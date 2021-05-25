Троє чеченців оскаржують у суді внесення їх до санкційного списку РНБО як ворів у законі
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Троє чеченців оскаржують у суді внесення їх до санкційного списку РНБО, який стосується ворів у законі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва.
Адлан Ясагов, Муслім Індріса і Магомед Шаіпов просять суд зупинити дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", від 14 травня 2021 в частині застосування санкцій проти них.
Відповідні заяви надійшли в ОАСК для подання самих позовів, як це передбачено законодавством.
Зазначається, що зараз суд вирішує питання про наявність правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.
Нагадаємо, 21 травня 2021 року президент Володимир Зеленський указом затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про введення санкцій, як розповів сам Зеленський, проти ватажків терористів, ворів у законі й іноземних кримінальних авторитетів. У списку фізичних осіб, проти яких вводяться санкції, - 674 особи.
Про внесення до санкційного списку РНБО чеченців із добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура повідомляв командувач Української добровольчої армії, екснардеп, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош.
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕбене - ..... сами понимаете
Обнесуть весь бюджет країни.
тут прірва виникла ЦИВІЛІЗАЦІЙНА, а ордло - показовий приклад... не здатне безідейне чмо переламати суспільство, яким би воно не було розмаїтим - всі прагнуть тихого й спокійного життя, а не ордла... навіть та ж ордла жалкує і це - УРОК
уявив? ото й п3дць... я ніхуа не втямлю ЯК за нього голосував НАРІТ... це ж той самий ДІАГНОЗ?
Стаття 255. Створення злочинної організації
1. Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об'єднань злочинних організацій або організованих груп - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-255.htm
ну, и где тут "ворьі в законе"?
В новой редакции 255 сиатья звучит вот так..
статтю 255 викласти в такій редакції:
«Стаття 255. Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній
1. Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
2. Участь у злочинній організації -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.
4. Створення злочинної спільноти, тобто об'єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
5. Дії, передбачені частинами першою, другою або четвертою цієї статті, вчинені особою, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», -
караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
6. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною другою або третьою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.
Примітка. 1. Під злочинним впливом у цій статті та статтях 2551, 2553 цього Кодексу слід розуміти будь-які дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності.
2. Під особою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», у цій статті та статтях 2551, 2553 цього Кодексу слід розуміти особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив»;
А СПИСОК МАБУТЬ дЄРМАК ЙОМУ ПОДАВАВ
ТІЛЬКИ -
Нас влаштує хто завгодно, окрім Порошенко (с) Путін )
можешь не продолжать)))