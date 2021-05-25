ЦВК оскаржила рішення Верховного Суду про скасування перемоги Вірастюка на 87 окрузі
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Центральна виборча комісія оскаржила рішення Верховного Суду щодо встановлення результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
"Комісія ... детально проаналізувала рішення Верховного Суду і подала апеляційну скаргу на це його рішення", - сказано в повідомленні.
У ЦВК нагадали, що 19 травня на виконання постанови Палати Верховного Суду від 1 травня ЦВК склала протокол про результати виборів народного депутата в окрузі №87. Однак 21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив дії ЦВК, протокол і окремі пункти постанови комісії.
Верховний Суд розглянув цей позов і 23 травня частково задовольнив його - скасував пункти 1-2 постанови і протокол ЦВК від 19 травня.
У ЦВК також заявляють, що зараз "немає однозначного юридичного алгоритму дій і правового механізму для вирішення ситуації на 87 окрузі, і в такому випадку встановлення результатів виборів у цьому окрузі є можливим лише на підставі та з урахуванням висновків суду".
Нагадаємо, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).
Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.
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22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії"Слуганароду" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.
Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.
Пізніше ЦВК знову визнав "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах в Раду на Прикарпатті. Однак Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом.
Будь ласка, зачекайте...
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До такой степень, что их беспредел пытается остановить судебная власть, которая является одним из главных твердынь коррупции...
Анекдот и драма одновременно.
Но это уже не судебная а исполнительная ветвь власти.
мощный потому шо!
трамповня именно такая же, - сбрешут и верят сами себе до захлеба...
І тоді це ЦВК стане на коліна перед д'єрмаком "ну, не смогла, я не шмогла..."