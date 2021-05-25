Троє чеченців оскаржують у суді внесення їх до санкційного списку РНБО як ворів у законі

Троє чеченців оскаржують у суді внесення їх до санкційного списку РНБО, який стосується ворів у законі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва.

Адлан Ясагов, Муслім Індріса і Магомед Шаіпов просять суд зупинити дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", від 14 травня 2021 в частині застосування санкцій проти них.

Відповідні заяви надійшли в ОАСК для подання самих позовів, як це передбачено законодавством.

Зазначається, що зараз суд вирішує питання про наявність правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Нагадаємо, 21 травня 2021 року президент Володимир Зеленський указом затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про введення санкцій, як розповів сам Зеленський, проти ватажків терористів, ворів у законі й іноземних кримінальних авторитетів. У списку фізичних осіб, проти яких вводяться санкції, - 674 особи.

Про внесення до санкційного списку РНБО чеченців із добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура повідомляв командувач Української добровольчої армії, екснардеп, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош.