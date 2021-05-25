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Байден планує обговорити з Путіним Україну і Білорусь, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Байден планує обговорити з Путіним Україну і Білорусь, - Білий дім

Президент США Джо Байден розраховує обговорити на саміті з президентом Росії Володимиром Путіним проблеми, пов'язані з Україною, Білоруссю і тему стратегічної стабільності.

Про це повідомила у вівторок на брифінгу представниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що вони приділять багато часу стратегічній стабільності", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про зустріч Путіна і Байдена: Питання стабільності та контролю над озброєннями будуть на порядку денному

"Президент США також порушить тему України, підкресливши підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, він також планує обговорити Білорусь і передати нашу сильну стурбованість подіями там", - додала Псакі.

Раніше Білий дім і Кремль підтвердили, що перша офіційна зустріч Байдена і Путіна відбудеться в Женеві 16 червня цього року.
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Топ коментарі
+12
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7602
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25.05.2021 20:56
+8
Пора выполнять обещания, Джо.Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6230
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25.05.2021 20:54
+7
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3872
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25.05.2021 20:52
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Туалетная бумага с усами бы и Байдена перехватила)))
Если бы поступил приказ от ее лысого пользователя.
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25.05.2021 20:46 Відповісти
Угости ***** "White Horse" с полонием.
Что бы гарантированно и безвозвратно.
И боярам пару ящиков в подарок.
Для компании в аду.
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25.05.2021 20:46 Відповісти
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1177
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25.05.2021 20:48 Відповісти
не надо обсуждать Украину, обсуждайте индейцев и бурятов! старое,трусливое и лживое пердило !!

Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5299
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25.05.2021 20:49 Відповісти
Це добре. А я планую випити чайку.
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25.05.2021 20:51 Відповісти
Пожалуй тоже выпью.
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25.05.2021 20:59 Відповісти
Зачем ты так к жителям Астрахани?😧
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25.05.2021 20:53 Відповісти
Вздрочнув вже на толіка? Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6939
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25.05.2021 20:55 Відповісти
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7602
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25.05.2021 20:56 Відповісти
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8980 Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6640
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25.05.2021 20:58 Відповісти
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 9381
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25.05.2021 21:00 Відповісти
ахахахаха Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 560
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25.05.2021 21:04 Відповісти
Ты с какая цель сосать мужчина гендерного петух, руссиан свине?
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25.05.2021 20:57 Відповісти
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3872
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25.05.2021 20:52 Відповісти
Пора выполнять обещания, Джо.Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6230
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25.05.2021 20:54 Відповісти
Ничтожество во главе мощной державы делает её немощной подстилкой для врагов.
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25.05.2021 21:05 Відповісти
Та вже як би п*ятий місяць президентства іде ...
І кінця не передбачається: про нього персонаж навіть не згадує, навпаки - збирається нормалізовувати стосунки.
І ще ж ведуться сектанти на цей дешевий агітпроп.
А іконку =великого українського святого козака байди= поставить можете, бо давно не було ?
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25.05.2021 21:06 Відповісти
у дедушки деменция, он уже не помнит
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25.05.2021 21:29 Відповісти
Розумна людина ніколи не зможе довести дурню те, що він дурень саме тому, що він дурень. Так і з путлєрком: воно впевнене, що країни, які були колись у складі СРСР та "варшавського договору" - то їхня "вотчина", "дійна корова", яку тільки вони мають право доїти.
Наведу висловлювання одноокого з 1812 року "Щоб врятувати Росію треба спалити Москву". Але історія не стоїть на місці і розвиток людства вимагає перефразування вислову Кутузова: "Щоб врятувати людство треба знищити московію"
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25.05.2021 21:01 Відповісти
Може Байден придушить того цапа...
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25.05.2021 21:02 Відповісти
Да сча! -Він звітується про виконану роботу!
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25.05.2021 21:06 Відповісти
Обсуждать не надо,******* напалмом тесловскими штуковинами ***** как раз в самый раз...
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25.05.2021 21:07 Відповісти
Як і писала вчора: нічого щодо Білорусі, бо ж боїться розгнівати х**ло і зірвати таку випрошену-вимолену зустріч.
Узгоджуватиме детальки з =кіллером=.
Та ділитиме сфери впливу.
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25.05.2021 21:07 Відповісти
а шо там на канадии? - без юльчонка и новостей нихт...

missing...
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25.05.2021 21:11 Відповісти
Я теж за нею сумую, така гумористка в ОПі сиділа.
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25.05.2021 21:18 Відповісти
Ну шо байдераст , накатишь водочки по поводу скорой встречи твоего вошдя с кацапским ханом ?
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25.05.2021 22:57 Відповісти
нет, конечно ************ брайтоновский-перефлагинутый...
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25.05.2021 23:05 Відповісти
не порядок , Джо так старался угодить , даже СП2 разрешил достроить , а ты вдруг трезвым останешься ,кацапик ? Неужели весь стекломой в АутоЗон закончился ? Загляни в СевенЕлевен .

