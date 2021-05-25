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ЦВК оскаржила рішення Верховного Суду про скасування перемоги Вірастюка на 87 окрузі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК оскаржила рішення Верховного Суду про скасування перемоги Вірастюка на 87 окрузі

Центральна виборча комісія оскаржила рішення Верховного Суду щодо встановлення результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Комісія ... детально проаналізувала рішення Верховного Суду і подала апеляційну скаргу на це його рішення", - сказано в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що 19 травня на виконання постанови Палати Верховного Суду від 1 травня ЦВК склала протокол про результати виборів народного депутата в окрузі №87. Однак 21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив дії ЦВК, протокол і окремі пункти постанови комісії.

Читайте також: Бутусов про ситуацію на 87-му окрузі: "Зеленський має припинити самодурство і погодитися на повторні вибори"

Верховний Суд розглянув цей позов і 23 травня частково задовольнив його - скасував пункти 1-2 постанови і протокол ЦВК від 19 травня.

У ЦВК також заявляють, що зараз "немає однозначного юридичного алгоритму дій і правового механізму для вирішення ситуації на 87 окрузі, і в такому випадку встановлення результатів виборів у цьому окрузі є можливим лише на підставі та з урахуванням висновків суду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська

Нагадаємо, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії"Слуганароду" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Пізніше ЦВК знову визнав "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах в Раду на Прикарпатті. Однак Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Вірастюка: "Упевнений, що він там на дільниці всіх розбив"

 
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Топ коментарі
+25
Уже и подталкивают, и подсаживают. Не пролазит толстый Вася. ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 515
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25.05.2021 21:59
+23
Доуправляли страной зеленые отщепенцы!
До такой степень, что их беспредел пытается остановить судебная власть, которая является одним из главных твердынь коррупции...
Анекдот и драма одновременно.
ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 5248
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25.05.2021 22:01
+15
ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 3812
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25.05.2021 22:01
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у мене одне питання: де СВОБОДА?
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25.05.2021 21:57 Відповісти
їм не заплачено, а безкоштовно у них рука не здригнеться
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25.05.2021 22:02 Відповісти
ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 6795

