємо, що вони приділять багато часу стратегічній стабільності", - сказала вона.
"Президент США також порушить тему України, підкресливши підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, він також планує обговорити Білорусь і передати нашу сильну стурбованість подіями там", - додала Псакі.
Раніше Білий дім і Кремль підтвердили, що перша офіційна зустріч Байдена і Путіна відбудеться в Женеві 16 червня цього року.
Будь ласка, зачекайте...
Если бы поступил приказ от ее лысого пользователя.
Что бы гарантированно и безвозвратно.
И боярам пару ящиков в подарок.
Для компании в аду.
І кінця не передбачається: про нього персонаж навіть не згадує, навпаки - збирається нормалізовувати стосунки.
І ще ж ведуться сектанти на цей дешевий агітпроп.
А іконку =великого українського святого козака байди= поставить можете, бо давно не було ?
Наведу висловлювання одноокого з 1812 року "Щоб врятувати Росію треба спалити Москву". Але історія не стоїть на місці і розвиток людства вимагає перефразування вислову Кутузова: "Щоб врятувати людство треба знищити московію"
Узгоджуватиме детальки з =кіллером=.
Та ділитиме сфери впливу.
missing...
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ну или в канадию - там тоже одни медведи люди...
и ето имренно по сути...
п.с. я розумію дипломатію й усіляке таке... і так воно й буде
(Ану прибери звідси свою статеву ганчірку і геть за поребрик, лапоть сизранський)
Поховали москаля
край дороги -
видно руки, видно ноги,
видно роги...
Хоча ми самі злили себе з 2014 року так ніхто і не збудував ******* армію... ні безпілотників ні авіації ні пво... тільки танків наробили і катерів бракон'єрів лякати...
плюс тотальна корупція повсюди....