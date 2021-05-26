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Новини Політика України
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Байден (2325) Білорусь (5969) законопроєкт (1779) Зеленський (17456) Путін (21440) авіасполучення (599) Макрон Емманюель (1053) кнопкодавство (96) ЗСУ (5717) Протасевич Роман (296) Сапега (32)

Головні новини 25 травня: Зеленський хоче збільшити чисельність ЗСУ, від завтра між Україною і Білоруссю не літають літаки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 25 травня: Зеленський хоче збільшити чисельність ЗСУ, від завтра між Україною і Білоруссю не літають літаки

Зеленський пропонує збільшити чисельність ЗСУ, в Білорусі побили Протасевича, а його дівчину змусили на камеру зізнатися "у злочинах", Байден і Путін домовилися про зустріч - головні новини України та світу 25 травня.

Законопроєкти Зеленського про оборону

Президент України вніс до Ради законопроєкти "Про основи національного спротиву", і "Про чисельність Збройних Сил України". Він пропонує "затвердити чисельність Збройних сил України в кількості, яка не перевищує 261 000 осіб, зокрема 215 000 військовослужбовців". Згідно з чинним законодавством, у ЗСУ 250 000 осіб, зокрема 204 000 військовослужбовців.

Протасевича побили у в'язниці

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, заради затримання якого в повітря підняли винищувач і посадили цивільний борт. На відео Протасевич заявляє, що з ним все в порядку і що він співпрацює зі слідством. При цьому на обличчі журналіста видно сліди побиття (і на це звернуло увагу МЗС Польщі). Батько Протасевича припустив, що у журналіста зламаний ніс. А мати - розповіла про погрози і прослуховування через діяльність сина.

Тим часом пролукашенківський телеграм-канал опублікував відео, на якому дівчина Протасевича Софія Сапега зізнається, що нібито є редактором каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисті дані силовиків.

Сьогодні - останній день авіасполучення між Україною і Білоруссю

В 00:00 Україна припинить авіасполучення з Білоруссю, - повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. Українці, що опинилися в Білорусі, зможуть повернутися додому наземним транспортом. Мінськ через припинення авіасполучення направив Києву ноту протесту. У МЗС України відповіли, що політика Лукашенка стала небезпечною для всього світу.

Макрон не хоче більше санкцій проти Росії

"У тому, що стосується Росії, посилення санкцій у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не є ефективною політикою", - сказав Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС. Він сподівається, що глава європейської дипломатії Боррель підготує доповідь про те, які варіанти політики щодо Росії ще можливі.

Байден і Путін домовилися про зустріч

Президенти США і Росії планують зустрітися в Женеві 16 червня. На порядку денному переговорів – зокрема теми України і Білорусі, повідомили в Білому домі.

Справу депутата-кнопкодава вперше направлено до суду

Депутат "Довіри" Поляк може заплатити штраф у сумі від 51 000 грн до 85 000 дол за те, що в лютому тричі проголосував на підтримку поправок замість відсутнього колеги. Це перший випадок в історії України, коли справа про кнопкодавство дійшла до суду.

Замість "Ополченочки" в Севастополі ледь не показали фільм про героїв АТО

Фільм повинні були показати під час фестивалю "Золотий витязь", організованого окупантами. Але коли кіно запустили, виявилося, що його підмінили: замість стрічки, яка прославляє бойовиків терористичної організації "ЛНР", на екрані з'явився фільм про героїв АТО. Показ зупинили.
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Топ коментарі
+2
Разница между ложью Путина и Зеленского в том, что для Путина ложь - это инструмент, а для Зеленского - состояние.
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25.05.2021 22:21
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норм
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25.05.2021 22:09
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плюс
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25.05.2021 22:11
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25.05.2021 22:09 Відповісти
плюс
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25.05.2021 22:11 Відповісти
Разница между ложью Путина и Зеленского в том, что для Путина ложь - это инструмент, а для Зеленского - состояние.
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25.05.2021 22:21 Відповісти
Классная была бы новость - БЕЗ ВИЗ В УКРАИНУ ПОСТ СОВОК НЕ ПУСКАТЬ .
А то всякой шушеры заезжает немеряно
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25.05.2021 22:23 Відповісти
Интересно когда кремлёвский Фюрер пойдёт в наступление в обеих направлениях до 22 июня или после и какую сторону примут Слуги народа? всё как то не понятно и туманно Главные новости 25 мая: Зеленский хочет увеличить численность ВСУ, с завтрашнего дня между Украиной и Беларусью не летают самолеты - Цензор.НЕТ 2218
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25.05.2021 22:23 Відповісти
це таємниця лише для тебе одного
кремлядський фюрер нікуди вже не піде ніколи
партія Слуга Народа українська партія і приймає сторону України
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25.05.2021 22:29 Відповісти
Поживемо побачимо
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25.05.2021 22:30 Відповісти
я українець
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25.05.2021 22:37 Відповісти
По ДУХУ не заметно, вы очень осторожный "украинец", такие водились на юго востоке Украины, когда гетмана Мазепу сдавали московскому Царю Петру 1.
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25.05.2021 23:08 Відповісти
що ти можеш знати про ДУХ?
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25.05.2021 23:12 Відповісти
Просто представители буферного юго востока Украины, завели эту партию во власть, а как может вести себя человек в буферной зоне в годы войны и постоянно в напряжении ,что завтра через его дом может проехать российский танк? Им проще пограничный столб подвинуть в глубь Украины, чтобы их не задело.
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25.05.2021 22:34 Відповісти
не дивись канал Прямий, дуже шкідливо для мозку
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25.05.2021 22:39 Відповісти
Це партія брехунів.За керування якої стало гірше у всіх напрямках.
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25.05.2021 23:58 Відповісти
Слуги приймуть сторону "пора валіть"
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26.05.2021 10:18 Відповісти
А бабло де для утримання такої армії?
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25.05.2021 22:37 Відповісти
фабрику Рашен націоналізують і продадуть
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25.05.2021 22:44 Відповісти
все забрать и поделитьГоловні новини 25 травня: Зеленський хоче збільшити чисельність ЗСУ, від завтра між Україною і Білоруссю не літають літаки - Цензор.НЕТ 7627
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25.05.2021 22:46 Відповісти
Отнять і подєліть. Вже було.
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25.05.2021 22:47 Відповісти
відсутність почуття гумору майже на 100% означає відсутність розуму взагалі
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25.05.2021 22:51 Відповісти
Краще 95 квартал продати)))
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25.05.2021 22:49 Відповісти
Астанавіть вайну не вдалося, тому Янелох вирішив збільшити численність ВСУ.
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25.05.2021 22:56 Відповісти
Дубилет старший оказался гражданином Израиля. Что ж за беда с этими патриотами-банкирами. Что не банкир-патриот, то обязательно гражданин Израиля.не уверен, что там с мировыми банками, но я ничего не имею против евреев. А вот против некоторых банкиров с дивным гражданством, которые всем нам стоили 5 млрд долларов, очень даже имею
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26.05.2021 00:33 Відповісти
Наполеон сказал -для войны нужны три вещи деньги ,деньги 'и деньги- Одного хотения мало нужны возможности. Где тероборона где Кирпонос. А так все это видосики и плагиат в стиле сивочелого.
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26.05.2021 04:51 Відповісти
Це переростання якості у кількість. Збільшують не Збройні Сили (людей, які експлуатують, обслуговують і застосовують танки, ЗРК, літаки......), а збільшують територіальну оборону (людей, які не мають ні пунктів дислокації, ні техніки, а згідно нового Закону Зе - можуть бути озброєні мисливською зброєю). При цьому під ці 11 тисяч бюджет ніхто не збільшує. Як результат це призведе до скорочення реальних військовослужбовців ЗСУ, для того, щоб була можливість виплачувати грошове забезпечення бійцям територіальної оборони, переважна більшість яких буде з числа військових пенсіонерів, які мають військові навички, але не мають вже ні здоров"я, ні можливості нормально влаштуватися в цивільному житті.
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26.05.2021 05:56 Відповісти
 
 