...
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25.05.2021 21:58 Відповісти
Не "якийсь", а зелений. Брудно-зелений.
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25.05.2021 22:28 Відповісти
Уже и подталкивают, и подсаживают. Не пролазит толстый Вася. ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 515
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25.05.2021 21:59 Відповісти
ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 3812
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25.05.2021 22:01 Відповісти
Доуправляли страной зеленые отщепенцы!
До такой степень, что их беспредел пытается остановить судебная власть, которая является одним из главных твердынь коррупции...
Анекдот и драма одновременно.
ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 5248
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25.05.2021 22:01 Відповісти
нет ее етой власти судебной - тут тока на 100% его прокуроршу посмостри и уже хочется на рыбалку - шо бы не видеть и не слышать всего зеленого срача..
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25.05.2021 22:07 Відповісти
Ну прокурорша, безусловно, та еще.
Но это уже не судебная а исполнительная ветвь власти.
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25.05.2021 22:12 Відповісти
В ЦИК собрались явно продажные твари.
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25.05.2021 22:01 Відповісти
бесконечное зеленое перетягивание - буба перетянет!
мощный потому шо!
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25.05.2021 22:04 Відповісти
думаю, що ситуативний союз бені і Пороха в конкретній проблемі виборів на цьому окрузі - виявиться потужнішим...
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25.05.2021 22:08 Відповісти
де вы тот союз увидели? - шось белькнуло?
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25.05.2021 22:11 Відповісти
та, якби бачив на власні очі - то й всім би показав... А так - лише здогадуюсь: мошна бені і моральний вплив Пороха на Верховний Суд...
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25.05.2021 22:15 Відповісти
сам придумал - сам поверил?
трамповня именно такая же, - сбрешут и верят сами себе до захлеба...
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25.05.2021 22:13 Відповісти
а я і не заперечую, що це лише гіпотеза. Але з підгрунтям...
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25.05.2021 22:16 Відповісти
от тут точно нужны врачики с уколами сильными...
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25.05.2021 22:21 Відповісти
и потому шо вы - беспомощь редкая...
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25.05.2021 22:33 Відповісти
чогось я думаю, що в цьому договорняку і ця. друга апеляція буде відхилена Верховним Судом.
І тоді це ЦВК стане на коліна перед д'єрмаком "ну, не смогла, я не шмогла..."
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25.05.2021 22:05 Відповісти
Тааим образом Зе говорит, что на решение Верховного Суда можно ложить, когда надо.
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25.05.2021 22:07 Відповісти
Ні, бреше ЦВК! В таких випадках потрібно провести перевибори! 😁 А от цього зелені і бояться.. О утакому випадку полетять обидва їхні протеже - і Вірастюк, і Шевченко. Пропали величезні ресурси, вкладені у ці вибори. 😊
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25.05.2021 22:08 Відповісти
Думаю знайдуть в верховному суді, якогоссь чауса і васю пропехнуть
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25.05.2021 22:15 Відповісти
Кто объяснит куда можно подать апелляцию на решение большой палаты верховного суда .чё то я в недоумении
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25.05.2021 22:15 Відповісти
Взагалі можна, але лише в ЄСПЛ, наскільки я розумію))))
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25.05.2021 22:16 Відповісти
Юридический сюр, обжаловать решение верховного суда, это где такое есть вообще?
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25.05.2021 22:16 Відповісти
Его уже и в фас, и в профиль. Все не проходит. Совет: перед тем, как его снова пытаться «протянуть», используйте мыло. А то и вазелин, должно помочь.
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25.05.2021 22:17 Відповісти
Не надо у зеленой власти искать логику. Квартал рулит. Пипл хавает. Тем временем на востоке орки на месте, мертвечук безнаказан, патриотов прессуют, зепрез по-прежнему смотрит в глазик тупина. Видите как красиво размыливается очевидный провал в массовой вакцинации НОРМАЛЬНЫМИ вакцинами нашего населения?
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25.05.2021 22:19 Відповісти
Есть ....есть у нас "СВЕРХНАДВЕРХОВНЫЙ" он же самый честный и справедливый ....его юрыст голобородько возглавляет.
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25.05.2021 22:21 Відповісти
Своих не бросаем. Как это знакомо при Овоще. И где он?
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25.05.2021 22:28 Відповісти
у Вирастюка маленькие уши... не за что взяться, чтоб втащить его в Раду...
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25.05.2021 22:36 Відповісти
Похтду там такая же проблема и с яйцами
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26.05.2021 06:31 Відповісти
це така гра в ЦИК. тягти кота за хвіст ,бо ляльковод Бубочка, дозволяє грати тільки по прямій ,крок в ліво ,крок вправо ...а ЦИК теж люди...))
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25.05.2021 22:38 Відповісти
Постановления ВС в качестве кассационной инстанции являются окончательными и не подлежат обжалованию. Данная норма содержится в статье 419 Гражданского процессуального кодекса Украины (ГПКУ) и других процессуальных кодексах. Но в статье 55 Конституции Украины закрепляется право граждан на обращение в международные судебные учреждения для защиты прав и свобод в тех случаях, когда национальные правозащитные средства исчерпаны.
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25.05.2021 22:46 Відповісти
Був Вірастюк поважним чоловіком , а тепер зелене посміховисько !!! ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 8511
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25.05.2021 22:46 Відповісти
Поважним? Василько? Чи ти слова перепутала - важким і тупим, може? Була гора м`язів, а тепер просто купа гімна...
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26.05.2021 08:50 Відповісти
как тока разговор зайдет за от власти? - оно будет брыкаться, и делать именно т,о шо делает лука... - нормального такого вы еврействуещего фашика нашли...
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25.05.2021 23:02 Відповісти
ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 7680Сейчас буду водку пить и много. А завтра не знаю ...наверное тоже буду ,если отменят решение.
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25.05.2021 23:14 Відповісти
Ха.. вот неучей Зелень понабирали !!! Идиоты !!! Верховный суд, и его решение - это последняя инстанция, ПОСЛЕДНЯЯ !!! и дальше можно обжаловать это решение только в Спортлото !!! ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 8223
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25.05.2021 23:29 Відповісти
Довбаний сором! Апеляція на рішення Верховного суду?! То, типу, в печерний чи солом`яний?
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26.05.2021 08:49 Відповісти
 
 