..
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25.05.2021 23:10 Відповісти
а заделайся хреком режелизальник? - вас там в пиредере так все...
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25.05.2021 23:16 Відповісти
в Польшу поеду - вас там идиотов до зуя
ну или в канадию - там тоже одни медведи люди...
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25.05.2021 23:08 Відповісти
Тебя кацапа ни в Польшу ни в Канаду не пустят . Харю твою рязанскую никто там видеть не захочет.
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25.05.2021 23:11 Відповісти
Будет что-то продавать, или покупать.
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25.05.2021 21:15 Відповісти
Bla bla bla... за Украіну вони курва поговорять (!)а крім говорилок ні про що реально можеш нагнути кацапню ? О то ж бо...! Я знав що ти ще той пи@тун..
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25.05.2021 21:16 Відповісти
Говорить будут каждый о своей выгоде.
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25.05.2021 21:36 Відповісти
Та то сто відсотків ...голова в них не болить за Украіну
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25.05.2021 21:42 Відповісти
При Трампаксє такого не було! Рудий чубчик навіть не знав де ця Україна та Білорусь знаходяться. Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1746
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25.05.2021 21:22 Відповісти
он до сих пор не знает, гольфирует во Флориде, животик нагуливает - спортсмен бо!....
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25.05.2021 21:32 Відповісти
Тебе кацапу , Трамп в подьезде насрал ? Предпочитаешь слабоумного Байдена заполняющего страну нелегалами со всех мировых помоек , вводящего расовую теорию во всех учебных заведениях , бензин по $7 за галлон , целовашки обнимашки с путиным , китаем и достройку СП2 ?
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25.05.2021 23:01 Відповісти
Україна - не Кувейт, дядько Сем особо не зацікавлений
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25.05.2021 21:23 Відповісти
Украина сама за себя стоять не хочет - почему дядя Сем за нее ето должен делать?
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25.05.2021 21:54 Відповісти
Все правильно. Але чому дядько Сем за Кувейт впрягся?
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25.05.2021 22:21 Відповісти
долбодятлам с айди > 486000 - не отвечаю - не вижу смысла...
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25.05.2021 22:24 Відповісти
Не з'їжджай з теми. По суті питання можеш щось сказати?
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25.05.2021 22:38 Відповісти
можу - вон пошел!
и ето имренно по сути...
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25.05.2021 22:40 Відповісти
ти вже став справжнім поп-корном )
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25.05.2021 22:40 Відповісти
чи ти, кацапьонок, української не розумієш?
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25.05.2021 22:42 Відповісти
Ты кацапчик , быстро слился с темы , но служба обязывает сидеть на цензоре .
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25.05.2021 23:04 Відповісти
ну или хамасом? - ***** от *****а далеко не упадет.
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25.05.2021 23:18 Відповісти
Потому как дядя Байден деньги от Украины получал и не малые .Пусть хотябы их отработает , старый маразматик .
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25.05.2021 23:03 Відповісти
обсуждать слід саму паРАшку
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25.05.2021 21:53 Відповісти
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2209 Жаль что многие ведутся на эту уловку, подмену источника проблем и угроз: обсуждать Украину вместо расии.
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25.05.2021 22:08 Відповісти
ти мене знаєш, нонкорформісте (чи що ти там є): ти для мене - огидне створіння... але й оскільки кацапія залишається головним пдрасом в регіоні, то її й слід обговорювати...
п.с. я розумію дипломатію й усіляке таке... і так воно й буде Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3123
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25.05.2021 22:23 Відповісти
Опять заключат одностороннее соглашение.
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25.05.2021 21:58 Відповісти
мабуть мріє теж зазирнути в очіці *****?
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25.05.2021 22:11 Відповісти
але ось що цікаво, донбас і крим... що сталося із З/п і пенсіями?
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25.05.2021 22:31 Відповісти
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 4033
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25.05.2021 22:22 Відповісти
Лапоть ликовий! Парєбрік там Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1439
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25.05.2021 22:31 Відповісти
в акуєнному світі ти живеш))) чим накидаєшся, цапе?
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25.05.2021 22:29 Відповісти
Ты ordered для того, чтобы elimination собственные сексуальное ФРАГМЕНТ ТКАНИ away и эвакуация beyond преграда сношаться твой, кора-ботинок Город Испражнения.
(Ану прибери звідси свою статеву ганчірку і геть за поребрик, лапоть сизранський)
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25.05.2021 22:56 Відповісти
P S.: був кацап і нема кацапа.
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25.05.2021 22:57 Відповісти
Байден планує обговорити з Путіним Україну і Білорусь, - Білий дім - Цензор.НЕТ 2863

Поховали москаля
край дороги -
видно руки, видно ноги,
видно роги...
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26.05.2021 13:18 Відповісти
Джо будет извиняться за "убийцу" .
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25.05.2021 23:07 Відповісти
Байден після зливу компромату на його сина в англійскій пресі різко поміняв риторику про Х...ла печально але нас зливають потрохи...
Хоча ми самі злили себе з 2014 року так ніхто і не збудував ******* армію... ні безпілотників ні авіації ні пво... тільки танків наробили і катерів бракон'єрів лякати...
плюс тотальна корупція повсюди....
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25.05.2021 23:33 Відповісти
 
 